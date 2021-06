Wegen fahrlässiger Tötung: Vier Gefängnisaufseher vor Gericht

Anklage Frau wurde nach Suizidversuch einfach liegen gelassen – vier Aufseher müssen sich vor Gericht verantworten Eine abgewiesene Asylsuchende erhängte sich im Sommer 2018 im Untersuchungsgefängnis Waaghof. Ihr Tod hätte vermieden werden können, wenn die Aufseher nicht fahrlässig reagiert hätten – davon ist die Basler Staatsanwaltschaft überzeugt. Jonas Hoskyn 21.06.2021, 05.00 Uhr

Vier Aufseher des Untersuchungsgefängnisses Waaghof müssen sich im August vor dem Strafgericht verantworten.

Martin Toengi

Der tragische Fall, der zur Anklage von einer Aufseherin und drei Aufsehern des Untersuchungsgefängnisses Waaghof führte, ereignete sich im Sommer 2018. Eine abgewiesene Asylsuchende aus Sri Lanka wurde aus dem Regionalgefängnis Bern nach Basel gebracht. Die Frau war offenbar psychisch in einer sehr labilen Verfassung. Dazu kam, dass sie nur sehr gebrochen Englisch sprach. Eine vernünftige Kommunikation war kaum möglich.

Nachdem sie in der Nacht mehrfach herum geschrien hatte, wurde die Tamilin am Morgen in eine Zelle für «Personen mit besonderem Überwachungsbedarf» verlegt. Diese ist mit einer Kamera ausgerüstet, sodass die Person aus der Kommandozentrale jederzeit beobachtet werden kann. Doch auch in der neuen Zelle beruhigte sich die Frau nicht. Sie ging rastlos umher, klingelte mehrfach, zerriss die Decke, wälzte sich herum, schrie, schlug gegen die Wand und sich selbst und griff sich in würgeartiger Manier an den Hals.

Schliesslich befestigte sie ihr Traineroberteil am Zellenfenster und liess sich in die Schlinge fallen. Rund sechseinhalb Minuten dauerte es gemäss der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft, bis ein Securitas-Mitarbeiter im Untersuchungsgefängnis auf dem Monitor die leblose Frau entdeckte, die halb am Boden lag. Die drei nun angeklagten Aufseher eilten daraufhin in die Zelle und durchschnitten das Traineroberteil. Laut Aussagen der Aufseher soll die Frau dabei geseufzt und auch geatmet haben.

Erst nach fast 19 Minuten Erste Hilfe geleistet

Was danach auf den Bildern der Überwachungskamera zu sehen ist, ist der Grund für die Anklage wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Der Fall wird Ende August vor dem Basler Strafgericht verhandelt.

Statt Vitalzeichen zu prüfen, Erste Hilfe zu leisten, die Frau in eine stabile Seitenlage zu bringen oder medizinische Hilfe zu leisten, taten die drei Aufseher gemäss Anklage lange Zeit wenig, ausser ihr mit einer Handvoll Wasser das Gesicht zu benetzen. Stattdessen liessen sie die regungslose Frau zusammengesackt mit dem Gesicht nach unten in der Ecke liegen und verliessen die Zelle. Auch eine zugezogene Kollegin – die vierte Angeklagte im Fall – ergriff keine Massnahmen, die der Frau geholfen hätten. Stattdessen zog sie ihr noch die Hose aus.

Anschliessend wurde die hilflose Frau alleine in der Zelle zurückgelassen. Rund zehn Minuten schauten die Aufseher tatenlos durch die Sichtöffnung zu, bevor die Rettungssanität alarmiert wurde. Nochmal mehrere Minuten später startete einer der Aufseher mit ersten Reanimationsmassnahmen. Die Staatsanwaltschaft schreibt:

«Erst nach rund 18 Minuten und 40 Sekunden (seit Beginn der Erhängungssituation) wurde die Insassin zumindest auf den Rücken gedreht und damit einer Verbesserung der Atmungssituation herbeigeführt.»

Die Rettungssanität traf letztlich 25 Minuten, nachdem der Suizidversuch entdeckt worden war, ein – zu spät. Die Frau wurde ins Unispital gebracht, wo sie zwei Tage später an den Spätfolgen ihres Suizidversuchs verstarb.

Der Tod der Frau hätte wohl verhindert werden können

Gemäss dem Gutachten der Rechtsmedizin sei das Gehirn durch den anhaltenden Sauerstoffmangel so stark geschädigt gewesen, dass die Frau daran verstarb – hervorgerufen durch die Strangulation und das lagebedingte Ersticken. Die Staatsanwaltschaft ist der Überzeugung, dass der Tod der Frau aller Wahrscheinlichkeit nach abgewendet hätte werden können, wenn sich das Aufsichtspersonal pflichtgemäss verhalten hätte, und schreibt: «Die Todesfolge war nicht nur vermeidbar. Sie war auch vorhersehbar.» Zumal die Aufseher für solche Situationen geschult worden seien. Die Lebensgefahr sei erkennbar gewesen. Die Beschuldigten hätten die Frau im Stich gelassen, dabei elementare Sorgfaltspflichten verletzt und in Kauf genommen, dass die Frau sterben könnte. «Mithin haben sie jeweilig durch Unterlassen fahrlässig den Tod verursacht», so die Anklageschrift.

Welche Strafe die Staatsanwaltschaft beantragt, ist noch nicht klar. Beurteilt wird der Fall von einem Dreiergericht. Dieses kann Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren aussprechen. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.