Basler Restaurants reagieren auf Personalmangel in Gastrobranche

Arbeitsmarkt So macht sich der Personalmangel in der Basler Gastronomie bemerkbar Die Restaurants reagieren unterschiedlich auf den Notstand. Und das schmerzt zuweilen, wie man anhand des Volkshaus Basel erkennt: Dort musste der eben erst lancierte Sonntagsbrunch trotz grosser Beliebtheit gestrichen werden. Rahel Empl 31.08.2022, 05.00 Uhr

Bleibt sonntags und montags aufgrund Personalmangels geschlossen: die Imi Bar im Volkshaus Basel. Kenneth Nars

Sie sind in diesen Tagen sehr gefragte Leute: Fachangestellte in der Gastronomie. Die Branche leidet unter einem massiven Personalmangel, auch in Basel. Die betroffenen Betriebe ringen deshalb um Lösungsansätze, die sich nicht auf den täglichen Betrieb auswirken, also für den Gast nicht spürbar sind. Kein einfaches Unterfangen, und während im Frühling noch so gut es ging, irgendwie jongliert wurde, geht es jetzt in vielen Betrieben doch nicht ohne schmerzliche Massnahmen.

So etwa im Volkshaus Basel. Wie auf der Website zu lesen ist, sind Brasserie und Bar seit Mitte Juli jeweils sonntags und montags und bis auf weiteres «wegen Mitarbeiterinnen- und Mitarbeitermangels» geschlossen. Zudem musste der Sonntagsbrunch zwei Monate nach seiner Lancierung bereits wieder gestrichen werden. Martin Reinshagen, Geschäftsführer des Volkshaus Basel, sagt auf Anfrage:

«Das schmerzt umso mehr, weil der Brunch erfolgreich gestartet ist und wir viel in dessen Umsetzung investiert haben. Neben Herzblut auch mehrere tausend Franken, die nun quasi auf der Wartebank sitzen.»

Reinshagen hatte die Wahl zwischen Kapazitätseinschränkungen oder ganz geschlossenen Tagen. «Wir entschieden uns für Letzteres. Ein geöffnetes Restaurant, das trotz freier Tische keine weiteren Gäste empfangen kann, würde einen komischen Eindruck hinterlassen.»

Lohnvorstellungen deutlich gestiegen

Reinshagens Ziel ist nun, die Situation «zu stabilisieren» und seine bestehenden Angestellten zu halten. «Und wir hoffen natürlich darauf, dass wir bald neue Leute einstellen und in der Folge den Sonntagsbrunch zurückbringen.» Nicht in Frage kommt für ihn dabei die Anstellung von ungeschulten Arbeitskräften: «Im A-la-carte-Bereich geht das nicht, da muss die Qualität der Dienstleistung sehr hoch sein.» Derweil greift so manche Beiz in Basel mittlerweile auf Ungelernte im Service zurück, so etwa (positiv erlebt) im Restaurant Eintracht an der Oetlingerstrasse.

Auch im Restaurant Löwenzorn am Gemsberg war die Lage bis vor kurzem ziemlich angespannt; es fehlte an Personal in der Küche, die Suche gestaltete sich schwierig. Unter anderem, weil die Lohnerwartungen geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten neuerdings höher als branchenüblich seien, sagt Co-Inhaber und Küchenchef Anwar Frick auf Anfrage der bz: «Das lag klar ausserhalb des Budgets.» Nun habe er zwei Personen angestellt, die kurz vor der Pensionierung stünden und die neue Herausforderung gerne angenommen hätten.

Dieselbe Feststellung macht Claudia Danuser, Geschäftsführerin des Restaurants Kunsthalle am Steinenberg. Sie suche für die Küche dringend qualifiziertes Personal:

«Es haben entsprechende Bewerbungsgespräche stattgefunden. Aber wir sagten ab, weil die jeweiligen Lohnvorstellungen zu hoch waren und das unfair gegenüber anderen Angestellten gewesen wäre, die im Vergleich deutlich weniger verdienen.»

Und sie könne es sich leider nicht leisten, die Löhne aller Angestellten so deutlich zu erhöhen, so Danuser weiter. Überraschend sei die Entwicklung nicht: «Das ist der Markt, der spielt.» Besonders jene Kandidatinnen und Kandidaten, die sich via Stellenvermittlungsbüros bewerben würden, stiegen hoch ein. «Sie werden entsprechend gecoacht.»

Bei der «Kunsthalle» waren keine Einschränkungen nötig – im Gegenteil

Im Service kam das Restaurant Kunsthalle gut über die Runden – auch in den intensiven Sommermonaten. Danuser: «Da haben wir gute Leute, bei welchen es sich grösstenteils um langjährige und treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt.» Entsprechend hoffnungsvoll ist sie für den Herbst und Winter. Sie habe glücklicherweise keine einschränkenden Massnahmen aufgrund des Personalmangels ergreifen müssen. Laut Danuser ist das Restaurant seit Juli sogar wieder montags geöffnet – während der Pandemie blieb es an diesem Tag geschlossen. Und auch der Sonntagsbrunch wird beibehalten.

Beim Restaurant Fischerstube ging es derweil nicht ohne Massnahmen: Im Juli musste die Beiz an diversen Tagen wegen des Personalmangels geschlossen bleiben. Unterdessen habe sich die Situation ein wenig entschärft, es gelten wieder die normalen Öffnungszeiten, sagt Geschäftsführer Fabian Rutishauser auf Anfrage. «Es ist aber immer noch kritisch, will heissen: An Bewerbungen kommt nicht viel ‹Vernünftiges› rein.» Hoffnung habe er trotzdem, denn vielleicht ändere sich das mit dem Ende der Badesaison.

