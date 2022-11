Basler Kantonsangestellte sollen die 38-Stunden-Woche bekommen

Arbeitszeit Vorstoss: Kantonsangestellte sollen nur noch 38 Stunden pro Woche arbeiten Eine Forderung der Linken könnte mit Unterstützung der Grünliberalen und einzelnen Bürgerlichen eine Mehrheit im Parlament finden. Für den Kanton würde dies deutliche höhere Personalkosten bedeuten. Jonas Hoskyn 18.11.2022, 15.57 Uhr

Vor allem bei der Polizei wurde zuletzt eine Reduktion der Arbeitszeit gefordert. Roland Schmid

Nachdem im Basler Parlament kürzlich eine Anfrage eingereicht wurde, ob die Arbeitszeit für die Angehörigen des Polizeikorps und damit auch der restlichen Verwaltung auf 40 Stunden pro Woche gesenkt werden könnte, doppelt die SP nun nach. Grossrat Pascal Pfister fordert für die Kantonsangestellten eine Reduktion auf eine 38-Stunden-Woche – bei gleich bleibendem Lohn.

Eingereicht wurde die Forderung als Motion. Falls das Parlament diese überweist, muss die Regierung eine Vorlage ausarbeiten. Und die Chancen dafür stehen gut. Neben Vertretern der SP und des Grün-Alternativen Bündnisses haben auch drei Mitglieder der Grünliberalen und ein SVP-Grossrat den Vorstoss mitunterschrieben.

Geschätzte Kosten von rund 140 Millionen Franken

In der Privatwirtschaft sei es längst üblich, zur Bekämpfung des Fachkräftemangels mit einer Reduktion der Arbeitszeit die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern, argumentiert Pfister.

«Roche, Novartis, Swisscom und andere vergleichbare Unternehmen in der Region haben mit 40 Stunden längst eine geringere Wochen-, aber auch tiefere Bruttojahresarbeitszeit und zudem modernere Arbeitszeitmodelle.»

Um konkurrenzfähig zu bleiben und neue Mitarbeitende gewinnen zu können, sei heute eine Wochenarbeitszeit von 38 Stunden notwendig. Dies sei eine wirkliche Entlastung und fördere beispielsweise die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dabei sei auf flexible Ausgestaltung wichtig, also dass etwa Sabbaticals möglich sind.

Noch nicht bekannt ist, was die Arbeitszeitreduktion finanziell für den Kanton bedeuten würde. 2021 schlug der Personalaufwand in der Erfolgsrechnung mit 1,34 Milliarden zu Buche. Geht man davon aus, dass die reduzierten Stunden direkt durch zusätzliche Mitarbeitende kompensiert werden müssten, würde dies rund zehn Prozent höhere Personalkosten für den Kanton bedeuten – also rund 134 Millionen Franken pro Jahr.