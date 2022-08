Klimawandel: Hitze gefährdet Rückkehr des Lachses in den Rhein

Artenvielfalt Zu warm und zu trocken: Klimawandel gefährdet Rückkehr des Lachses in den Rhein Seit Wochen wird Fischsterben in der Schweiz beobachtet. Besonders betroffen sind die kälteliebenden lachsartigen Äschen und Forellen. Doch auch der Lachs selber mag Hitze und Trockenheit nicht besonders – was seine Wiederansiedlung in der Region Basel noch schwieriger macht, als sie es ohnehin schon ist. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Primarschüler setzen im Juni 2014 3000 Junglachse in die Birs aus. Die Aktion fand im Rahmen des nationalen Wiederansiedlungsprogrammes und des WWF-Projektes "Lachs Comeback" statt. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Ob mit dem «Laggs spezial»-Bier der Brauerei Fischerstube, dem Basler «Laggs-Trail» von Foxtrail oder der «Laggs Wall Art» von mehreren regionalen Künstlern: In den vergangenen Jahren ist es dem WWF gelungen, in der Region Basel mit mehreren Aktionen auf sein Lachs-Comeback-Projekt aufmerksam zu machen, mit dem er sich auf vielfältige Art und Weise für die Rückkehr des Fisches einsetzt.

Noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schwammen die Fische zu hunderttausenden den Rhein hinauf, um unter anderem in Flüssen wie der Wiese, der Birs oder der Ergolz zu laichen. Der Grund für das Aussterben des Rheinlachses waren neben Verunreinigungen des Rheins vor allem die zahlreichen Wasserkraftwerke, die ihm ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend die Rückkehr zu seinen Laichgründen verunmöglichten. Unterdessen wurden viele Kraftwerke fischgängig gemacht, was bereits dazu geführt hat, dass in der Nordwestschweiz in den vergangenen Jahren bereits wieder vereinzelt Lachse gesichtet wurden.

Kälteliebend wie Äschen und Forellen

Momentan versperren dem Lachs noch einige elsässische Rheinkraftwerke den Weg. Sie sollen in den kommenden Jahren fischgängig gemacht werden. Doch kaum ist eine Lösung der alten Probleme in Sicht, scheint die Wiederansiedlung des Lachses vor neuen Herausforderungen zu stehen.

Welche das sind, zeigt ein Blick in die vergangenen Hitzewochen, in denen die Wassertemperaturen insbesondere für Forellen und Äschen gefährlich wurden. Das Problem daran: Forellen und Äschen sind lachsartige Fische. Wie diese bevorzugt darum der Lachs, der mit ihnen eng verwandt ist, kühleres Wasser. Das zeigt ein Blick auf eine Zusammenstellung bestehender Studien und Grundlagen des Schweizerischen Kompetenzzentrums für Fischerei SKF. Behandelt wird dort die Frage, welchen Einfluss der Klimawandel auf die Bemühungen hat, den Lachs wieder anzusiedeln.

Das Papier zeigt, wie vielfältig die Auswirkungen sind:

«Der Klimawandel hat Einfluss auf den gesamten Lebenszyklus des Lachses. Unter anderem können die Entwicklung, das Wachstum, das Verhalten und die Wanderung, als auch die Anfälligkeit auf Krankheiten davon betroffen sein.»

Ist also die Wiederansiedlung angesichts austrocknender Flüsse und steigender Wassertemperaturen nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt?

«Nein», sagt David Bittner, Geschäftsführer des Schweizerischen Fischereiverbandes, und promovierter Ökologe: «Es gibt im Moment keine Anzeichen dafür, dass der Klimawandel die Anstrengungen grundsätzlich infrage stellt.» Wichtig sei dabei, dass die Gewässer ‹klimafit› werden. «Das heisst, dass wir mit Lebensraumaufwertungen, auch Revitalisierungen und Renaturierungen genannt, für Beschattung sorgen müssen und Totholz einbauen für Verstecke, in denen sich die Fische während Trockenphasen zurückziehen können.»

Christian Hossli vom WWF gibt ausserdem zu bedenken: «Wo eine Äsche schon ab 24 Grad Celsius in echte Probleme kommt, verträgt der Atlantische Lachs gut und gerne Temperaturen bis 27 Grad Celsius.» «Und: die ganzen Revitalisierungsmassnahmen kommen ja nicht nur ihm, sondern allen Wasserlebewesen zu Gute.»

«Sollte es nicht gelingen, gegen den Klimawandel anzukämpfen und die Schweizer Gewässer ‹klimafit› zu machen, stellt sich schon irgendwann die Frage, ob die Rückkehr des Lachses überhaupt möglich ist», gibt David Bittner zu. Trotz der heissen Aussichten gibt er sich aber optimistisch, dass der Kampf gegen den Klimawandel und die Aufwertung der Gewässer von Erfolg gekrönt sein werden: «Die Lachsgruppe Schweiz, bestehend aus dem Bund, den Kantonen beider Basel, Aargau und Zürich sowie den Umwelt-/Gewässerschutzorganisationen WWF und Schweizerischer Fischerei-Verband sind überzeugt, dass die Rückkehr des Lachses noch gelingen kann.»

