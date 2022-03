Uktraine-Krieg: Herzog & de Meuron stoppt russische Projekte

Architektur Herzog & de Meuron stoppt russische Projekte Der Angriff auf die Ukraine sei nicht vereinbar mit den Werten des Basler Architekturbüros. bz 03.03.2022, 17.48 Uhr

Der Entwurf für die Neugestaltung und Weiterentwicklung der ehemaligen Badaevskiy Brauerei in Moskau. Bild: Herzog & de Meuron

Das Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron setzt seine Arbeit an russischen Projekten aus. «Die Invasion in der Ukraine und das gewaltsame Vorgehen von Putin und der russischen Regierung stehen im Widerspruch zu allen Werten, die wir als internationales Büro und Collaborative Practice vertreten», schreibt Herzog & de Meuron in einer am Donnerstag veröffentlichten Medienmitteilung.

Der vorläufige Projektstopp geschehe «im Einvernehmen mit unseren Kunden». Und: «Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine sowie den Bürgerinnen und Bürgern Russlands, die diesen Angriffskrieg ablehnen.»

Herzog & de Meuron hat eine längere, in die Anfänge der 2000er-Jahre zurückreichende, Geschichte von Projekten in Russland. So entwickelte das Büro einen Masterplan sowie ein Gebäude für die Skolkovo Universität bei Moskau. Aktuell sind das Wohnbau-Projekt bei der früheren Badaevskiy Brauerei in Moskau sowie ein Wettbewerbsbeitrag zu einem Parkgelände in St. Petersburg.