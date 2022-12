Basler Herzog & de Meuron bauen 93-Meter-Hochhaus im Rosental

Architektur Herzog & de Meuron bauen neues 93-Meter-Hochhaus im Rosental Nach jahrelangem Vorlauf: Anstelle des Messeparkings soll ab 2024 ein neuer Gebäudekomplex mit verschiedenen Nutzungen, Büros und Wohnungen entstehen. bz 22.12.2022, 12.08 Uhr

So soll der Rosentalturm nach seiner Fertigstellung aussehen. zvg

Das Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron schwingt obenaus: Es hat einen Projektwettbewerb für einen Ersatzneubau anstelle des jetzigen Messeparkings gewonnen. Dies geht aus einer gemeinsamen Medienmitteilung der MCH Group und der Immobiliendienstleisterin HRS Real Estate hervor. Der Entscheid einer Jury aus «diversen nationalen Expertinnen und Experten» sei einstimmig gefallen, heisst es.

Der Entwurf besteht aus drei Gebäuden: einer zum Messeplatz gestellten Hochhausscheibe, einem niedrigen Gebäude entlang der Riehenstrasse und einem Pavillon, der einen neuen öffentlichen Freiraum zwischen Turm und Längstbau besetzt. Das Hochhaus ist in der Vertikalen in drei Volumen abgestuft. Diese orientieren sich an den Höhen der umliegenden Bebauung. Durch das Abtreppen entstehen begrünte Sonnenterrassen.

Erster Bebauungsplan zurückgewiesen

Voraussichtlich im kommenden Frühjahr, so schreiben Messe und HRS, werden sämtliche Wettbewerbsbeiträge der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie die bz erfuhr, haben sich auch die Basler Büros Morger Partner, Manuel Hertz und Buchner Bründler um das Projekt beworben. Baubeginn soll im Jahr 2024 sein.

Das Projekt stützt sich auf einen Bebauungsplan, der erst im zweiten Anlauf die gesetzgeberische Hürde genommen hatte. Der Grosse Rat hatte den ersten Entwurf der Regierung unter anderem in den Bereichen Baumschutz und preisgünstigem Wohnen bemängelt und zurückgewiesen. An einer Testplanung als Basis des Bebauungsplans im Jahr 2014 hatten sich die Architekturbüros Herzog & de Meuron, Morger Partner und Buchner Bründler beteiligt gehabt.