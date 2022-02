Appellationsgericht Nach Rüffel vom Bundesgericht: Symbolische Strafe für Sans-Papiers in Basel Strafe muss sein, fand das Bundesgericht: Die Basler Richter gehorchen und bestrafen widerwillig eine 61-jährige Frau, die nun seit über fünf Jahren ganz legal ihrer Arbeit nachgehen kann. Patrick Rudin 08.02.2022, 15.09 Uhr

Das Basler Strafgericht sowie das Appellationsgericht sahen ursprünglich von einer Strafe für eine heute 61-jährige Bolivianerin ab, doch das Bundesgericht sah dies anders. Ho/HO

«Ich danke Ihnen», sagte die heute 61-jährige Bolivianerin am Dienstagmittag im Basler Appellationsgericht mit leiser Stimme. Sie erhielt wie erwartet eine symbolische Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 30 Franken bedingt, den drei Appellationsrichtern blieb aufgrund eines Rüffels des Bundesgerichtes keine andere Wahl.

Die Vorgeschichte reicht lange zurück: Die Frau reiste im Jahr 1994 im Alter von 34 Jahren in die Schweiz ein, um der Armut zu entkommen. Ihr Mann war zuvor arbeitslos geworden, sie liess auch drei Töchter in Bolivien zurück.

Hier arbeitete sie schwarz als Haushaltshilfe und Betreuerin für alte Menschen. Im Frühling 2016 stellte sie ein Gesuch um eine Regularisierung ihres Sans-Papiers-Status in der Schweiz und berief sich auf die Härtefallregelung. Einige Monate später erhielt sie tatsächlich die Aufenthaltsbewilligung. Ihre Arbeitgeber bleiben anonym.

Wie sie am Dienstag vor Gericht erklärte, arbeitet sie inzwischen für verschiedene Auftraggeber als Selbstständige in der Altersbetreuung. Sie verdient monatlich zwischen 3000 und 4000 Franken.

Straf- und Appellationsgericht verzichteten auf Strafe

Weil sie allerdings zuvor 20 Jahre lang illegal in der Schweiz gelebt hatte, stellte ihr die Basler Staatsanwaltschaft im Sommer 2017 einen Strafbefehl mit einer bedingten Geldstrafe von 150 Tagessätzen sowie eine Busse von 900 Franken wegen rechtswidrigen Aufenthalts und Arbeiten ohne Bewilligung aus. Die Frau war damit nicht einverstanden und erhob Einsprache.

Das Basler Strafgericht fand im Februar 2018, grundsätzlich sei der Strafbefehl zu bestätigen, doch man verzichtete auf eine Strafe. Die Staatsanwaltschaft zog die Sache weiter und argumentierte hauptsächlich mit der Ungleichbehandlung derjenigen Ausländer, die von einer Einreise absehen oder bei einem negativen Entscheid das Land verlassen müssten.

Doch auch Basler Appellationsgericht entschied im Februar 2020, Schuld- und Tatfolgen seien gering, deshalb könne man hier tatsächlich von einer Strafe absehen.

Bundesgericht gab Staatsanwaltschaft recht

Die Staatsanwaltschaft liess sich davon nicht beeindrucken, zog den Fall ans Bundesgericht weiter und erhielt dort recht: «Eine Strafbefreiung kommt nur in Frage, wenn keinerlei Strafbedürfnis besteht», lautete das Urteil aus Lausanne. Wegen der Verjährung fallen im vorliegenden Fall zwar nur rund fünf Jahre illegalen Aufenthaltes ins Gewicht, doch das könne nicht mehr als geringfügiges Verschulden gewertet werden. Immerhin räumten die Bundesrichter ein, beim Strafmass bestünde noch Spielraum nach unten.

Mit dem höchstrichterlichen Rüffel mussten die Basler Appellationsrichter nun am Dienstag wider Willen den Fall erneut beurteilen: Der Schuldspruch selbst war bereits rechtskräftig, die Richter konnten lediglich noch die Strafhöhe festlegen.

Verteidiger: «Sie hat Arbeit verrichtet, für die sich Schweizer zu schade sind»

«Warum wird in Basel-Stadt so viel Energie investiert, um eine Sans-Papiers zu bestrafen?», fragte Verteidiger Alain Joset. Man müsse sich fragen, ob bei der Strafverfolgung in dieser Stadt die richtigen Prioritäten gesetzt würden. Es gebe im Steuerrecht eine Amnestie, und auch wenn ein Ausländer zustimmt, dass er sofort ausgeschafft wird, verzichte man auf eine Bestrafung. «Sie hat hier Arbeit verrichtet, für die sich Schweizer in der Regel zu schade sind», sagte Joset.

Staatsanwältin Carola Eigenheer beantragte eine Reduktion auf 75 Tagessätze, weil inzwischen seit der Tatbegehung schon einige Jahre verstrichen seien. Sie betonte indes, man sei an das Ausländer- und Integrationsgesetz gebunden.

Appellationsgericht reduziert Strafe von 75 auf 50 Tagessätze

Das Appellationsgericht ging am Dienstag noch weiter runter: keine Busse, keinerlei Verfahrenskosten und eine bedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 30 Franken. «Sie ist aus eigenem Antrieb aus der Anonymität getreten, sonst hätten wir dieses Strafverfahren gar nicht durchführen können», begründete Gerichtspräsidentin Liselotte Henz die Strafreduktion.

Laut Anwalt Alain Joset ist noch unklar, ob man den Fall aus grundsätzlichen Gründen an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte weiterziehen möchte. Dazu müsste man allerdings vorher erneut an das Bundesgericht gelangen, im Bewusstsein, sich dort garantiert eine Abfuhr zu holen.