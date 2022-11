Asylwesen: Das Chaos der Zuständigkeiten in beiden Basel

Asylwesen Bund, Kanton oder Gemeinden? Das Chaos der Zuständigkeiten in beiden Basel Der Bund steht seit Wochen unter zunehmendem Asyldruck. Wo er kann, gibt er diesen an Kantone und Gemeinden weiter. Leidtragende sind die Asylsuchenden. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Unterhalb dieses Wertstoffhofs neben dem Bundesasylzentrum in Allschwil wohnten bis Montag rund 100 Asylsuchende in einer Zivilschutzanlage. Nicole Nars-Zimmer

Nach der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 bis 2016 waren sich in den Regierungen der beiden Basel alle einig: Auf die unterirdischen Unterbringungen von Asylsuchenden sollte nur im äussersten Notfall zurückgegriffen werden. Dann nahm in den vergangenen Wochen die Zahl der Asylgesuche sprunghaft zu und die Bundesasylzentren (BAZ) wichen für die Unterbringung von Asylsuchenden zusätzlich auf Zivilschutzanlagen aus – auch und vor allem in den beiden Basel.

Die dort vorgefundenen Unterbringungsbedingungen sorgten insbesondere in der Zivilschutzanlage in Allschwil schnell für Protest. Basta-Grossrat Nicola Goepfert und SP-Landrätin Tania Cucè verlangten daraufhin von ihren Regierungen eine Stellungnahme. Zu klären ist dabei nicht nur, ob die Unterbringung in besagten Anlagen durch Basel-Stadt und Baselland hätte verhindert werden können. Da es vermehrt zu Krankheitsfällen kam, drängt auch die Frage, wer für Gesundheit und Sicherheit der Untergebrachten zuständig ist.

Grossrat Nicola Goepfert sieht Basel-Stadt als Kontrollinstanz in der Pflicht

Gestellt wird diese Frage, weil die Zivilschutzanlagen zwar vom Staatssekretariat für Migration (SEM) für den Bund als Erweiterung der BAZ betrieben werden, sich jedoch auf Boden der beiden Basel befinden. Grossrat Nicola Goepfert sieht deshalb Basel-Stadt bei der Kontrolle der Einhaltung von Gesundheitsstandards in der Pflicht. Er schreibt:

«Wenn es Hinweise gibt, dass gewisse Gesundheitsstandards nicht eingehalten werden können, muss der Kanton dies überprüfen – unabhängig, wer der Betreiber ist.»

Der Basler Regierungsrat betont hingegen in seiner mündlichen Antwort, der Standortkanton eines Bundesasylzentrums sei nicht die zuständige Aufsichtsbehörde dieser Einrichtung. Allerdings müsse das SEM als Betreiber die Vorgaben der Kantonsärzte befolgen, wenn es sich um übergeordnete Gesundheitsinteressen handle, wie etwa während der Covid-19-Pandemie.

Aus der Stellungnahme geht ausserdem hervor: Die Überprüfung der Einhaltung der Brandschutzvorgaben – und somit der Sicherheit – ist durchaus Sache des Kantons, denn sie untersteht dem Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement.

In Baselland sind vornehmlich die Gemeinden für Asylsuchende zuständig

Bleibt die Frage nach alternativen, überirdischen Vorschlägen zur Unterbringung von Asylsuchenden: Die Basler Regierung antwortet, sie habe dem Bund Anfang Oktober eine Liegenschaft mit 50 Plätzen angeboten. Der Bund habe dieses Angebot zwar geprüft, jedoch zurückgewiesen.

Darauf angesprochen, erklärt das SEM, das Angebot sei ursprünglich für unbegleitete minderjährige Asylsuchende (UMA) angedacht gewesen. Da jedoch für die UMA eine geeignetere Lösung gefunden worden sei, hätte die Unterkunft für erwachsene Asylsuchende dienen müssen. Doch dafür sei die Unterkunft mit 50 Betten zu ineffizient hinsichtlich des Betreuungs- und Sicherheitsaufwands. Damit ist für Bund und Kanton die Angelegenheit offenbar vom Tisch. Doch Grossrat Goepfert findet:

«Wenn der Kanton die Unterbringung über Tag für alle asylsuchenden Menschen tatsächlich ernst meint, dann hätte er nach Absage des SEM weitere Möglichkeiten prüfen sollen.»

In Baselland wird die Zuständigkeitsfrage unterdessen vor allem dadurch verkompliziert, dass auf Regierungsebene offenbar keine Stelle existiert, die dafür zuständig ist, dem Bund geeignete Vorschläge zur Unterbringung von Asylsuchenden zu unterbreiten. So wurden die Zivilschutzanlagen in Allschwil und Arlesheim dem SEM direkt von den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Der Kanton Baselland sei weder in die Bereitstellung noch in den derzeitigen Betrieb der hiesigen Zivilschutzanlagen involviert, sagt dazu die Finanz- und Kirchendirektion.

Auch wenn nach kantonalem Recht in Baselland die Gemeinden für die Unterbringung und Betreuung von Personen aus dem Asylbereich zuständig sind, bedeutet das nicht, dass dem Kanton keine Rolle im Zuweisungsverfahren zukommt. Er verteilt nach Schlüssel die Asylsuchenden auf die Gemeinden und betreibt derzeit auch sogenannte Entlastungsunterkünfte wie das Spital Laufen, um den Druck auf die Gemeinden temporär abzuschwächen.

Der Bund hat fast alle Befugnisse in der Beschaffung von Notunterkünften

Zwar könne auch Baselland dem Bund Angebote für die BAZ unterbreiten, doch verfüge der Kanton dafür zurzeit nicht über genügend kantonale Unterbringungsmöglichkeiten, sagt die Finanz- und Kirchendirektion unter Anton Lauber (Die Mitte). Offenbar ist die Baselbieter Regierung darum bemüht, die noch vorhandenen Plätze für Kanton und Gemeinden freizuhalten, welche in den kommenden Wochen noch mehr Personen aufnehmen müssen.

Ob die Kantone dem Bund überirdische Unterkünfte für die BAZ anbieten oder nicht, entscheidet in der Regel ohnehin nicht abschliessend über die Unterbringungsart der Asylsuchenden durch das SEM. Denn laut Plangenehmigungsverfahren hat das SEM weitestgehend freie Hand in der Auswahl und Ablehnung geeigneter Infrastruktur. Aktuell entscheidet es vor allem nach Effizienz: Zivilschutzanlagen können unmittelbar bezogen werden – das spart auch Ressourcen.

Betrieb in Sporthalle Liestal läuft zunächst bis Ende Jahr

Dass inzwischen die Zivilschutzanlage in Allschwil geräumt wurde, dürfte vor allem dem öffentlichen Druck geschuldet sein, der in den letzten Wochen durch Medien und einzelne Politiker ausgeübt wurde. Wie die bz berichtete, wurden die ehemaligen Bewohner am Montag in die Sporthalle der Kaserne Liestal transferiert.

Grünes Licht für die Nutzung dieser Halle als Notunterkunft für Schutzsuchende hatte Baselland dem SEM bereits im Frühling gegeben. Da die Halle jedoch nicht für ukrainische Geflüchtete benötigt wurde, wie ursprünglich vorgesehen, war sie bis vor kurzem weiterhin im regulären Betrieb.

Die neue Unterkunft bietet Platz für 200 Personen. Für alle weiteren Schutzsuchenden, die nach wie vor in den Zivilschutzanlagen in Arlesheim sowie in der Neuhausgasse und Bonergasse in Basel-Stadt untergebracht sind, werden die rund 100 verbleibenden Plätze nicht reichen. Der Betrieb der Sporthalle Liestal durch das SEM läuft zunächst bis Ende des Jahres, der Mietvertrag für die Zivilschutzanlage in der Bonergasse ist unbefristet.

