«Basel nazifrei»-Prozesse Ein Schaffhauser untersucht, ob die Basler Staatsanwaltschaft manipulierte Beweise eingesetzt hat Polizei und Staatsanwaltschaft sollen in den «Basel nazifrei»-Prozessen unsauber vorgegangen sein. Beide wurden angezeigt. Jetzt ist klar, wer die Untersuchungen leiten wird. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 15.02.2022, 16.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Demonstration «Basel nazifrei» richtete sich gegen die ehemalige Partei Pnos, die am selben Tag eine Kundgebung in Basel organisierte. Roland Schmid

Über 30 Stunden Videomaterial gibt es von der unbewilligten «Basel nazifrei»-Demonstration von 2018. Es stammt von der Basler Kantonspolizei und gilt in mehreren Gerichtsprozessen gegen Demonstrierende als Hauptbeweis. Anwalt Andreas Noll und der «Graue Block» haben im Dezember 2021 Anzeige gegen Polizei und Staatsanwaltschaft eingereicht: Erstere habe die Beweise manipuliert, Zweitere soll die manipulierten Videos wissentlich in den Verhandlungen eingesetzt haben. So lautet der Vorwurf.