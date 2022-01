Vom Fiasko zum Wahrzeichen: Die Elbphilharmonie feiert Geburtstag

Architektur Vom Fiasko zum Wahrzeichen: Die Elbphilharmonie hat das Übel umschifft Vor fünf Jahren eröffneten die Basler Architekten Herzog & de Meuron die Hamburger Elbphilharmonie. Mélanie Honegger aus Hamburg 15.01.2022, 05.00 Uhr

Zwischen Hamburger Hafen, Geschäftsviertel und Innenstadt: Die Elbphilharmonie hat das Zentrum der Stadt neu definiert. Axel Heimken/EPA

Vor zehn Jahren drohte der komplette Reinfall. Damals, im November 2011, stand auf der riesigen Baustelle im Hamburger Hafen alles still. Eigentlich sollte hier der neue Prachtbau der Basler Architekten Jacques Herzog und Pierre de Meuron zu stehen kommen. Doch die Baufirma mit dem klingenden Namen Hochtief hatte die Arbeiten am Dach der Elbphilharmonie eingestellt. «Das schönste Steuergrab der Welt», titelte damals das Kulturmagazin «Cicero». Es war eine Schlagzeile unter Hunderten, alle verkündeten sie die gleiche Botschaft: Dieser Neubau ist ein Fiasko. Immer wieder verzögerte sich die Eröffnung des Baus aufgrund der überhasteten Planung mit unklaren Zuständigkeiten. Ganze sieben Jahre länger als geplant dauerten die Arbeiten. Die Zahlen sprechen für sich: Aus den erstmals geschätzten 77 Millionen Euro wurden schliesslich satte 866 Millionen Euro.

Die Krise als dramatisches Moment

Heute, fünf Jahre nach der Eröffnung des Prunkbaus, hat der Tonfall gekehrt. Die deutschen Medien feiern den Bau, als hätten sie nie etwas anderes getan: «Mach Platz, Neuschwanstein!», schreibt die «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «ein Gewinn für die Stadt» der «Westdeutsche Rundfunk», «ein Erfolg» die «Süddeutsche Zeitung». Was ist passiert?

Die Elbphilharmonie, einst ein von vielen Einheimischen als Elitentempel verhasstes Bauprojekt, hat sich zum Liebling der Stadt gemausert. Es ist der Verlauf eines klassischen Dramas, also jeder guten Geschichte: Die Tragik spitzt sich zu, bis es zu einer Kehrtwende kommt und das Unheil doch noch abgewendet wird. Das Fiasko rund um die Entstehung des Baus, das allen in Erinnerung bleibt, ist in der heutigen Fassung bloss der Höhepunkt eines Dramas, das mit der Eröffnung 2017 zu Ende erzählt wurde. Es sei «das kleine, würzige Aroma» in der Geschichte, so der Hamburger Journalist Joachim Mischke. Erst durch die vielen Skandale wurde aus dem Bauwerk ein Wunder.

Weniger rosig sieht es der Intendant der Elbphilharmonie, Christoph Lieben-Seutter. Er hat seinen Job bereits 2007 aufgenommen, zehn Jahre vor der eigentlichen Eröffnung des Gebäudes. «Die Entstehungsgeschichte war sehr problematisch. Die wundersame Wandlung vom Baudesaster zur Weltsensation hat natürlich zum Mythos beigetragen», sagt er, «aber ich hätte es lieber ohne Drama gehabt.» Der Österreicher hat bereits in Wien miterlebt, wie viel zusätzliche Zeit der Bau von Prestigegebäuden beanspruchen kann. Er habe mit Verzögerungen gerechnet, aber nicht in diesem Ausmass: «Es gab ja einen längeren Baustopp, der leicht in einem jahrelangen Rechtsstreit hätte enden können.»

Es kam anders. Die magische Geschichte des Bauwunders wird heute fleissig reproduziert. Wer eine Hausführung besucht, hört eine fast schon andächtige Huldigung an die teuren Glasscheiben, die in dieser Ausführung nur in Italien hergestellt werden konnten und speziell bedruckt und gebogen sind. Nichts war den Architekten Herzog & de Meuron gut genug, und darauf ist heute ganz Hamburg stolz: auf die mundgeblasenen Lampen im Grossen Saal oder die Neonleuchten in den Foyers, die alle in die Richtung des Dirigenten zeigen und deren helles Schimmern bereits draussen am Kaiserkai zu sehen ist. Sogar einen Kosenamen hat sie erhalten, die «Elphi», dieses wunderbare Gebäude, dessen kristallener, geschwungener Oberbau mit der kargen Silhouette der Hafenbauten kontrastiert.

Das Schiff gesteuert hat Olaf Scholz

Lange sah es danach aus, als würde aus dem Prestigeprojekt eine Blamage werden. Die Wende ermöglicht hat 2013 schliesslich der damalige Erste Bürgermeister Hamburgs, Olaf Scholz. «Es gab die Diskussion, ob man das nicht als Ruine oder Mahnmal des Grössenwahns so stehen lässt», sagte Scholz einst dem «Spiegel». Doch der heutige Bundeskanzler setzte sich persönlich dafür ein, dass die Verträge zwischen den drei Parteien neu aufgesetzt wurden.

Die Rangeleien zwischen dem Architekturbüro (Herzog & de Meuron), der ausführenden Baufirma (Hochtief) und der Stadt Hamburg fanden damit ein Ende. Als Abnahmetermin wurde der 31. Oktober 2016 vereinbart. Für allfällige Verzögerungen hätte Hochtief gehaftet, und das wäre teuer geworden: 575’000 Euro pro überzogenen Werktag. Von da an lief alles wie geplant.

Am 11. Januar 2017 war es endlich so weit: Die Verantwortlichen konnten den Bau in Betrieb nehmen. Seither hat sich die Hansestadt merklich verändert, sagen die Menschen vor Ort. Die Hamburger Kulturwelt sei eine andere. «Es gehört jetzt zum guten Ton, hier vorbeizukommen», so der Hamburger Journalist Joachim Mischke. Er beobachtet das Kulturschaffen in Hamburg seit Jahren. «Die Stadt hat sich seit dem Bau der Elbphilharmonie ganz grundsätzlich verändert», ist er überzeugt. Eine neue kulturelle Vielfalt berausche die Stadt. «Kultur gehört nun zum Hamburger Selbstverständnis dazu.» Ähnlich sieht das der Hamburger Kulturminister Carsten Brosda. «Wir haben endlich ein kulturelles Zentrum in der Stadt. Das macht es uns einfacher, über die Bedeutung der Kultur für unsere Stadt zu sprechen.»

Die grosse Bewährungsprobe steht noch aus

Für Brosda ist klar: Hamburg und die «Elphi», das ist eine «Liebesgeschichte, die bis heute anhält». Die Besucherzahlen geben ihm Recht: In den ersten Monaten nach der Eröffnung ist die Elbphilharmonie regelrecht geflutet worden mit Ticketanfragen. Die Konzerte sind auch zu Pandemiezeiten gut besucht, die Stimmen überwiegend positiv. Kritik gibt es vor allem für das komplizierte Buchungssystem – eine Lappalie im Vergleich zu den Diskussionen, die vor der Eröffnung des Gebäudes entbrannten. Ein Bau für die Elite sei die «Elphi», so die weitverbreitete Meinung. Gegen dieses Bild wehren sich die Verantwortlichen entschieden – fast ein wenig zu oft und zu betont. «Eine längst überholte Konnotation», sagt der Intendant, «Tickets für Popkonzerte oder Fussball sind oft teurer als bei uns.»

Mit einem modernen Programm und günstigen Tickets – am Jubiläumskonzert war man ab zehn Euro dabei – möchte Lieben-Seutter ein Publikum anlocken, das üblicherweise nicht an Klassik-Konzerte geht. Bis anhin scheint das Konzept aufzugehen. Doch der Markt sei möglicherweise bald gesättigt, so Mischke: «Fast jede Person aus Hamburg war nun einmal in der Elbphilharmonie. Die Architektur war natürlich auch ein Köder, um die Bevölkerung reinzuholen.» Die wahre Bewährungsprobe, die steht für die «Elphi» also vielleicht erst an – jetzt, da es darum geht, auch jene Leute in den Saal zu locken, die sich bisher nicht ködern liessen.

Die Regeln sind klar: Husten ist verboten

Der grosse Saal, ein architektonisches Schmuckstück, ist derweil für alle auf und neben der Bühne eine Herausforderung. Die Akustik ist derart präzise und gnadenlos, dass jedes Geräusch aus dem Publikum auch für die Musikerinnen und Musiker deutlich zu hören ist. Vor jedem Konzert erinnert eine Durchsage das Publikum an die speziellen Umstände des Saals. Wer keinen Fauxpas begehen möchte, studiert vor dem Konzertbesuch am besten gleich die Website der Elbphilharmonie. «Vor dem Applaudieren im Zweifelsfall lieber ein paar Sekunden warten und die Künstler beobachten», heisst es dort, oder: «Gegen einen trockenen Hals helfen Hustenbonbons, die an den Garderoben gratis ausliegen. Bitte nicht an leisen Stellen auswickeln.»

Wie heikel die Akustik des Saales ist, musste vor drei Jahren auch das Sinfonieorchester Basel erleben, das gemeinsam mit Startenor Jonas Kaufmann das wohl mühsamste Konzert in der Geschichte der «Elphi» spielte. Das Publikum, das in der Elbphilharmonie auch hinter dem Orchester sitzt, beschwerte sich während des Konzerts darüber, den Sänger nicht zu hören. Einige wechselten ihren Sitzplatz, andere verliessen den Saal. «Das ist eine Krux, mit der Hamburg nun wohl leben muss», sagte der Sänger nach dem Konzert verärgert. Klar ist: Wer hier auftritt, muss wissen, worauf er sich einlässt – viele Sängerinnen und Sänger bewegen sich während eines Konzerts und spielen bewusst mit der Akustik.

Ein Gebäude, das die Stadt neu ausrichtet

Spuren hat der Bau aber nicht nur in der Kulturszene hinterlassen, das wird beim Rundgang durchs Gebäude klar. Mit der Wahl des Standorts, mitten am bis dahin wenig belebten Industriehafen, haben Jacques Herzog und Pierre de Meuron das Zentrum der Stadt verschoben – dorthin, wo Hafen, Innenstadt und Geschäftsviertel zusammenkommen. «Diese Adresse war lange komplettes Niemandsland», sagt Journalist Mischke. «Das Areal hatte man gar nicht auf dem Schirm.» Nun soll das vergessene Gebiet zur pulsierenden Hafencity anwachsen. «Wir bauen jetzt, was das Zeug hält», sagt die Hamburgerin, welche die Medienschaffenden durchs Haus führt. Der Blick auf die roten Backsteingebäude lässt erst erahnen, was das bedeuten könnte: mehr Wohnraum, mehr Arbeitsplätze.

Ob der Aufschwung irgendwann die Kosten des Megaprojekts wettmacht? Genaue Zahlen lägen noch keine vor, erklärt Kulturchef Brosda. Dann sagt er zwei Sätze, die für dieses Projekt bezeichnend sind. «Es geht hier nicht nur um Zahlen. Wir erhalten viel mehr zurück als Geld.» Ein Fünftel der Gäste der Elbphilharmonie sind Touristen, die Übernachtungszahlen in Hamburg sind seit Januar 2017 um 15 Prozent gestiegen. «Das gibt uns einen neuen Blick auf uns selber.»

Die Medienschaffenden sind angetan, ganz Hamburg applaudiert dem Happy End. Eine Fortsetzung des Dramas ist indes nicht geplant.