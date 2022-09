Auf den Weltmeeren Alte Seebären schwelgen in Erinnerungen an eine andere Welt Der Seemanns-Club der Schweiz mit Sitz in Basel hat kürzlich Jubiläum gefeiert. Der Nachwuchs fehlt, die Mitglieder sterben aus. Die Hochseeschifffahrt hat sich stark verändert. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Der Vereinschor Störtebekers vor rund 15 Jahren auf dem Rhein bei der Mittleren Brücke. Damals hatte der Chor mehr Mitglieder als heute. Bild: zvg/Jonny Meier

«Ich wollte eine Stadtrundfahrt unternehmen und landete stattdessen im Kaiserpalast», berichtet Jonny Meier spitzbübisch grinsend und legt eine kleine Kunstpause ein, ehe er zu seiner Geschichte ansetzt: «Ich war 22 Jahre alt, als ich 1957 anheuerte. Mit dem Seemannssack auf dem Rücken ging ich in Hamburg an Bord, stellte mich dem ersten Mann, der mir begegnete, als neuer Messboy vor und verlangte den Kapitän zu sprechen. Stattdessen brachte man mich zum Steward.» Der 87-Jährige lacht.

Auf ein Bier mit Fats Domino

Die meisten Schweizer Frachtschiffe seien damals gechartert worden, niemand habe wirklich gewusst, wohin es gehe, erzählt Jonny Meier. Er hatte Glück: In einem Zeitraum von zwei Jahren besuchte Meier zweimal Japan, sah die Philippinen, Brasilien und Nicaragua und lernte die Städte Buenos Aires, Boston und New Orleans kennen, wo der damals Anfang 20-Jährige ein paar Bier mit Fats Domino hob. Meier ist ein grosser Fan des Rock-’n’-Roll-Musikers und besitzt eine von ihm signierte Schallplatte. Aber das ist eine andere Geschichte.

Das Schweizer Frachtschiff Anunciada. Auf diesem Schiff heuerte Jonny Meier in den späten 50er-Jahren an. Bild: zvg/Jonny Meier

Jene in Japan ging so: Meier wollte die Stadt sehen und buchte im Tourismusbüro eine Rundfahrt. Am Reisetag warteten mehrere Menschen darauf, verschiedenen Bussen zugeteilt zu werden. Jonny Meier wurde aufgerufen, stieg in den genannten Bus und fand sich als einziger Europäer unter formell gekleideten Japanern wieder. «Ein bisschen komisch kam mir das schon vor», sagt Meier schmunzelnd. «Meine Vermutung, im falschen Bus gelandet zu sein, bestätigte sich, als wir in den Gärten des Kaiserpalasts anhielten.» Begeistert über den unverhofften Exoten habe ihn die Delegation wie einen Ehrengast behandelt.

Jonny Meier in seiner Koje (1957/ 1958) Bild: zvg/Jonny Meier

Viel Zuwachs in den 60er- und 70er-Jahren

Jonny Meiers Kollegen, die auf Bierbänken um den Redner versammelt sind, haben diese Anekdote schon öfter gehört. Sie nicken anerkennend, manche lächeln abwesend, lassen die Blicke abwechselnd über die Runde und ins gefüllte Glas gleiten. Etwa 40 ältere Herren und ihre Ehefrauen sitzen einträchtig vor dem Seemannskeller im Basler Hafen unter dem Schutz eines Gartenpavillons. Die Stimmung ist ausgelassen, die Wirtinnen schenken reichlich Wein und Bier aus. Es ist die Feier zum 60-Jahr-Jubiläum des Seemanns-Clubs der Schweiz (SCS) und Jonny Meier ist als ältestes, noch lebendes Gründungsmitglied eingeladen, eine kleine Rede zu halten.

Jonny Meier, zuletzt Zweiter Steward, vor dem Basler Seemannskeller. Bild: Juri Junkov

Ins Leben gerufen wurde der Verein 1962 als Internationale Seefahrer Association (Intesa) von Jonny Meier und drei Freunden, um sich mit anderen Seemännern regelmässig an einem Stammtisch auszutauschen. Wenige Monate später entstand der Vereinschor Störtebekers, gefolgt vom Mitgliedermagazin «Flaschenpost», das dem Club in kurzer Zeit so viel Zuwachs bescherte, dass weitere Sektionen in Bern und Zürich sowie in der Zentral- und Ostschweiz gegründet wurden.

Nachwuchs bleibt aus

Seemänner, die nach ihrer Rückkehr von den Meeren obdach- und mittellos waren, kamen in Kleinhüningen im Seemannsheim unter. Der Seemanns-Club organisierte nicht nur Ausflüge und Feste, man unterstützte einander auch moralisch bei der Arbeits- und Wohnungssuche.

Bis in die 1980er-Jahre stieg die Mitgliederzahl des SCS schweizweit stetig an, erzählt Herbert Braun, der aktuelle Präsident der Sektion Basel. Danach sei der Nachwuchs ausgeblieben. Inzwischen seien alle Anwesenden über 65 Jahre alt. «Im Post-Rentenalter, quasi schon mit einem Bein im Grab», witzelt einer der Männer. Der älteste der Störtebekers ist 94, der Chor mittlerweile von 25 auf 10 Sänger geschrumpft. Der Verein stirbt aus und die Welt der Hochseefahrt ist den Mitgliedern längst fremd geworden.

Frachtfahrten sind schon lange kein Abenteuer mehr

Herbert Braun, von 1974 bis 1977 als Elektriker – an Bord auch «Blitzer» genannt – auf See, erklärt: «Die Heuern der Reedereien sanken und es beherrschten zunehmend Containerschiffe die Weltmeere. Ausserdem wurden die Fahrten immer länger und die Hafenaufenthalte kürzer. Das war nicht mehr attraktiv.» Angaben des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), dem auch das Schweizerische Seeschifffahrtsamt (SSA) untersteht, bestätigen diese Eindrücke.

Die meisten Mitglieder des SCS befuhren in den 1950er- bis 1970er-Jahren auf Frachtschiffen die Weltmeere, als das für die Männer noch ein Abenteuer war: Karibik, Afrika, Amerika. Mehrwöchige Anlegezeiten, die Reisen ins Landesinnere erlaubten. Hans Bassler, 1962 bis 1964 als Zweiter Koch und Bäcker auf See, erklärt:

«In den 1950er-Jahren ging man nicht ins Ausland in die Ferien. Die Hochseefahrt war damals die einzige Möglichkeit, etwas von der Welt zu sehen.»

Zustimmendes Brummen aus der Runde. Der 80-Jährige spielt nachdenklich mit seinem Glas und fügt hinzu: «Die riesigen Containerschiffe, die heute die See befahren, sind nicht mehr unsere Welt. Wir waren damals eine kleine Crew von 33 Mann.» Seitdem wurden kommerzielle Frachtschiffe und ihre Mannschaften immer grösser, internationaler, unpersönlicher.

Zur Seefahrtsnation wurde die Schweiz eher unfreiwillig Anfang des Zweiten Weltkriegs, als Deutschland den Rhein blockierte und dem Alpenland auf einen Schlag ein Drittel des Aussenhandels wegbrach. Heute sei die Schweiz aktuellen Schätzungen zufolge europaweit die viertgrösste Seefahrtsnation, schreibt das EDA auf Anfrage. Doch würden über 90 Prozent der Schiffe unter ausländischer Flagge betrieben, wie Panama, Marshallinseln oder Liberia.

Nur noch vier Seeleute mit Schweizer Nationalität unter hiesiger Flagge

Diese sogenannten Billigflaggen müssten im Gegensatz zu Nationalflaggen keine Verbindung zum Flaggenstaat aufweisen und könnten somit nationale Gesetzgebungen unterlaufen. Für die Seeleute bedeutet das unter Umständen äusserst schlechte Bezahlung und Arbeitsbedingungen. Mit anderen Worten: Wer heutzutage die Welt sehen möchte und es sich leisten kann, besteigt lieber einen Flieger. Laut den Daten des EDA fahren nur noch vier Seeleute mit Schweizer Nationalität unter Schweizer Flagge, während philippinische Staatsangehörige mit Abstand die grösste Gruppe auf Schweizer Schiffen ausmachen, gefolgt von Kroaten und Ukrainern.

Die Mitglieder des SCS in Basel sind laut Braun vorwiegend ehemaliges Decks-, Maschinen- und Küchenpersonal. Jonny Meier war zuletzt Zweiter Steward. Doch es gibt auch einen Vollmatrosen unter ihnen: Pitt Isler, an den Enden eingedrehter Schnurrbart, schwarze Schiffermütze, von 1963 bis 1971 auf See, bis ein schwerer Unfall seine Matrosenlaufbahn beendete.

Isler gibt Einblicke in seinen früheren Alltag: Rost klopfen, malern, Wache laufen. Immer kontrollieren, dass alle Maschinen funktionieren, nach fremden Schiffen Ausschau halten. Abends und am Wochenende bei Bier und Rum zusammensitzen, würfeln, jassen und musizieren. Schlafenszeiten richteten sich nach Wetter und Häfen.

Einer der wenigen echten Matrosen im Club: Pitt Isler, von 1963 bis 1971 auf See. Bild: Juri Junkov

Kapitäne waren Halbgötter

Der Kapitän war in seiner Befehlsgewalt gottgleich und wer zum ersten Mal von der nördlichen Kugel zur südlichen überquerte, musste sich einer «Äquatortaufe» unterziehen. Ein aufwendig inszeniertes Ritual, das allerlei Verkleidung und Rollenspiele involvierte sowie das Ruinieren der Frisur und wiederholtes Eintunken in ein Becken, bis der Täufling eine ausreichend grosse Menge Kästen Bier (zehn bis zwölf) für die Mannschaft versprach.

Der Seemanns-Club hält im Seemannskeller am Hafen regelmässige Höcks ab. Bild: Juri Junkov (1. September 2022)

Im Basler Hafen beginnt es zu dämmern. Das Buffet ist beendet und die Störtebekers stimmen zum Seemannskonzert an. Eine Frau begleitet die Sänger auf dem Akkordeon. Die Gespräche im Hintergrund gehen in leises Raunen über, Handykameras werden gezückt, die weisse Zeltplane klackert im schwülen Sommerwind, ein letzter Kaffee wird getrunken. Dann ist es Zeit zu gehen.

