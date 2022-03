Asylwesen «Kommen Sie am Montag wieder»: Ukrainische Geflüchtete warten vor Basler Asylzentrum auf Registrierung Mit Koffern, Rucksäcken und Taschen warten sie auf den Klappstühlen vor dem Bundesasylzentrum Basel. Die ukrainischen Geflüchteten wollen sich registrieren lassen, um den Schutzstatus S zu erhalten. Doch die Verantwortlichen vertrösten sie. Silvana Schreier und Nora Bader 0 Kommentare 15.03.2022, 17.13 Uhr Merken Drucken Teilen

Der Saharastaub taucht die Szenerie in gelbes Licht. Zwischendurch fallen ein paar Regentropfen auf die Wartenden. Auf den Klappstühlen hat sich eine vierköpfige Familie – zwei Mädchen und ihre Eltern – hingesetzt. Mutter und Vater tigern immer wieder unruhig umher.

Die ältere Tochter hält ihr Smartphone in der Hand, das Stofftier der jüngeren sitzt auf der Bank. Die Koffer und Taschen haben sie an die Hauswand gestellt. Sie warten hier, vor dem Bundesasylzentrum Basel direkt an der deutschen Grenze und neben dem Gefängnis Bässlergut, auf ihre Registrierung und damit ihren Schutzstatus.

Daneben sitzt eine junge Mutter mit ihrem Sohn. Seit fünf Tagen seien sie in der Schweiz. Sie leben bei einer Gastfamilie in Basel. Wie es ihnen gehe? Die Mutter zuckt mit den Schultern und sagt auf Englisch: «Wir sind sicher.» Kurz darauf werden sie hineingerufen, sie dürfen sich registrieren lassen.

Mutter und Sohn vor dem Bundesasylzentrum: Vor fünf Tagen sind sie mit dem Flugzeug von Polen in die Schweiz geflogen. Kenneth Nars

«Wir sind aktuell stark überlastet»

Laut «SRF Regionaljournal» war die Lage vor dem Basler Bundesasylzentrum besonders am vergangenen Wochenende unübersichtlich, ja gar chaotisch. Der Basler Anwalt und SP-Politiker Daniel Ordás berichtet von Familien, die über zwölf Stunden lang gewartet hätten.

Unterdessen erscheint die Situation auf den ersten Blick besser geregelt zu sein. Am Dienstagnachmittag warten nur vereinzelt Personen vor dem Asylzentrum. Das könnte aber auch daran liegen, dass die anwesenden Sicherheitsleute Neuankömmlinge rasch wieder wegschicken. «Wir sind aktuell stark überlastet. Wenn Sie schon eine Unterkunft haben, dann kommen Sie doch bitte am Montag wieder», heisst es. Momentan würden nur diejenigen Geflüchteten ins System aufgenommen, die noch kein Dach über dem Kopf hätten.

Betten hätte es eigentlich genug

Für diese Personen gibt es dann ein Bett im Bundesasylzentrum. Laut Daniel Bach, Sprecher des Staatssekretariats für Migration (SEM), sind in Basel rund 200 Plätze frei. Von den 1000 Betten in der Asylregion Nordwestschweiz – dazu gehören Zentren in Basel, Allschwil, Reinach und Flumenthal – seien aktuell rund 700 belegt. Noch ist die Kapazitätsgrenze nicht erreicht. Das liegt auch an der grossen Solidarität der Bevölkerung, wodurch die meisten Geflüchteten einen Platz in einer privaten Unterkunft erhalten.

Am Anschlag sei jedoch der Registrierungsprozess in allen Bundesasylzentren der Schweiz, sagt Bach. Momentan würden schweizweit rund 800 Registrierungen pro Tag gemacht, die Kapazitäten sollen aber in den kommenden Tagen weiter ausgebaut werden. Dafür brauche es zusätzliche Mitarbeitende und Infrastruktur: Laut Medienberichten mangelt es dem Bund etwa an Laptops sowie Maschinen zur Fingerabdruckabnahme.

Das Gerücht aus der Welt schaffen

Bach erklärt, man lerne jeden Tag dazu. Zudem würden aktuell alle Mitarbeitenden des SEM, die entbehrt werden könnten, in den Zentren eingesetzt. Bach: «Ein grosses Problem ist aber das Gerücht, dass die Schweiz nur den ersten 10’000 Geflüchteten den Schutzstatus S geben würde. Das ist falsch.» Darum appelliert das SEM an diejenigen, die bereits eine Unterkunft haben, sie sollen sich erst in ein bis zwei Wochen registrieren lassen. Aufgrund des Aufenthaltsrechts hätten Ukrainerinnen und Ukrainer sowieso 90 Tage Zeit für die Anmeldung.

Die Ampel steht auf Rot: Der Bund teilt online mit, ob aktuell Registrierungen durchgeführt werden können oder nicht. Für viele Familien heisst es darum weiterhin: warten. Kenneth Nars

Für Daniel Ordás ist klar: «Das SEM soll die Kompetenz zur Registrierung unverzüglich an die kantonalen Migrationsämter oder sogar an die kommunalen Einwohnerdienste weiterdelegieren.» Die Befragung und die Abnahme der Fingerabdrücke sollen zudem auf später verschoben werden, da die Schritte das Verfahren nur verzögerten. «Es eilt im Moment vor allem die Frage der Krankenversicherung», so Ordás. Diese ist mit dem Schutzstatus verknüpft.

Mal ruhig, mal chaotisch

Vor dem Basler Bundesasylzentrum helfen zwei Mitarbeitende des regionalen Hilfswerks Heks bei der Information der Geflüchteten. Einer davon ist Aleksandre Sarkisyan, der Russisch spricht. Eigentlich ein Vorteil, um den Neuankömmlingen helfen zu können. Nicht wenige Geflüchtete würden aber ein Gespräch mit ihm ablehnen, zu negativ sei die russische Sprache aktuell belastet.

Sarkisyan sagt: «Jetzt gerade ist es ruhig, doch manchmal treffen plötzlich Busse ein und dann geht es los.» Er selbst hat Verwandte, die in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw gelebt hatten und unterdessen nach Deutschland und in die Niederlande geflüchtet sind. Das Gespräch wird unterbrochen, eine Familie sucht Rat.

Eigentlich müssten sie jetzt ins Tessin fahren

Auf orangen Plastikstühlen sitzen zwei Jungs, sie spielen ein Spiel auf einem Smartphone. Die Eltern und eine Freundin sprechen mit den Sicherheitsleuten. Ein Teil der Familie ist in Basel untergekommen, «ganz nette Leute» hätten ihnen ein Zimmer gegeben, sagt der Mann. Der andere Teil wohnt vorübergehend in Sarnen im Kanton Obwalden. Die Securitas-Angestellten haben nun die Aufgabe, den Geflüchteten die Schweizer Bürokratie zu erklären. Obwalden liege in einer anderen Asylregion, die Familie müsse sich im zuständigen Zentrum in Chiasso im Kanton Tessin registrieren lassen.

Nach einem Blick in die Karte auf dem Smartphone bleiben die Geflüchteten ungläubig vor dem Asylzentrum stehen. Zwar hätten sie ein Auto, aber warum sie nun ans andere Ende der Schweiz fahren müssten, ist für sie unverständlich. Die Kinder bekommen davon kaum etwas mit. In einer Hand halten sie eine mit Schokolade überzogene Waffel, mit der anderen tippen sie auf den Bildschirm. Der Saharastaub taucht die Szene in surreales Licht.

Koffer, Taschen, Rucksäcke: Nicht alle Geflüchteten haben schon ein Dach über dem Kopf. Die meisten jedoch haben unterdessen eine private Unterkunft gefunden. Kenneth Nars

