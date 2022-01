Jacques Herzog über die Elphi: «Haben uns grosse Sorgen gemacht»

Architektur Jacques Herzog über die Elbphilharmonie: «Wir haben uns grosse Sorgen gemacht» Architekt Jacques Herzog spricht über die Lehren, die er aus dem Bau der «Elphi» zieht – und nimmt den Staat in die Verantwortung. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Vom Skandal geprägt: Jacques Herzog (l.) und Pierre de Meuron. Bild: Olaf Malzahn/epa

Herr Herzog, vor fünf Jahren konnten Sie nach langen Verzögerungen endlich die Elbphilharmonie eröffnen. Wie gross war die Erleichterung nach all den Rückschlägen?

Jacques Herzog: Die Elbphilharmonie ist eines der absolut wichtigsten und sichtbarsten Projekte in unserer Karriere, vergleichbar der Tate Modern in London, dem Bird’s Nest in Peking oder dem pyramidalen Hochhaus Tour Triangle, das wir gerade in Paris bauen. Der Bau der Elbphilharmonie war eine Achterbahnfahrt: vom Skandal bis zum himmelhohen Jauchzen am Schluss. Heute sind alle zufrieden, das Gebäude wurde zur Ikone.

Was macht für Sie persönlich den Reiz des Gebäudes aus?

Der industrielle Sockel mit dem darauf balancierenden, gläsernen und geschwungenen Konzertkörper ist ein starkes Bild. Ein provokativer Kontrast zweier Welten. Etwas so Feierliches mitten in einem rauen Hafen. Daran haben wir intensiv gearbeitet. Und es hat sich gelohnt – die Menschen lieben das Gebäude. Es ist einzigartig. Keine andere Stadt hat eine Elbphilharmonie. Sie ist auf Postkarten und in Filmen zu sehen. Das zeigt, dass der Bau die Leute berührt. Und das macht auch uns glücklich.

Wäre ein Bau wie die Elbphilharmonie denn auch in Basel denkbar?

Jedes wichtige, «stadtspezifische» Gebäude ist untrennbar mit der Stadt verbunden, in der es steht. Nehmen wir die Tate Modern in London mit ihrer riesigen Turbine Hall: Dieser gigantische Raum war wegen seiner Dimensionen ganz neu in der Kunstwelt. Eigentlich ein Affront für Besucherinnen und Künstler, aber deshalb so erfolgreich. So ein Bau wäre in jeder anderen Stadt zu gross. Auch in Berlin oder Paris. In London geht das. In Basel könnte ich mir am Hafen ein grösseres Kulturzentrum vorstellen oder ein Ensemble mit mehreren Hochhäusern. Aber ob ein Konzerthaus von dieser Grösse Sinn macht… Das war ja schon im Hamburg eine viel diskutierte Frage. In der Innenstadt von Hamburg wäre die Elbphilharmonie zu gross, wie ein Monster. Aber in die Hafencity mit ihren hohen Bauten und dem offenen Wasser passt das. Dort hat der Stadtraum eine ganz andere Dimension.

In einem Interview haben Sie mal gesagt, die Leute hätten sich schnell durch das Bild des Musiksaals auf dem Lagerhaus verführen lassen. Verführen heisst auch, jemanden zu etwas Unklugem zu verleiten. War der Bau der «Elphi» unklug?

So war das nicht gemeint. Schönheit hat etwas Verführerisches, das kann etwas Anrüchiges oder Schlechtes sein. Aber es kann auch einfach etwas Anziehendes sein, etwas, das neugierig macht. Architektur kann etwas Erotisches haben, man ist gerne dort, zieht sich schön an, bewegt sich anders. Architektur kann Verführung zum Leben sein. Das ist die Elbphilharmonie. Sie sieht toll aus und hat alle berührt.

Das Ganze war aber auch sehr teuer: Der Bau hat zuletzt 866 Millionen statt der einst geschätzten 77 Millionen Euro gekostet.

Die 77 Millionen waren nie eine faktenbasierte Zahl, aber dennoch ist klar: Die Kostenentwicklung war sehr heftig. Wir mussten und wollten immer unseren möglichen Beitrag leisten, damit endlich verbindliche Zahlen vorlagen. Wir sind als Architekten aber immer nur ein Teil eines grossen und komplexen Netzwerks von Akteuren in einem solchen mehrjährigen Planungs- und Bauprozess. Analysen haben gezeigt, dass das Ganze vor allem mit vertraglichen Unklarheiten bei den Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu tun hatte.

Haben Sie sich Sorgen gemacht um Ihr Architekturbüro?

Wir haben uns grosse Sorgen gemacht! Hätten wir für die Mehrkosten haften müssen, hätte uns das den Boden unter den Füssen weggezogen. Und das Thema verfolgt uns weiter: Wenn mal etwas nicht läuft wie gewünscht, kommen Leute auf uns zu und sagen: «Das war ja schon bei der Elphi so.» Das kommt immer wieder auf, obwohl in der parlamentarischen Untersuchung uns keine Fehler nachgewiesen wurden.

Welche Lehren haben Sie aus dem Bau gezogen?

Architektur ist immer etwas Langlebiges, nicht nur für eine Saison gedacht wie Mode. Viele Generationen bespielen und benutzen so ein Gebäude über Jahrzehnte hinweg. Es ist immer auch sehr viel Geld im Spiel. Hauptsächlich Steuergeld! Deshalb muss man solche Projekte mit Bedacht umsetzen. Wir konnten schon früh in unserer Karriere wichtige öffentliche Bauten überall auf der Welt realisieren und haben gelernt, damit entsprechend umzugehen.

Was heisst das konkret?

Die ganze Kostenthematik hat uns immer wieder umgetrieben. Wie kann man das, was sorgfältig geplant wurde, auch möglichst gut kontrollieren? Gerade diese sehr grossen Projekte müssen bis ins letzte Detail organisiert sein. Mit und für Roche dürfen wir ja einen ganzen Campus bauen, viel mehr als die Elbphilharmonie – dort sind Zeit und Kosten bis ins Detail unter Kontrolle. Die gesamte Organisation ist da unglaublich professionell.

Besser als beim Staat?

Eine staatliche Organisation wie ein städtisches Bauamt ist natürlich weniger gut aufgestellt. Das haben wir in der Schweiz, in Deutschland oder Frankreich erfahren können. Wir mussten lernen, wie wichtig es ist, dass das Gegenüber stark ist und gut aufgestellt. Das tönt selbstverständlich, ist es aber häufig nicht. Als Architekt arbeitet man nie allein, sondern ist immer Teil eines Netzwerks. Bei staatlichen Projekten braucht es eine starke politische Führung. Dafür ist die Elbphilharmonie ein Paradebeispiel: Der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz war ja damals Hamburgs Erster Bürgermeister. Ein sehr intelligenter und engagierter Politiker. Gemeinsam mit Pierre de Meuron hat er das Projekt gerettet, als es finanziell auf Messers Schneide war. Das werden wir nie vergessen.

Was bedeutet diese Erkenntnis für weitere Projekte?

Wir begrüssen, dass unter dem früheren Baudirektor Hans-Peter Wessels vieles initiiert wurde, das nun hoffentlich zügig vorwärtsgeht. Besonders die Jahrhundertchance Herzstück. Aber leider hätten auch einige Dinge besser laufen können. Etwa die Abstimmung Basel Ost, wo die Chance nicht nur für Wohnen, sondern vor allem für einen riesigen Grünpark verpasst wurde. Wieso? Weil die Kommunikation schlecht war. Die Bürgerinnen und Bürger wurden zu wenig gut, zu wenig kreativ, zu wenig anschaulich über diese enormen städtebaulichen Vorteile ins Bild gesetzt. Das muss, nein, das darf nicht wieder passieren! Die Kommunikation für ein derart wichtiges Projekt muss proaktiv von der Politik, vom Regierungsrat ausgehen.

Kann die Kommunikation nicht auch von den Architekten ausgehen?

Wir Architekten wissen, was auf dem Spiel steht, aber wir werden als Partei angesehen und werden als Stimme in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Die meisten Politiker sind da, ganz unabhängig von ihren beruflichen Skills, überfordert. Ausserdem gibt es gerade jetzt in Basel, wo es so viele Entwicklungsareale gibt, zu wenig Personal, das die Politik kompetent unterstützen und die Prozesse mit der angemessenen Geschwindigkeit in Gang setzen und betreuen könnte. Viele Politiker sind da keine Profis. In Privatunternehmen gibt es straffere Organisationen. Der Staat hingegen stösst bei solchen Grossprojekten immer wieder an seine Grenzen.

