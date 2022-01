Archäologie Neue Römerfunde: Auf den Spuren antiker Strassen, die über den Basler Münsterhügel führten Erstmals seit 80 Jahren sind auf dem kleinen Münsterplatz wieder die Archäologinnen und Archäologen am Graben. Das Wissen über die damals festgestellte Strasse aus spätkeltisch-römischer Zeit kann dank neuer Technik weiter verfeinert werden. Ali Ahmeti Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Grabungsleiter Johannes Wimmer bei der Arbeit auf dem kleinen Münsterplatz. Die unterste Steinmauer könnte römischen Ursprungs sein. Kenneth Nars

Seit wenigen Tagen wird auf dem kleinen Münsterplatz gegraben. Dort hat man unter anderem eine Strasse aus spätkeltisch-römischen Zeiten wieder entdeckt. Dennoch: «Erste Priorität haben hier die antiken Befunde und Funde, also römerzeitliche und spätkeltische Strukturen, aber auch das Frühmittelalter, das noch nicht sehr gut untersucht ist», sagt Marco Bernasconi, Leiter der Abteilung für Ausgrabungen bei der Archäologischen Bodenforschung des Kantons. Die Aushebung vor Ort erfolgte, weil dort an Strom- und Wasserleitungen gearbeitet wird.

Ausgrabungen auf dem Münsterhügel seien meist mit hohen Erwartungen verbunden, denn das Areal habe eine sehr starke Schichterhaltung, wie Bernasconi ausführt. «Aus keltischer Zeit sind allenfalls Gruben und aus römischer Zeit möglicherweise Bebauungsreste zu erwarten», sagt er. Weiter verläuft auf der direkten Linie Rittergasse–Augustinergasse eine spätkeltisch-römische Strasse, die auch auf dem kleinen Münsterplatz zu erwarten ist. Ob sie aber von der Grabentiefe her auch auf die Strasse stossen würden, bleibe abzuwarten, so Bernasconi.

Die gute Schichterhaltung könnte viel Einsicht in die Geschichte der Stadt bieten. Bernasconi sagt jedoch: «Im Moment versuchen wir, die Schichtzusammenhänge besser zu verstehen, da für uns der Einzelfund vor allem der Datierung dient.» Ein Beispiel: «Eine Münze mit einem römischen Herrscher auf einer Seite sagt uns, dass die Schicht, in welcher die Münze liegt, nicht älter sein kann als der Zeitpunkt, in dem dieser Herrscher Münzen prägen liess.» Demnach werde es dann möglich, über die Schichtzusammenhänge die Entwicklung einer Siedlung oder eines Platzes zurückzuverfolgen, erklärt Bernasconi.

Dass es dort eine Strasse aus dieser Zeit gibt, war zu erwarten. «Erstmals vermutete man 1944 aufgrund der damaligen Ausgrabungen, dass Überreste einer Strasse mit angrenzender Bebauung aus vergänglichem Material über den Münsterhügel führten», führt Bernasconi aus. Doch das Wissen über die Strasse wurde über Jahrzehnte hinweg stets verbessert, denn im Vergleich zu damals stehen heute bessere Methoden zur Untersuchung der Situation zur Verfügung, so Bernasconi.

Beispielsweise könnten Bodenproben entnommen werden, die - in feinsten Scheiben geschnitten - etwa mit Anschliffen und Dünnschlifffotografien, den Archäologinnen und Archäologen mikroskopisch genau Angaben zur Struktur der Schichten geben, so Bernasconi. Diese Hinweise seien für das blosse Auge nicht erkennbar. Doch nicht nur die technischen Fortschritte sind heute wegführend für die Forschung: So können naturwissenschaftliche Untersuchungen an Fundobjekten Hinweise geben und ein besseres Wissen über römische Befunde ermöglicht genauere Fragestellungen.

Nebst jener von 1944 gab es rund um das Münster immer wieder Ausgrabungen. Vor Ort müssen nämlich einige Leitungen, etwa Elektro- oder Wasserleitungen in einem 30- bis 40-jährigen Intervall saniert werden. Zuletzt habe man diese 2009 bis 2012 erneuert, davor in den Jahren 1978 bis 1979, so Bernasconi. Im Zusammenhang damit wurde dort rund um den kleinen Münsterplatz gegraben. Man stiess auf diverse Relikte aus vielen Epochen. Unter anderem habe man sogar die Fundamente der Bauhütte des Basler Münster aus dem 19. Jahrhundert gefunden sowie viele andere Hinterlassenschaften, sagt Bernasconi.

Bei Aushebungen von Gräben ist es so, dass es unterschiedliche Tiefen hat. So benötigt man beispielsweise für Zuleitungen 80 bis zu 100 Zentimeter Tiefe. «In dieser Tiefe trifft man etwa auf die Oberfläche der antiken Strasse», erklärt Bernasconi. Bei Schächten müsse man 2,5 Meter tiefe Gräben ausheben, sagt Bernasconi. Bei dieser Tiefe könne man auch auf den geologischen Grund stossen, der vor etwa 15'000 Jahren entstanden ist.

