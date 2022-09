Buchner Bründler: Neuer Werkband der Basler Architekten

Architektur Bauen durch die Schichten der Zeit: Ein neuer Werkband befasst sich mit der Frage, was gute Architekten eigentlich tun Bild: Michael Blaser Die Basler Buchner Bründler sind die wohl radikalsten Schweizer Architekten ihrer Generation. Ein neuer Werkband blickt nun auf die vergangenen zehn Jahre zurück. Mit erhellenden Ergebnissen. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Was hat ein altes, mit viel trockenem Dreck belegtes Weinbehältnis aus Glas mit Architektur zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Auf den zweiten sehr viel. Die «Casa Mosogno» im Tessiner Onsernone-Tal ist eines der Schlüsselwerke der Basler Architekten Buchner und Bründler.

Die «Casa Mosogno» ist eines der wichtigsten Werke von Buchner Bründler. Bild: Georg Aerni

An diesem alten Häuserensemble in dieser Landschaft, an der die sogenannt grosse Welt- oder Landesgeschichte scheinbar spurlos vorbeigezogen ist, lässt sich ihr Umgang mit den Schichten der Zeit beispielhaft ablesen.

Genau so, wie die neue Eigentümerschaft vorgefundene Gegenstände wie die beschriebene Weinflasche aufbewahrt haben, bewahrten Daniel Buchner und Andreas Bründler die bestehenden Strukturen dieser Ruinen. Mit hart kontrastierenden, aber nur punktuellen Eingriffen verwandelten sie das Gebäudeensemble in etwas Neues, ohne von aussen mit den Veränderungen zu kokettieren.

Das ist fern jedes Rustico-Kitsches, ohne Verniedlichung und Nostalgie. Die alten Wände versprühen noch immer die ganze Härte der Vergangenheit. Gemütlich geht anders.

Erfolgreich – trotz Radikalität in Form und Materialität

Buchner Bründler gehören seit Jahren zur Speerspitze der schweizerischen Gegenwartsarchitektur. Die «Casa Mosogno» zeigt, warum das verdientermassen so ist. Dass sie trotz ihrer Radikalität in Form und Materialität so erfolgreich sind, spricht wiederum für die Offenheit, welche gerade hierzulande der zeitgenössischen Architektur entgegengebracht wird.

Sogar die Credit Suisse hat für ihren neuen Hauptsitz in Genf auf das Duo gesetzt und ein Gebäude bekommen, das zwar so Respekt einflössend ist, wie es sich für ein Geldinstitut gehört, sich aber jeglichen Vorstellungen von hochkapitalistischer Repräsentation entzieht. Genau so, wie auch der Umbau des Hotels Nomad am Basler Brunngässlein jeglichen Vorstellungen von heimeliger Hotellerie trotzt.

Bilder: Daniela Tonatiuh, Alexander Rosenkranz, RuediWalti Der Credit-Suisse-Hauptsitz in Genf (links) und das Hotel Nomad am Basler Brunngässlein (Mitte und rechts). Bilder: Daniela Tonatiuh, Alexander Rosenkranz, RuediWalti

Seit einigen Tagen nun ist der zweite Werkband von Buchner Bründler erhältlich. Und wie eigentlich nicht anders zu erwarten gewesen ist, entstand unter der Federführung von Herausgeber Ludovic Balland (Mitarbeit: Annina Schepping) eine sehr eigenständige Publikation.

Balland hat sich für das Buch an den vier Phasen architektonischen Schaffens orientiert: An Konzeption, an Planung, am Bauen und am Dokumentieren. Das geht insgesamt weit über ein durchschnittliches Architekturbuch hinaus.

In den Modellfotografien (mithilfe von anachronistisch anmutenden Fotogrammen) oder der fotografischen Dokumentation der Bewohnerinnen und Bewohner des Genossenschaftshauses Stadterle auf der Basler Erlenmatt, werden durchaus künstlerische Ansprüche manifest. Dass ausgewählte Projekte zusätzlich in ihren historischen Kontext eingeordnet werden (Texte: Franziska Schürch und Isabel Koellreuter), ist das Tüpfelchen aufs I.

Bilder: Ludovic Balland Bewohnerinnen und Bewohner der Genossenschaft Stadterle auf der Basler Erlenmatt. Bilder: Ludovic Balland

Die Antwort auf die Frage, was gute Architekten eigentlich tun, beantwortet dieses Buch; dieses Buch, das für sich allein stehen kann, ohne erratisch zu wirken, wie der Garden Tower in Wabern bei Bern oder das schmale hohe Häuschen am Bläsiring in Basel; dieses Buch, das sich dem Werk von Buchner Bründler der vergangenen zehn Jahre annähert, wie sich die Material- und Formenstudien zum gebauten Produkt verhalten: Mal weiter weg, mal näher dran, mal mäandrierend, mal auf einer Geraden.

Bilder: Rory Gardiner und Georg Aerni Genossenschaft Stadterle (links), das Wohnhaus an der Missionsstrasse Basel sowie das Haus Kirschgarten in Binningen. Bilder: Rory Gardiner und Georg Aerni

Tiefe, Furchtlosigkeit und eine Form des Respekts

Die Antwort auf die Frage nach dem Tun von guten Architekten also lautet: Gute Architekten entwerfen in einem Kontinuum. Sie sehen, was war – nie luftleerer Raum, immer Geschichte und Schichten der Vergangenheit –, stellen sich vor, was noch nicht ist, und setzen ihr Werk in diesen Zwischenraum. Das ist nicht so banal, wie es klingen mag. Es ist im Gegenteil hohe Kunst. Tiefe und Furchtlosigkeit sind Bedingung, ebenso eine Form des Respekts.

Eines kann man bei Buchner Bründler mit Sicherheit sehen: Herausragen lässt sich nur auf einem soliden Fundament.

Ludovic Balland (Hrsg): «Buchner Bründler, Bauten II». Park Books. 528 Seiten. Ca. 100 Franken.

