Arbeitsrecht Basler Gärtnerinnen und Gärtner fordern bessere Arbeitsbedingungen Ein veralteter Gesamtarbeitsvertrag (GAV) sorgt für Unmut unter sden Gartenbauern der Region. Am Mittwoch fand ein erstes Treffen in Allschwil statt. Ali Ahmeti 30.09.2021, 11.52 Uhr

Gärtnerinnen und Gärtner aus Basel setzen sich für bessere Arbeitsbedingungen ein.

Martin Toengi

Anfangs 2021 unternahmen Basler Gartenbauerinnen und Gartenbauer den ersten Schritt und setzten sich mit der Unia in Verbindung. Das Ziel: Bessere Arbeitsbedingungen für die Gärtnerbranche. Denn der aktuelle GAV sei veraltet. Er wurde einst vom Verband Gärtnermeister beider Basel mit dem Branchenverband «Grüne Berufe Schweiz» (GBS) ausgehandelt. Darin sehen Arbeitnehmer-Vereinigungen ein Problem, denn GBS soll gemäss der Mitteilung der Unia eher mit den Arbeitgebern kooperieren. Zudem sei die GBS nicht repräsentativ genug für die Branche.

Die Initianten werden tatkräftig unterstützt. Das sieht man schon allein an der rasant wachsenden Mitgliederzahl: seit März hat sich diese verdoppelt. Am Mittwoch trafen sich die Mitglieder in Allschwil und besprachen ihre Vision. Sie wollen, zusammen mit der Unia und dem Verband Gärtnermeister beider Basel, bessere Arbeitsbedingungen für die Branche erarbeiten. Das soll nicht nur den aktuellen Arbeitnehmenden dienen sondern auch den Beruf wieder attraktiver machen, damit kein Lehrlingsmangel entsteht.