Wielandplatz: Grossrätin Raffaela Hanauer sieht mehr Potenzial

Asphaltwüste Keine grüne Oase im Grossbasel: Der Wielandplatz bleibt grau Durch den Umbau sollte der Ort zum grünen Quartierplatz werden. Raffaela Hanauer (Grüne) stellt den Erfolg in Frage.

Der Wielandplatz ist eine Baustelle. Kenneth Nars (16. September 2022)

«Unsichere Verkehrsfläche wird zum grünen Quartierplatz», titelte das Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt (BVD) in einer Medienmitteilung im Jahr 2018. Gemeint ist die Neugestaltung des Wielandplatzes, welcher sich bei der Schützenmatte im Westen des Grossbasels befindet. Raffaele Hanauer, Grossrätin und Co-Präsidentin der Grünen Basel-Stadt, fragt bei der Regierung nach, ob so viel Kopfsteinpflaster schon immer geplant war.

«Erst in den letzten Wochen zeigte sich, wie viel Kopfsteinpflaster auf dem Wielandplatz verbaut wird», sagt Hanauer. Die Umgestaltung habe im Norden des Platzes begonnen. Dieser Teil sei ausgiebig begrünt. Bei der südlichen und westlichen Seite gebe es allerdings kaum Grün. In ihrer Interpellation fragt Hanauer die Regierung unter anderem, ob dies so geplant wurde, und ob eine Anpassung noch möglich ist.

Die Hitze bleibt

Zur Zeit der Planung war Hanauer noch nicht Teil der zuständigen Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission des Grossen Rats. Im Ratschlag der Regierung an den Grossen Rat könne sie dieses Ausmass an Kopfsteinpflaster nicht eindeutig erkennen. Auf der visuellen Abbildung im Ratschlag ist jedoch keine komplette Begrünung ersichtlich.

Der Kopfsteinpflaster sei hitzefördernd. Die offenen Fugen würden immerhin eine Teilentsiegelung für den Platz bedeuten. Zusätzliche Grünflächen hätten den Platz gekühlt und somit auch die Aufenthaltsqualität für die Menschen gesteigert, sagt Hanauer.

Nicht gut genug

Die Fragen der Interpellation wird die Regierung beantworten. Das BVD kann sich nur zu Eckdaten des Umbaus äussern. Der Zeitplan der Bauarbeiten könne eingehalten werden. «Wir sind sogar leicht im Vorsprung», sagt das BVD. Unerwartete Schwierigkeiten habe es keine gegeben. Der Hauptteil der Arbeiten würde noch in diesem Jahr beendet werden. Einzelne spezielle Beläge müssten im nächsten Jahr gemacht werden, da diese höhere Temperaturen verlangen.

Für Hanauer ist der Wielandplatz eine verpasste Chance. Trotz der Kritik, sehe sie aber auch den Fortschritt, welcher beim Platz entstehe. Die steigende Verkehrssicherheit ändere viel an der Qualität des Ortes. Auch die Begrünung im Norden sei eine Verbesserung. Das Potenzial sei allerdings nicht ausgeschöpft.

