Architekturmuseum So können Städte Freiräume für ihre Bewohner schaffen Das Schweizerische Architekturmuseum (S AM) zeigt, wie die Millionenstadt São Paulo mehr Raum für die Bevölkerung gewinnt – und macht Vorschläge für Basel. Christoph Dieffenbacher 26.03.2021, 05.00 Uhr

Für einmal kann das Publikum das Schweizer Architekturmuseum durch ein Fenster betreten.

Dieser Zugang ist aussergewöhnlich: Vom Basler Steinenberg aus geht es auf einer hölzernen Rampe entlang der Fassade direkt zum Museum im ersten Stock. Man betritt das Gebäude durch eines der hohen Fenster. Das Haus erweitert den öffentlichen Raum in seiner Umgebung, und umgekehrt öffnen sich die Museumsräume gegenüber der Stadt. Der im Ausstellungstitel geforderte Zugang für alle wird hier wörtlich erlebbar gemacht.

Weltweit haben alle wachsenden Städte mit begrenzten Flächen das Problem, dass der öffentliche Raum zu kurz kommt – und das auch dann, wenn verdichtet und in die Höhe gebaut wird. «Die Idee wäre nun aber», sagt S AM-Direktor Andreas Ruby, «dass die für die Bevölkerung nutzbaren Räume ebenso wachsen wie die Verdichtung». In Städten gelte es, Nischen und brachliegende Flächen zu finden, die sich für öffentliche Nutzungen eignen, im Idealfall durch verschiedene Einwohnergruppen, die sich nicht einmal zu stören brauchen.

Zu wenig Grünflächen für die Bevölkerung

Wie eine Stadt in Sachen öffentlicher Raum von einer anderen lernen kann, fragen sich die Macher der neuen im S AM-Ausstellung, die an der TU München konzipiert und für Basel adaptiert wurde. Ausgewählt wurde die brasilianische 12-Millionen-Metropole São Paulo, die sich trotz des riesigen Grössenunterschieds mit Basel durchaus vergleichen lässt. Ähnlich sind sich die Städte etwa in Bevölkerungsdichte und Umweltbelastung, sogar die Schienennetze sind vergleichbar lang. Und da sind sich die Fachleute einig: Hier wie dort verfügt die Bevölkerung über zu wenig Grünflächen.

Anhand von Fotos, Zeichnungen, Plänen, Videos, Modellen und Guckkästen zeigt die Ausstellung zwölf Architekturbauten und Freiräume São Paulos von den 1950er-Jahren bis heute. Sie richtet den Blick vor allem darauf, wie sich die Bevölkerung den Raum im Alltag aneignet. Dass Trottoirs über Rampen und Treppen zu erhöhten Plätzen übergehen, ist hier längst bekannt. Kurator Yuma Shinohara erklärt, wie sich die «Paolista-Schule» in Brasilien grundsätzlich für das Soziale im Städtebau eingesetzt hat. Seit langem fördert die Stadtverwaltung Nutzungen, die dem Bedürfnis der Bevölkerung nach Orten für Kultur, Erholung und Sport entgegenkommen.

Ein Schwimmbad auf der Dachterrasse

«Für eine Architektur, die dem Wohl der Stadtgesellschaft nachhaltig dient», plädiert die Ausstellung folgerichtig. Sie empfängt einen mit einem wandgrossen Foto einer belebten Schwimmbadszene – wir befinden uns im dicht bebauten historischen Zentrum São Paulos im 13. Stock. Sonnengebadet und geplanscht wird auf der Dachterrasse eines Kulturzentrums mit Bibliotheken, Restaurants, Theater, Galerien, Trainingsräumen und Zahnarztpraxen. Nahezu alle Räume sind hier offen für alle.

Schwimmbad auf einer Dachterrasse in São Paulo.

Klar wird, dass manche Bebauungen den öffentlichen Raum auch erweitern können – und dass dieser nicht zwingend auf Bodenhöhe anderes verdrängen muss. Oft sind in São Paulos Hochhäusern offene Erdgeschosse anzutreffen, die als Passagen dienen oder Platz für Märkte, Spielplätze, Cafés und Treffpunkte bieten. Da können einmal auch mehrere Stockwerke ohne Zwischenwände zur Nutzung freistehen oder Neubauten um alte Bäume herum konstruiert werden.

Einkaufsstrasse und Stadtautobahn gesperrt

Auch zeitlich beschränkte Umnutzungen scheinen sich in Brasiliens grösster Stadt zu bewähren, so zum Beispiel, wenn die beliebte Einkaufsstrasse «Avenida Paulista» und die Stadtautobahn nachts und an den Wochenenden für den Autoverkehr gesperrt werden. Da entstehen regelmässig beliebte Erholungsräume für Hunderttausende von Spaziergängern und Velofahrerinnen. Allerdings, so Kurator Shinohara, wünsche sich hier nur ein Teil der Bevölkerung auch eine Begrünung – für viele sollte das Strassenstück seinen urbanen Charakter behalten.

Strassen werden zu Fussgänger-Alleen.

Am Ende geht es zurück nach Basel: Studierende des Instituts Architektur der FHNW haben Ideen und Projekte aus São Paulo aufgenommen und sie entlang des Rheins in Modellform umgesetzt. Ihre frischen, auch provokativen Visionen zeigen, dass die brasilianischen Lektionen angekommen sind – vom autofreien Park auf der Dreirosenbrücke bis zum neuen Uferweg unter der Pfalz. Übrigens kann das Ausstellungspublikum die Höhe des Eintritts selber bestimmen, sodass bei vielen eine Schwelle wegfallen dürfte, sich mit dem öffentlichen Raum um uns zu beschäftigen. Die hölzerne Zugangsrampe, so S AM-Direktor Ruby, habe die nötigen Bewilligungen jedenfalls in kürzester Frist erhalten.

Access for All. São Paulos soziale Infrastrukturen, S AM, bis 15. August 2021. Öffnungszeiten: Di–Fr 11–18 (Do–20) Uhr, Sa/So 11–17 Uhr. Publikation. Infos und Begleitprogramm: www.sam-basel.ch.