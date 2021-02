Armut im Alter Immer mehr Rentner in Basel kommen nicht über die Runden: Die Ergänzungsleistungen nehmen zu Die Zahl der Personen, die Ergänzungsleistungen zur AHV beziehen müssen, ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich angestiegen. Detaillierte Erklärungen fehlen. Zara Zatti 20.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Altersvorsorge reicht nicht immer aus: Um über die Runden zu kommen, beziehen Rentner immer mehr Ergänzungsleistungen. Christof Schuerpf / KEYSTONE

Immer mehr Menschen in Basel schaffen es nicht, nach der Pensionierung mit ihrer Altersvorsorge über die Runden zu kommen. Das zeigt der neue Sozialbericht des statistischen Amtes Basel-Stadt. Seit 2010 nimmt die Zahl der Personen, die Ergänzungsleistungen (EL) oder Beihilfen zur AHV beziehen, kontinuierlich zu. So haben im Jahr 2010 noch 6684 Personen Ergänzungsleistungen bezogen, im Jahr 2019 waren es 8608, das ist eine Zunahme von knapp 30 Prozent. Bei den Beihilfen zur AHV beträgt die Zunahme sogar fast 40 Prozent. Die Zahl der gesamten AHV-Bezüger im Kanton Basel-Stadt blieb hingegen konstant und war über die letzten neun Jahre sogar leicht rückläufig. Hat Basel also zunehmend ein Problem mit Altersarmut?

Das Thema beschäftigt auch die gemeinnützige Stiftung Pro Senectute, die sich mit unterschiedlichen Anliegen im Alter beschäftigt. «Die meisten Anfragen, die wir haben, drehen sich um die Finanzen», sagt Matthias Weber, Leiter des Bereichs Soziales bei Pro Senectute beider Basel. Betroffen seien vermehrt Personen, die sich im höheren Alter noch scheiden lassen, aber auch Migranten seien überdurchschnittlich häufig mit Altersarmut konfrontiert. Dies, weil sie oft nicht die volle AHV-Leistung erhalten. Augenfällig ist auch, dass Frauen häufiger Ergänzungsleistungen beziehen müssen als Männer: «Altersarmut ist weiblich, auch heute noch», sagt Weber. Das zeigt auch der Sozialbericht 2020: 62 Prozent der Bezüger von Ergänzungsleistungen oder Beihilfe zur AHV sind weiblich.

Hausfrauen fehlt im Alter das Geld

Frauen haben im Alter oft eine kleinere Rente, weil sie weniger verdienen, häufiger einige Jahre zur Kinderbetreuung ausfallen oder nach klassischem Rollenmodell als Hausfrau tätig waren. Hinzu kommt, dass Frauen eine höhere Lebenserwartung haben und meist ein paar Jahre jünger sind als ihre Partner. Wenn der Mann pflegebedürftig ist und schlussendlich stirbt, steht die Frau häufig mit aufgebrauchtem Vermögen da.

Ergänzungsleistungen kann beziehen, wer seinen Lebensunterhalt nicht mit der AHV und der beruflichen Vorsorge decken kann. In verschiedenen Bereichen ist vorgegeben, wie viel Geld man erhält. Seit der AHV-Revision, die im Januar 2021 in Kraft trat, erhält eine alleinstehende Person in Basel maximal 1370 Franken, um ihre Miete zu decken. Für den grundsätzlichen Lebensbedarf erhält eine Person 1634 Franken pro Monat. Darin inbegriffen sind etwa Lebensmittel, Kleider, Stromrechnung und Freizeitaktivitäten. Mit den Ergänzungsleistungen kommen die Bezüger also auf das Existenzminimum. «Das reicht zum Leben», sagt Weber, «aber grosse Sprünge macht man damit nicht». Besonders ungeplante grössere Anschaffungen, wie etwa eine neue Matratze würden schnell zum Problem. Pro Senectute hilft in solchen Fällen auch finanziell aus. Ansonsten bietet sie vor allem Beratungsgespräche an. So können Betroffene etwa kostenlos Schuldenberatungen in Anspruch nehmen. Viele würden auch nur kommen, um mit jemandem zu sprechen, denn Betroffenen von Altersarmut mangelt es häufig auch an sozialen Kontakten. Generell spreche man nur selten über das Thema, es sei oft schambehaftet: «Altersarmut ist versteckt».

Über die Gründe spekuliert das Wirtschaftsdepartement

Dass immer mehr Personen Ergänzungsleistungen beziehen müssen, sieht Martin Matter vom Grauen Panther Nordwestschweiz, einem Verein für die Anliegen älterer Personen, darin begründet, dass die Lebenskosten immer weiter steigen, die Renten aber nicht gestiegen sind. Weshalb aber die Anzahl der EL-Bezüger in Basel über die letzten Jahre derart gestiegen ist, bleibt unklar, war Basel in diesem Zeitraum nicht von einer grossen Teuerung betroffen. Einen Erklärungsansatz liefert Brigitte Meyer, Sprecherin des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt: Schaue man sich die Altersgruppen von AHV-Beziehenden genauer an, so stelle man fest, dass die Gruppe der Neunzigjährigen zu – und die der jüngeren abgenommen hat. Das Pflegebedürfnis bei den Hochbetagten sei grösser und damit kommen auch zusätzliche Kosten hinzu. Für viele, die etwa in ein Pflegeheim ziehen müssten, reiche die normale Rente nicht mehr aus, um die Kosten zu decken. Diese müssten dann EL beziehen.