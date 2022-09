Architektur Herzog & de Meuron bauen doch noch in Russland Im März liessen die Basler Architekten verlauten, sie hätten ihre russischen Projekte wegen des Kriegs gegen die Ukraine gestoppt. Nun korrigiert sich Jacques Herzog. bz 08.09.2022, 10.42 Uhr

Der Entwurf für die Neugestaltung und Weiterentwicklung der ehemaligen Badaevskiy Brauerei in Moskau. Herzog & De Meuron

«Wir stoppten alle Projekte – ausser das sich seit längerer Zeit im Bau befindende Projekt um die Badaevskiy Brewery, für das wir minimale vertragliche Verpflichtungen erfüllen müssen.» Dies sagte der Basler Architekt Jacques Herzog kürzlich in einem Interview mit der Handelszeitung.

Damit korrigiert sich das weltweit tätige Büro mit Hauptsitz in Basel ein Stückweit selbst. Noch im März hatte es per Medienmitteilung verlauten lassen:

«Die Invasion in der Ukraine und das gewaltsame Vorgehen von Putin und der russischen Regierung stehen im Widerspruch zu allen Werten, die wir als internationales Büro und Collaborative Practice vertreten.»

Man habe deshalb alle Projekte in Russland gestoppt.

Herzog & de Meuron hat eine längere, in die Anfänge der 2000er-Jahre zurückreichende Geschichte von Projekten in Russland. So entwickelte das Büro unter anderem einen Masterplan sowie ein Gebäude für die Skolkovo Universität bei Moskau. Der Projektstopp hat das Büro offensichtlich hart getroffen. Es sei in Russland um ein Bauvolumen von Hunderten Millionen Franken gegangen, sagt Herzog im erwähnten Interview. In Moskau habe seine Firma den internationalen Wettbewerb für die Erweiterung von «Moscow City» gewonnen.