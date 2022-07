Auftritt am Basel Tattoo Bandleader der Red Hot Chilli Pipers: «Rückblickend würde ich mich für einen anderen Namen entscheiden» Bereits zum dritten Mal tritt die Band aus Schottland am Basel Tattoo auf. Im Interview spricht Bandleader Willie Armstrong über die Erkenntnisse aus der 20-jährigen Bandgeschichte, wechselnde Mitglieder und wieso eine Teilnahme am Edinburgh Tattoo für ihn an Folter grenzt. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 12.07.2022, 18.12 Uhr

Willie Armstrong gründete die Red Hot Chilli Pipers 2002 mit einem Freund. Juri Junkov

Herr Armstrong, wie oft kommt es vor, dass Sie mit der amerikanischen Rockband Red Hot Chili Peppers verwechselt werden?

Willie Armstrong: In den ersten Jahren kam das nie vor. Damals wussten wir aber auch noch nicht, dass wir später mal in vergleichbaren Locations auftreten werden. Erst vor fünf Jahren, als wir selbst in Arenen spielten, kam die Frage auf: Sind es die Peppers oder die Pipers?

Führt das zu Problemen?

Beim Marketing müssen wir sehr vorsichtig sein. Auf den Plakaten zeigen wir uns auch immer gross im Kilt und mit Dudelsack. Mittlerweile ist der Dudelsack prominenter zu sehen als der Schriftzug. Und dennoch kommt es vor, dass Leute die Red Hot Chili Peppers erwarten und dann uns auf der Bühne sehen. Aber da kann ich nichts machen.

Und die Peppers stört der sehr ähnliche Name nicht?

Nein, überhaupt nicht. Sie sind da total «on board». Wir haben beide auch schon im selben Jahr am «T in the Park», Schottlands grösstem Musikfestival, gespielt.

Vor kurzem ging ein Video auf Tiktok viral, in dem eine junge Frau davon erzählt, dass ihre Mutter aus Versehen Tickets für die Show der Red Hot Chilli Pipers gekauft hatte. Gross war die Verwunderung dann, als das Konzert losging.

Das haben wir natürlich auch mitbekommen. (lacht) Und auch die Peppers wurden auf das Video aufmerksam. Sie haben Mutter und Tochter dann Gratistickets für eines ihrer Konzerte geschenkt. Und wir ebenfalls, weil ihnen unsere Musik trotz der ganzen Verwirrung gefiel.

Bereuen Sie manchmal, dass Sie sich für diesen Bandnamen entschieden haben?

Rückblickend würde ich mich für einen anderen Namen entscheiden. Die Namenswahl war sowieso ein kompletter Zufall. Die Freundin eines unsere Mitglieder hat CDs nach ihren Genres sortiert. Die der Red Hot Chili Peppers landete fälschlicherweise auf dem Stapel mit der traditionellen Musik, weil sie «Pipers» statt «Peppers» gelesen hatte. Und dann stand fest: Das ist der Name.

2007, fünf Jahre nach der Gründung, gewannen Sie die von der BBC veranstaltete Talentshow «When Will I Be Famous?». Das steigerte die Bekanntheit der Red Hot Chilli Pipers.

Wir hatten uns eigentlich aus Jux angemeldet und hatten gar nicht überlegt, wie sich das auf unsere Zukunft auswirken könnte. Wir waren einfach drei Typen, die leidenschaftlich gerne Dudelsack spielten – an Hochzeiten, Beerdigungen oder Firmenevents. Auf einmal wurden wir von Festivals angefragt. Dabei hatten wir noch nicht mal eine vollständige Band. Also mussten wir einen Gitarristen, einen Bassisten und einen Keyboarder finden. Und dann ging es ans Proben.

Heute besteht die Band aus 30 wechselnden Mitgliedern. Wie funktioniert das?

Wir rotieren ständig. Wir haben auch keinen Leadsänger. Das Fundament sind jeweils die drei Dudelsackspieler, die allesamt Absolventen der Royal Scottish Academy of Music sind. Sämtliche Bandmitglieder müssen das Repertoire kennen und miteinander spielen können. Üben muss in der Regel jeder für sich. Die Stücke sind auf einer Cloud online abgelegt.

Besuch bei den Proben für das Basel Tattoo 2022. Juri Junkov

Wie finden Sie neue Leute? Oder wie finden diese die Band?

Insbesondere in Schottland ist der Musikkuchen überschaubar – vor allem wenn es um Dudelsackspieler geht. Du musst auch der Typ für unsere Art von Musik sein. Die meisten «Pipers» stehen melodramatisch da und spielen ihre Stücke. Wir sind viel weniger formell, bewegen uns während der Auftritte, interagieren mit dem Publikum und machen wirklich eine Show. Entweder hast du es oder nicht. Und wenn du es hast, dann kommen wir in der Regel auf dich zu.

Was spricht gegen eine fixe Konstellation?

So bleiben wir frisch und verlieren den Spass nicht. Die Leute spielen mit uns, weil sie das möchten, und nicht, weil sie verpflichtet sind. Das Rotieren ermöglicht es den Musikern, dass sie auch Ruhephasen haben. Im Jahr haben wir als Band rund 240 Auftritte. Da würden dir als Dudelsackspieler die Finger abfallen. Zudem wären die vielen Reisen gar nicht möglich, wenn du eine Familie hast.

Das Basel Tattoo ist erstmals bargeldlos Wer sich während des Tattoos im Hof der Kaserne, an den Ständen in der Tattoo-Street oder in der Cast-Bar verpflegen will, muss in diesem Jahr zwingend eine Debit- oder Kreditkarte besitzen. Alternativ kann auch mit dem Handy bezahlt werden. Bargeld wird neu nicht mehr akzeptiert. Nach Angaben der Organisatoren würde dies das Bestellwesen vereinfachen und die Wartezeiten verkürzen. Vom 15. bis 23. Juli 2022 kehrt das Basel Tattoo mit einer Jubiläumsshow zurück in die Arena und feiert seine 15. Ausgabe. Rund ein Viertel der Tickets ist noch verfügbar. (aib)

Die Red Hot Chilli Pipers spielen je zur Hälfte traditionelle schottische Musik und Songs, die man aus dem Radio kennt. Wieso genau dieses Verhältnis?

Im Vordergrund steht bei uns die Unterhaltung. Deshalb spielen wir auch nie ganze Songs durch, sondern lediglich Ausschnitte. Als begeisterter Anhänger der Dudelsackklänge wirst du die traditionellen Stücke lieben. Alle anderen bei einem Tattoo oder Festival werden innert kürzester Zeit abschalten – hier kommen die Pop- und Rocksongs ins Spiel. Dadurch können wir insgesamt ein breiteres Publikum ansprechen.

Nach 2018 und 2019 treten Sie bereits zum dritten Mal am Basel Tattoo auf. Welchen Anreiz hat die Veranstaltung für Sie?

Der Auftritt der Red Hot Chilli Pipers am Basel Tattoo 2019. Youtube / Claude Breitenstein

An keinem anderen Ort bekommen wir für die traditionellen Stücke gleich viel Applaus wie für die Coversongs. Wobei ich den Begriff Cover gar nicht mag. Ein Stück eins zu eins nachspielen kann praktisch jeder. Wir hingegen greifen bestehende Stücke auf und arrangieren und interpretieren sie neu. Das ist mit viel mehr Arbeit verbunden, als man denkt. Zurück nach Basel: Ich freue mich sehr und wir kommen gerne ans Tattoo. Es ist immer etwas Besonderes, vor Gleichgesinnten aufzutreten und auch von ihnen Rückmeldungen zu erhalten. Ich liebe aber auch die Stimmung hier und dass man nach der Probe noch kurz in den Rhein springen kann.

Und das Basel Tattoo hat auch Ihnen neue Türen geöffnet.

Es hat die Bekanntheit der Band sicher nochmals gesteigert. Früher hätten wir mit unserer Musik zum Beispiel auch nie eine Chance am Edinburgh Tattoo gehabt. Aber seit wir in Basel gespielt haben, am zweitgrössten Tattoo nach dem in Edinburgh, fragen sie uns ständig an. Aber das Tattoo in Schottland könnten wir gar nicht stemmen. Vier oder fünf Wochen lang jeden Abend dieselbe Show: Das grenzt an Folter!

