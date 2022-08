Bird's Eye: der geschasste Geschäftsführer droht mit Klage

Lörrach-Brombach 3500 Menschen evakuiert: Die Fliegerbombe in Lörrach ist entschärft

Am Mittwochvormittag wurde bei Bauarbeiten an der Bahnstrecke bei Lörrach-Brombach eine amerikanische Fliegerbombe entdeckt. Am Abend konnte sie erfolgreich entschärft werden. Alle Sperrungen sind aufgehoben. Die Anwohner können in ihre Wohnungen zurück.