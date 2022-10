Apotheken Beide Basel starten mit der Grippeimpfaktion – später als in anderen Jahren In teilnehmenden Basler und Baselbieter Apotheken können sich interessierte Personen ab nächstem Montag gegen die saisonale Grippe impfen lassen. Wer zusätzlich eine Coronaimpfung plant, sollte die entsprechende Zeitempfehlung einhalten. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 13.10.2022, 14.07 Uhr

Von Mitte Oktober bis Dezember 2022 impfen Apothekerinnen und Apotheker in beiden Basel gegen die saisonale Grippe. Christian Beutler/Keystone

Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen und Fieber. Alles Anzeichen für die saisonale Grippe. Gemäss Weltgesundheitsorganisation WHO verursacht sie weltweit jährlich mehr als 500'000 Todesfälle. Aufgrund der verhängten Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus haben sich im letzten Winter jedoch verhältnismässig wenig Menschen mit der Grippe angesteckt.

Lydia Isler-Christ. Nicole Nars-Zimmer

In diesem Jahr könnte dies wieder anders aussehen. «Es ist anzunehmen, dass es wieder mehr Grippefälle geben wird und die Welle somit stärker ausfällt», sagt Lydia Isler-Christ, Präsidentin des Baselstädtischen Apothekerverbands, gegenüber der bz. Um sich bestmöglich zu schützen, empfehlen sie und die Apotheken beider Basel im generellen die Grippeimpfung.

Diese wird ab nächstem Montag, 17. Oktober, in 99 Apotheken in Basel-Stadt und Baselland angeboten – rund zwei Wochen später als in den Vorjahren. Das habe mehrere Gründe, wie Isler-Christ erklärt. Dann seien die Herbstferien vorbei und man habe festgestellt, dass auch ab Mitte Oktober noch genügend früh ist, um den Schutz sicherzustellen. «Zudem können wir so sicherstellen, dass der Impfstoff bis dann auch in wirklich allen Apotheken angekommen ist. Das war in den letzten Jahren nicht immer so», fügt sie an.

Risikopersonen schützen

Die Grippeimpfung sei nach Angaben der Apotheken beider Basel wichtig, um Risikopersonen vor einem schweren Verlauf einer Grippe zu schützen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zählt dazu Menschen ab 65 Jahren, Schwangere, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Säuglinge und frühgeborene Kinder bis zwei Jahre sowie für alle, die regelmässig mit Risikopersonen Kontakt haben, egal ob familiär oder beruflich.

Gemäss BAG kann die Grippeimpfung gleichzeitig mit, vor oder nach der Coronaimpfung erfolgen. Wie Lydia Isler-Christ sagt, sollte man zwischen den beiden mindestens zwei Wochen warten. Das Immunsystem braucht Zeit, um die erste Impfung zu verarbeiten und einen Schutz gegen die Viren aufzubauen. «Alternativ ist es auch möglich, beide Impfungen am selben Tag durchzuführen», so Isler-Christ. «Das überfordert das Immunsystem nicht.»

Die Grippeimpfaktion dauert bis im Dezember. Einen Überblick über alle Teilnehmenden gibt es auf www.impfapotheke.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen