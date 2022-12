Basel plant weitere Wohnmodule für Schutzsuchende aus der Ukraine

Asylunterkünfte Basel-Stadt plant weitere Wohnmodulsiedlungen für Schutzsuchende aus der Ukraine Sollte in den kommenden Wochen die Zahl Kriegsgeflüchteter aus der Ukraine stark zunehmen, wird die Basler Regierung den Bau von temporären Wohnmodulen auf dem Bäumlihof-Areal beschliessen. Doch ob die Siedlung tatsächlich entsteht, hängt auch von anderen Faktoren ab. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 09.12.2022, 20.04 Uhr

So sollen die temporären Wohnmodule für Schutzsuchende aus der Ukraine auf dem Bäumlihof-Areal aussehen. zvg

«Seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor über neun Monaten sind 15,8 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet, 72'000 beantragten bislang Schutz in der Schweiz, davon leben derzeit 1800 in Basel-Stadt», erzählt Sozialhilfeleiter Rudolf Illes bei einer Informationsveranstaltung für Anwohnende rund ums Bäumlihof-Areal, die über eine geplante Wohnmodulsiedlung für ukrainische Schutzsuchende aufklären soll.

Denn: Seit das russische Militär gezielt zentrale Infrastruktur in der Ukraine zerstört, um die Zivilbevölkerung weiter unter Druck zu setzen, rechnen die Behörden spätestens seit Wintereinbruch wieder mit stark steigenden Geflüchtetenzahlen.

Die Powerpoint-Präsentation ist dicht befüllt mit Zahlen und Kalkulationen: So rechnet der Bund angeblich verschiedene Szenarien durch, nach denen die Schweiz im Höchstfall ab Kriegsbeginn bis Juni 2023 insgesamt 138'000 Schutzsuchende aus der Ukraine aufnehmen muss. Basel-Stadt erhielte dementsprechend bis kommenden Sommer wenigstens weitere 569 Zuweisungen. Tritt der Extremfall ein, wären es 1374.

Zwar verfügt Basel noch über genügend Platz für alle ukrainischen Schutzsuchenden, beruhigt Illes: «Ein Teil von ihnen lebt nach wie vor in kantonalen Liegenschaften oder Gastfamilien, weit über die Hälfte hat inzwischen sogar eine eigene Mietwohnung gefunden.» Auch für weitere 600 bis 700 Schutzsuchende wären nach Illes Angaben ausreichend Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden. Doch danach wird es eng.

Basel-Stadt bereite sich auf den Ernstfall vor

Was die Zuhörenden etwas überrascht: Damit künftig auch über 1000 Schutzsuchende angemessen untergebracht werden könnten, plant die Stadt bereits seit Monaten mit dem negativsten Szenario. Denn der Bau zusätzlicher Wohnmodulsiedlungen ist langwierig und aufwendig, wie die ausführlichen Erläuterungen der geladenen Stadtplane verdeutlichen sollen.

So hat das Baudepartement eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Monaten 24 potenzielle Standorte evaluiert, darunter mehrere Büroliegenschaften der UBS in Grossbasel sowie diverse Industrie- und Grünflächen. Doch als geeignet wurden lediglich die Standorte Erlenmattplatz, Rosental Mitte, Bäumlihof und Stettenfeld in Riehen eingestuft.

Die Auswahlkriterien sind durchaus komplex: Dabei spielen offenbar der Zugang zu Kanalisation, Wasser und Strom ebenso eine Rolle wie die Anbindung an Schulen, öffentlichen Verkehr und Einkaufsmöglichkeiten.

Ein geleaktes Dokument des Wirtschaftsdepartements, das plötzlich im Publikum zirkuliert, zeigt ausserdem eine Vielzahl bau- und zonenrechtliche Gesetzesgrundlagen auf, die im Fall des Bäumlihof-Areals mehrere Ausnahmebewilligungen erfordern würden.

Das Areal ermöglicht eine flexible Siedlungsplanung

Attraktiv ist das Areal für die Stadtplaner dennoch insbesondere aufgrund seiner schieren Grösse. Denn die 18'000 Quadratmeter bieten viel Handlungsspielraum für verschiedene Arten von Wohnmodulen, darunter auch solche, die kurzfristig verfügbar sind, heisst es in dem Papier.

Asylkoordinatorin Renata Gäumann beteuert sodann auch: «Es ist nicht geplant, gleich alles zu bauen. Das grosse Areal und die modulare Bauweise ermöglichen uns mehr Flexibilität.»

Beauftragt mit den Wohnmodulen ist das Architekturbüro Waldner Partner. Architekt Frieder Braun will einfache Ein- bis Vierzimmerwohnungen aus Holz bauen und verspricht auch jede Menge Grünflächen: «Das soll keinen Silocharakter haben. Es gibt viele Durchgänge, Spiel- und Sportflächen.»

Bei den Anwohnenden im Quartier kommen diese Pläne insgesamt gut an. Eine junge Frau sagt: «Ich hatte befürchtet, dass Sie hier Container hinsetzen wollen. Doch diese Wohnungen sehen vernünftig aus, da können sich die Leute gut integrieren.» Die Anwesenden belohnen ihre Worte mit Applaus.

Ob die Modulsiedlung gebaut wird, ist noch völlig offen

Ob der Bedarf für eine solche Siedlung besteht, beschliesst die Regierung voraussichtlich bis Januar. Einfach zu fällen ist diese Entscheidung nicht, denn, auch wenn der prognostizierte Anstieg bislang ausblieb, kann niemand mit Sicherheit vorhersagen, wie sich die Geflüchtetenzahlen bis März entwickeln werden.

Sollte Rudolf Illes Recht behalten, der vom niedrigsten Szenario des Bundes ausgeht, werden die geplanten Wohnmodulsiedlungen nicht nötig werden. Und selbst wenn der Bedarf angemeldet wird, bedeutet das noch lange nicht, dass auch das Baugesuch bewilligt wird. Doch die Anwohnenden sind immerhin bereits auf alle Eventualitäten vorbereitet und die Regierung ist dies hoffentlich auch.

