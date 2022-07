Arbeitsmarkt: Basel-Stadt verfehlt Kontrollziele des Bundes

Arbeitsmarktkontrolle Basler und Baselbieter Kontrolleure verfehlen ihr Kontrollziel Basel-Stadt und Baselland haben die mit dem Bund vereinbarten Anzahl Arbeitsmarktkontrollen nicht erreicht. Wen kümmert’s? Christian Mensch Jetzt kommentieren 07.07.2022, 16.13 Uhr

Kantonaler Wildwuchs bei der Kontrolle, ob die Arbeitsvorschriften eingehalten werden Christian Beutler / Keystone

Basel-Stadt hat mit dem Bund vereinbart, dass auf Kantonsgebiet im vergangenen Jahr mindestens 750 Kontrollen durchgeführt werden, um arbeitsrechtliche Verstösse wie etwa Dumpinglöhne oder Schwarzarbeit zu entdecken. Dies als flankierende Massnahme, die im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union (EU) rechtlich verankert wurden.

Der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Rates ist aufgefallen, dass das Kontrollziel weit verfehlt worden ist: Nur 557 Kontrollen hätten tatsächlich stattgefunden. Die Verwaltung argumentiert, dies habe mit dem coronabedingten Ausfall von Messen zu tun. Dies habe wiederum dazu geführt, dass weniger ausländische Dienstleister zu kontrollieren gewesen seien. Die GPK argwöhnt allerdings, dass wohl eher die Kündigung eines Arbeitsinspektors zur «deutlichen Baisse» der Kontrolltätigkeit geführt habe.

Dank dem Kanton Tessin ist das Soll erfüllt

Dass der Kanton nicht leistet, was er mit dem Bund vereinbart hat, kümmert jedoch auch diesen nicht. Im jährlichen Vollzugsbericht des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), der ebenfalls im Juni erschienen ist, werden die Basler Zahlen bestätigt. Mehr noch ist darin zu lesen: Auch Baselland hat das vereinbarte Ziel verfehlt. Abgemacht hat der Bund mit dem Landkanton 400 Kontrollen, realisiert wurden 374.

Da aber vor allem der Kanton Tessin mit 4863 (!) Kontrollen sein Soll weit übertroffen hat, kann das Seco vermelden: Die über alle Kantone hinweg vereinbarte Zielgrösse von 19230 Kontrollen habe 2021 leicht übertroffen werden können. Generell könne damit festgestellt werden, dass die flankierenden Massnahmen ihren Beitrag dazu leisteten, die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz zu schützen.

Kritische Einschätzung der Finanzkontrolle

Zwei Wochen nach dem Schönwetter-Bericht des Seco hat die Eidgenössische Finanzkontrolle eine deutlich kritischere Einschätzung veröffentlicht. Die Zusammenfassung lässt sich als Generalkritik am heutigen Kontrollsystem lesen.

Der Kontrollanteil bei ausländischen Unternehmen sei zu hoch; der damit verbundene Aufwand sei nicht nur dreimal höher als der Betrag der bei den Firmen damit bemängelten Lohnbeiträge, Firmen würden mangels Koordination auch gleich mehrfach kontrolliert.

Missbräuchliche Lohnunterbietungen würden häufig nicht sanktioniert; die abschreckende Wirkung verpuffe, jeder Kanton fahre ein eigenes Regime.

Die Kontrolltätigkeit habe «blinde Flecken»; wenn nicht nur Niedriglohnbranchen beobachtet würden, würde dies wohl zu einer anderen «Risikoanalyse» führen, meint die Finanzkontrolle.

Die Organisation sei «stark dezentralisiert» und der Informationsfluss «mangelhaft»; die Kantone hätten einen weiten Handlungsspielraum, dazu fehle eine «Unité de doctrine», um die Qualität der Arbeit zu verbessern.

Die AMKB-Zahlen 2021 liegen öffentlich noch nicht vor

Während die Kontrolltätigkeit in Basel-Stadt in den vergangenen Jahren kaum von öffentlichem Interesse war, stand jene in Baselland prominent in den Schlagzeilen. Dies nicht zuletzt, weil der Kanton die Kontrolltätigkeit des im Fokus stehenden Baugewerbes weitestgehend an die Sozialpartner delegiert hat. Ungereimtheiten führten bis zu Strafermittlungen und schliesslich zu Klagen gegen Medienschaffende, die über die Missstände berichteten.

Mit einer Gesetzesrevision und der Schaffung der neuen Kontrollorganisation AMKB sollte auch im Landkanton wieder Ruhe einkehren. Für das Jahr 2020 hatte sich die Baselbieter Regierung zufrieden mit dessen Kontrolltätigkeit erklärt. Für das Jahr 2021 liegt zumindest öffentlich jedoch weiterhin kein Rechenschaftsbericht der AMKB vor.

