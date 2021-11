Architektur «Merian Tower»: Eine gewagte Vision Die jungen Basler Architekten von Kohler Straumann sorgen mit einem Entwurf für ein neues Hotel am Kleinbasler Rheinufer für mächtig Wirbel. Rahel Empl Jetzt kommentieren 30.11.2021, 18.30 Uhr

Die Vision Merian Tower der Basler Architekten Kohler Straumann. Nicht umsetzbar, sagt die kantonale Denkmalpflege. Zvg

Wer am Dienstagmorgen auf den sozialen Plattformen Facebook und Instagram einen Blick auf den neuesten Beitrag von Architektur Basel oder des jungen Basler Architekturbüros Kohler Straumann warf, rieb sich nicht nur einmal verwundert die Augen. Er zeigt die Visualisierung eines Entwurfs von Aaron Kohler und Marc Straumann: den «Merian Tower», anstelle des jetzigen Sorell Hotel Merian neben dem Café Spitz platziert. Ein rund zehnstöckiger Bau, bei dessen Fassade sofort die schlanken Bögen, unterbrochen von vertikalen Elementen, auffallen. «Unser Konzept für ein neues Basler Wahrzeichen unmittelbar neben der Mittleren Brücke», so der Tenor bei den beiden Architekten.

Allerdings: Dieses Konzept entstand laut Kohler und Straumann einerseits ohne konkreten Auftrag, andererseits ist es laut dem Bau- und Planungsgesetz nicht umsetzbar. Beim ehemaligen Gesellschaftshaus, dem späteren Café Spitz, handelt es sich um ein Schutzobjekt in der Denkmalliste des Kantons; es geniesst damit Umgebungsschutz. Das bedeute, unmittelbar daneben könnte zum Beispiel kein Hochhaus erstellt werden, sagt Daniel Schneller, Denkmalpfleger des Kantons, auf Anfrage:

«Und wenn ein Abbruch möglich wäre, dann müsste der Neubau im gleichen Volumen wie die bestehenden Bauten erstellt werden respektive er müsste in das historische Ortsbild integriert werden.»

Kohler und Straumann waren sich über diese hürdenreiche Ausgangslage im Klaren. Sie kennen die Immobilie gut: Mehrere Monate lang gingen sie mit Geschäftspartner Kevin Willy in der Brasserie Spitz ein und aus; mit der Hausbesitzerin, dem Zürcher Frauenverein (ZFV), tauschte man sich über eine mögliche Neuausrichtung des gastronomischen Konzepts und baulichen Auftritts der Brasserie aus. Ein halbes Jahr lang fungierte Willy mit der eigens dafür gegründeten Firma Brasserie Spitz AG als Betreiber der Gastronomie. Diese Zusammenarbeit ist unterdessen aufgrund zu unterschiedlichen Vorstellungen beendet; der ZFV betreibt die Gastronomie wieder selber.

«Alibaba-Tempel»: Heimatschutz ist entsetzt

Die baulichen Gegebenheiten vor Ort liessen die Architekten jedoch nicht los, weshalb sie auf Eigeninitiative ihre Vision aufs Blatt brachten. «Wir wollten etwas entwerfen, losgelöst von allen Reglementen und Vorgaben», so Kohler. Klar sei: Der Ort sei derzeit völlig unterrepräsentiert. «Es muss sich etwas ändern», betont Straumann. Der ZFV distanziert sich derweil von dem Konzept: «Es besteht keine Zusammenarbeit mit Kohler Straumann», betont Sprecherin Livia Schönenberger. Das betreffende Projekt sei «in absoluter Eigenregie der Architekten» erarbeitet worden. Der ZFV habe indes eigene Pläne mit der Immobilie; «über diese werden wir zu gegebener Zeit informieren». Seit Oktober 2018 gehört das Hotel Merian dem ZFV. Und seither ist das Viersternehotel Teil der Sorell-Gruppe.

Die Architekten wollen zu Gedankenspielen anregen. Zvg

Kein gutes Haar an der gewagten Vision lässt der Heimatschutz Basel. Andreas Häner von der Geschäftsstelle sagt auf Anfrage, ihm sei nicht bekannt gewesen, dass «am Kleinbasler Rheinufer an allerbester Lage ein Alibaba-Tempel erbaut werden soll». Die Vorstandsmitglieder des Vereins würden sich wohl entsetzt abwenden. Ein solches Bauwerk sei im Zentrum einer historischen Altstadt «ein Gräuel».

Das wollen Kohler und Straumann nicht auf sich sitzen lassen. Bei Bögen handle es sich um die älteste statische Form, die man kenne. «Wir wollten damit eine Verbindung zu den umliegenden Gebäuden schaffen. Wer genau hinsieht, entdeckt sie auch beim Café Spitz oder Hotel Krafft. Wir haben die Bauelemente lediglich neu interpretiert, es geht also nicht um das Nachempfinden einer orientalischen Bauweise», so Kohler. Von dem Wirbel, der ihre Vision nun verursacht, zeigen sich die beiden Architekten belustigt-überrascht. Man habe die Entwürfe eigentlich nicht gross publik machen wollen, aber nachdem das Architekturmagazin «Designboom» vor wenigen Tagen der Visualisierung einen Bericht gewidmet hat, sei man in Zugzwang geraten und habe das Projekt auf Instagram publiziert. Straumann:

«Trotzdem möchten wir betonen: Um eine Spinnerei, wie viele diese Vision nun bezeichnen, handelt es sich nicht.»

Es sei zwar eminent wichtig, Sorge zum historischen Stadtbild zu tragen, aber man dürfe sich doch mit solchen Fragen auseinandersetzen: Wie viele Änderungen verträgt es? Und soll das historische Stadtbild in 500 Jahren noch genauso wie heute aussehen? Kohler hält fest: «Ein gesunder Umgang mit diesen Fragen wäre wünschenswert. Wir verstehen unseren Vorschlag als Anregung für Gedankenspiele.»

