Obdachlos: In Basel gibt es gutes Essen und schlechte Medizin

Armut Genug Essen, zu wenig Medizin: So beurteilen Obdachlose die Situation in Basel Eine Studie hat die Obdachlosen-Szene in der Schweiz untersucht. Basel ist Spitzenreiter und Schlusslicht zugleich.

In Basel sei die medizinische Versorgung für Obdachlose schweizweit am schlechtesten. Zu diesem Schluss kommt die Studie «Ausmass, Profil und Erklärungen der Obdachlosigkeit in acht der grössten Städte der Schweiz» der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Insgesamt konnten 543 Personen befragt werden, die als obdachlos eingestuft wurden. «Von Obdachlosigkeit wird gesprochen, wenn Menschen auf der Strasse, auf öffentlichen Plätzen oder in jenen Notschlafstellen übernachten, die im Regelfall keinen Tagesaufenthalt anbieten», definiert die Studie der FHNW.

Die Einschätzungen stammen von den befragten Personen selbst. Knapp 40 Prozent der Interviewten in Basel gaben an, dass es kein Angebot für medizinische Versorgung gebe, falls sie dieses bräuchten. In keiner Stadt ist dieser Wert höher. Besser ist es in Zürich und Bern. Dort sind es jeweils nur um die zehn Prozent, welche die Lage gleich beurteilten.

Zürich als Vorbild

Ein Grund für den Unterschied zwischen den Städten ist das Angebot. In Zürich gibt es die sogenannten «medizinisch-sozialen Ambulatorien». Diese bieten einen niederschwelligen Zugang für eine umfassende Versorgung. Es gibt eine allgemeinmedizinische, eine gynäkologische und eine zahnärztliche Sprechstunde. Das Angebot richtet sich an Menschen in «schwierigen Lebenssituationen», steht auf der Homepage.

In Basel fehlt diese Möglichkeit. Dem Gesundheitsdepartement Basel-Stadt (GD) sei kein medizinisches Angebot spezifisch für Obdachlose bekannt. «Obdachlose können die üblichen Strukturen der Regelversorgung in Anspruch nehmen», sagt Anna Lüthi, Sprecherin des GD. Einzig im Bereich der Zahnmedizin gebe es ein Angebot, welches das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin zusammen mit der Christoph Merian Stiftung und dem Schwarzen Peter aufgezogen habe. Schwarzer Peter ist der Verein für Gassenarbeit in Basel.

Die Sozialhilfe Basel-Stadt sieht ein Problem bei Menschen die nicht in Basel angemeldet sind. Bei diesen werden die Kosten nur im Notfall im Rahmen der Nothilfe übernommen. Für medizinische Behandlungen, die aufgeschoben werden könnten, gibt es keine Kostenübernahme. Die Sozialhilfe biete ihren Klientinnen und Klienten eine Beratung an für den Besuch von medizinischen Institutionen, sagt Ruedi Illes, Amtsleiter der Sozialhilfe Basel-Stadt.

Ein überforderter Notfall

«In Basel gibt es nichts vergleichbares wie in Zürich», sagt Michel Steiner, Gassenarbeiter und Co-Geschäftsleiter des Schwarzen Peters. Die meisten Obdachlosen würden die Notfallstationen der Basler Spitäler aufsuchen, wenn sie ein medizinisches Anliegen haben. Vom Notfall höre man allerdings nicht nut gutes, sagt Steiner. Wenn man prekär aussieht, sei man nicht immer willkommen. Das Personal müsste besser geschult werden bezüglich Obdachlosen.

Noch schwieriger sei die Situation bei psychischen Erkrankungen. Die Hemmschwelle, sich bei der Regelversorgung zu melden sei, wie bei allen Menschen, noch höher als bei körperlichen Beschwerden. Bei Obdachlosen sei die Problematik grösser, weil bereits eine Scham für den eigenen Lebensstil bestehe. «Bei niederschwelligen Angeboten für psychische Erkrankungen sind andere Städte besser aufgestellt als Basel in der Schweiz», sagt Steiner. Der Schwarze Peter plane ein Projekt, um dieses Problem anzugehen, sagt Steiner.

Obdachlose loben das gute Essen

Besser als bei der medizinischen Versorgung schneidet Basel bei der Verpflegung ab. 91 Prozent der Befragten gaben an, dass sie zufrieden sind mit dem Essensangebot in Basel. Das ist der Spitzenwert. «Wir erleben grosse Zufriedenheit und Dankbarkeit», sagt Paul Rubin, Leiter des Tageshauses für Obdachlose der Stiftung Sucht. Das Angebot im Grossbasel verteile zwischen 30 und 35 Mittagessen am Tag an armutsbetroffene Menschen. Am Samstag sei der Andrang grösser als unter der Woche, da das Essen gratis sei und die Gassenküche geschlossen sei.

Langjährig betroffene Menschen erzählten Rubin, dass Basel der beste Ort sei um sich in einer schwierigen Situation zu ernähren. Die wissenschaftlichen Befunde bestätigen sich in der Praxis. Unzufriedenheit gebe es, wie bei allen Menschen, wenn jemand etwas auf dem Speiseplan nicht so gerne mögen würde, sagt Rubin.

Die Studie untersuchte auch andere Faktoren wie die Verbundenheit mit der Stadt, die Einstellung zum Wohnungsmarkt oder soziodemografische Faktoren. Für Basel gibt es in diesen Kategorien keine Auffälligkeiten. Befragt wurden Menschen in Basel, St. Gallen, Lausanne, Bern, Zürich, Genf, Luzern und Lugano.

