Design Miami 2022: Disco statt Tiefenentspannung

Art Basel An der Design Miami in Basel herrscht dieses Jahr Disco statt Tiefenentspannung Das Tempo der diesjährigen Designmesse hat angezogen. Präsent sind alte Bekannte etwa aus Paris, aber auch neue Trends lassen sich ausmachen. Benjamin Adler Jetzt kommentieren 14.06.2022, 17.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

6000 Glühbirnen begrüssen die Besuchenden der Designmesse. zvg/World Red Eye

Wo letztes Jahr schirmartige Gebilde von der Decke auf und ab schwebten und Holzbänke dazu einluden, den beruhigend choreografierten Reigen auf sich wirken zu lassen, pulsieren jetzt 6000 Glühbirnen in der Herzfrequenz der Vorbeiströmenden. Das Tempo hat deutlich angezogen: Disco statt Tiefenentspannung. Ein Vorbote darauf, dass der letzte Akt des Trauerspiels von 2021 abgeschlossen ist?

Alte Bekannte aus Paris

Die Rolltreppe schiebt einen langsam ins Obergeschoss und damit in die eigentliche Messe. Ein Seitenblick und man ertappt sich bei einem Gefühl der Erleichterung. Da steht es wieder, das Haus von Jean Prouvé. Freundlicherweise von Patrick Seguin aufgestellt und zu einem Millionenbetrag käuflich zu erwerben. Ganz wie in alten Zeiten? Nein, nicht ganz, denn was hier steht, ist nur die Tragstruktur eines von Prouvés ikonischen zerlegbaren Häuser. Möchte man darin seine nächste Sommerparty im Garten feiern, müsste man also zumindest das Dach noch ergänzen.

Weitergeht es mit alten Bekannten aus der Hauptstadt Frankreichs wie Chastel-Marechal, mit den manieristisch anmutenden Möbeln von Jean Royère, François Laffanour, ebenfalls aus Paris, wieder mit vielen japanischen Akarileuchten von Noguchi, kombiniert mit Möbeln von Charlotte Perriand, oder die Galerie Kreo mit ihrem Leuchten-Potpourri. Die Erleichterung weicht langsam dem Bedauern, dass alles wieder ist, wie es war.

Wohltuende Andersartigkeit

Aber zum Glück nicht ganz alles. Da ist zum Beispiel Morentz aus dem niederländischen Waalwijk, die zum ersten Mal dabei sind und gleich mit einem bemerkenswerten Stand aufwarten. Wobei «Stand» eine Untertreibung ist. Vielmehr wird hier eine Wohnsituation im Detail simuliert. Anders als bei den meisten übrigen Galerien ist zwar kein eigentliches Programm zu erkennen und es fehlt vielleicht der Fokus. Aber diese Andersartigkeit ist wohltuend.

Morentz wartet auf mit einer simulierten Wohnsituation. James Harris

Gerade in der Welt des Wohnens sind Collagen weitaus lebensfreundlicher als die schön anzusehenden Gesamtkunstwerke. Zudem gibt es hier auch einiges zu entdecken. Etwa ein Stuhlpaar der sogenannten Amsterdamer Schule aus den 1920er-Jahren, die ebenso von geometrischen Formen geprägt war wie die ebenfalls aus Holland stammenden, weltbekannten De-Stijl-Ikonen, aber zu ganz anderen Lösungen fand.

Italienische Galerien sind besser vertreten

Neben kleineren Entdeckungen lassen sich zudem auch dieses Jahr ein paar Trends ausmachen, wobei zumindest einer davon sicher Maria Cristina Didero geschuldet ist, die neu die kuratorische Leitung übernommen hat. So sind die italienischen Galerien und damit das historische italienische Design etwa von Gio Ponti, Piero Fornasetti oder Carlo Mollino besser vertreten und eine willkommene Abwechslung zu den französischen Evergreens.

Nicht länderspezifisch ist dagegen der Trend zum Geflochtenen. Vielleicht waren es die wunderschönen japanischen Bambuskörbe der New Yorker Thomsen Gallery, eines der wenigen letztjährigen Highlights, die Wirkung zeigen. Jedenfalls wurde dieses Jahr so manches Kunststoffmöbel der 1960er-Jahre durch Korbstühle und geflochtene Sitze ersetzt.

Zu guter Letzt scheint nun auch an der Design Miami/Basel das Thema Nachhaltigkeit angekommen zu sein. Ein zartes Pflänzchen zwar, das es nicht ganz einfach haben dürfte zwischen all dem Extraordinären. Aber immerhin zeigt etwa die Architektin Yasmine Mahmoudieh, dass sich mit 3D-Printer und recyceltem Kunststoff durchaus Fassadenpanels und Sitzmöbel mit Glammer-Effekt nachhaltig herstellen lassen. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber hoffentlich ein grosser Schritt in der Welt des Luxus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen