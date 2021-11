Von einigen geliebt, von vielen gehasst: Ode an den grauen Bau

Architektur Von einigen geliebt, von vielen gehasst: Eine Ode an den grauen Bau Das Schweizerische Architekturmuseum widmet sich dem wichtigsten Material der Schweizer Moderne: Dem Beton.

Mélanie Honegger 20.11.2021

Sehnsucht nach Beton: Graffiti in Zürich, 1981. zvg/Schweizerisches Sozialarchiv

Da war einmal dieser Film, «Grauzone» von Fredi M. Murer. Die lange Unterführung, die Wohnblöcke in der Ferne: alles karg und trist. Alles aus Beton, diesem gegossenen Grau, das einige lieben und viele hassen. Es ist hierzulande überall zu sehen, hat die Schweizer Architektur so stark geprägt wie kein anderes Material. «Beton ist die Muttermilch der Schweizer Architektur», sagt Andreas Ruby, Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums. «Nur bei uns entschuldigen sich Architekten dafür, nicht damit zu arbeiten.»

Mit grauen Blöcken die Alpen imitiert

Höchste Zeit also, dem Material eine Ausstellung zu widmen. «Beton» heisst sie, passend zur schnörkellosen Wucht des Baustoffs. Gerüste und Holzschalungen definieren den Ausstellungsraum, durch den mittig ein Gang führt. Zu seinen Seiten öffnen sich verschiedene Kabinette mit insgesamt über 300 Ausstellungsstücken zum Thema. Das Kuratorenteam Sarah Nichols und Yuma Shinohara hat sie aus über 10’000 Elementen ausgewählt.

Zum ersten Mal überhaupt werden Objekte aus den drei Archiven der ETH Zürich, der EPFL Lausanne und der Tessiner Accademia di architettura zusammen ausgestellt. Ein immenser Aufwand, wie Shinohara vor der Besichtigung erzählt. Skizzen, Fotografien, Modelle, Bücher, Plakate, Filme – die Bandbreite ist riesig. Arrangiert sind sie nach neun verschiedenen Zuschreibungen und Debatten, frei von jeglicher Chronologie. Dieser narrative Ansatz der Ausstellung lässt eine inhaltliche Auseinandersetzung zu, die weit über die Fachebene hinausgeht.

Das Spiel mit Konnotationen und Gegensätzen steht im Zentrum der Ausstellung. Sie soll Geschichten erzählen und Vorurteile aufbrechen, sagt Museumsdirektor Ruby. Zum Beispiel anhand des ambivalenten Verhältnisses zur Natur. Wer bei Beton direkt an Autobahnen und Brutalismus denkt, blendet aus, dass Architektinnen und Architekten das Material lange Zeit über als eine Art Gestein verstanden haben. Die Bauten haben sie in ihrer massiven Gestalt den Alpen nachempfunden; die grauen Blöcke wurden so zu einer Erweiterung der Natur.



Wurde 1990 klar verworfen: die nationale Initiative für eine Begrenzung des Strassenbaus. zvg/Museum für Gestaltung Zürich

Ähnlich verstand das offenbar auch das Gros der Schweizer Stimmbevölkerung, als es 1990 die Initiative «Stopp dem Beton – für eine Begrenzung des Strassenbaus» mit 71,5 Prozent der Stimmen verwarf. Der Abstimmung waren jahrelange Debatten rund um die Zubetonierung der Schweiz vorangegangen, wovon später zahlreiche Graffiti im öffentlichen Raum zeugten.

Dabei geht leicht vergessen, dass Beton vor allem die Architektur unter dem Boden prägt und häufig gar nicht sichtbar ist. Anschaulich verdeutlicht das eine Illustration des Kraftwerks Birsfelden, dessen riesige Betonturbinen unter der Stahlkonstruktion verborgen bleiben. In der ganzen Schweiz kommen unzählige Luftschutzkeller, Bunker und Tunnelbauten dazu.



Durch den Klimawandel vom Aussterben bedroht

Bauarbeiter tragen an der Schweizerischen Landesausstellung Spritzbeton auf. Zürich, 1939. zvg/gta Archiv/ETH Zürich

Eine Schweiz ohne Beton? Undenkbar. Genau in diese Richtung geht allerdings der Trend. Denn die Herstellung des Baustoffs verursacht hohe CO 2 -Emissionen. Zeitgemäss ist das nicht mehr. Beton wird, so die Einschätzung des Direktors, früher oder später auf andere Art produziert werden müssen – wenn er denn nicht ganz verschwindet. Der weltweit grösste Zementproduzent Holcim – natürlich ein Schweizer Unternehmen – ist nach eigenen Angaben jedenfalls bereits auf der Suche nach neuen, umweltfreundlicheren Alternativen.

Ob das klappt? Museumsdirektor Ruby jedenfalls sagt, er halte das Engagement der Firma für glaubwürdig. Vielleicht ist es das Ende einer Ära, der Beginn eines neuen Selbstverständnisses der Schweizer Architektur: weg von der Grau-, hin zur Grünzone.

«Beton»

Noch bis zum 24. April 2022 im Schweizerischen Architekturmuseum in Basel.

www.sam-basel.ch