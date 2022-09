Die Baselbieter Beamtin Xara Elias versteigert Luxusautos

Auktion Die Beamtin, die Boliden liebt: Baselbieterin Xara Elias versteigert in ihrer Freizeit Luxusautos Die 36-jährige Xara Elias arbeitet beim Baselbieter Migrationsamt und hat ein spezielles Hobby: Ihre Leidenschaft gilt Autos, Uhren und anderen exklusiven Artikeln. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Xara Elias im Panhard, der am Samstag versteigert wird. Roland Schmid

Xara Elias geht durch die Showroom-Fläche des Hotels Meilenstein im bernischen Langenthal. «Der Panhard CD, Baujahr 1964», sagt die Baselbieterin und zeigt auf ein hellblau schimmerndes Sportcoupé mit dunkelroten Ledersitzen. Am Handgelenk funkelt eine Uhr von Chopard. «Hier ein Oldsmobile aus demselben Jahr. Oder der VW Karmann-Ghia, 1966.» Elias dreht sich im Kreis, lässt ihren Blick durch den Raum schweifen. Nein, einen Favoriten kann sie nicht auswählen: «Ich liebe sie alle», sagt sie und lacht.

Alle, das sind die 35 Autos – Oldtimer, Formel-1-Rennwagen und andere, exklusive Fahrzeuge – die Xara Elias am kommenden Samstag an ihrer ersten Auktion unter den Hammer bringen will. Hinzu kommen zwei Motorräder, ein Quad, ein Porsche-Traktor mit Baujahr 1961, 17 im Motorsport getragene Helme und einige weitere Objekte für Autoliebhaber und -liebhaberinnen.

Vom BWL-Studium zum Migrationsamt

Zu einer solchen wurde Elias bereits in jungen Jahren: Als Kind habe sie immer die Oldtimer der Nachbarschaft bestaunt. «Das hat mich schon damals fasziniert», sagt sie. Sie sei «augenorientiert»: Schöne Dinge und Luxusartikel hätten ihr schon immer gefallen, sie habe sich schon früh für die Geschichte der Objekte oder des Designs interessiert. Neben den Fahrzeugen sind es besonders Uhren, in diesem Bereich könnte sie sich zukünftig ebenfalls Auktionen vorstellen.

Den Bildungsweg, den sie einschlug, ging jedoch nicht in die Richtung dieser Leidenschaft. Nach der KV-Lehre hat Elias BWL studiert:

«Das ist gar nicht so langweilig und trocken, wie alle meinen. Es kommt eben darauf an, was man daraus macht.»

Nach mehreren Jahren beim Kanton Basel-Stadt arbeitet sie mittlerweile in ihrem Heimatkanton beim Baselbieter Amt für Migration. Den Beamtinnenberuf liebt sie, weil sie ihr Organisationstalent einsetzen kann – und die acht Sprachen, die sie spricht.

Vor einigen Jahren schliesslich hat die alleinerziehende Mutter angefangen, Autos und andere Luxusgüter zu verkaufen. «Ich wurde immer wieder angefragt, wenn jemand ein spezielles Fahrzeug gesucht hat, und ich habe geholfen, dieses zu finden», berichtet Elias. Sie hat sich ein Netzwerk aufgebaut – «Ich liebe Networking», betont sie – und vor der Covid-Pandemie angefangen, ein Portfolio für eine Auktion zusammenzustellen. Die Pläne musste sie schliesslich auf Eis legen.

Das teuerste Auto beginnt bei 450'000 Franken

Als die Massnahmen wieder verschwanden, widmete sich Elias erneut der Idee. Die meisten Autos, welche ihre Kunden zuvor noch hätten verkaufen wollen, waren entweder schon in neuen Händen oder sollten die alten doch nicht verlassen.

Innert acht Monaten hat sie nun das neue Portfolio zusammengestellt. «Ich weiss selber nicht genau, wie das geklappt hat», meint sie heute. «Es ist aber wirklich toll, dass mir meine Kunden so viel Vertrauen schenken». Das sei laut Elias nur möglich, weil sie den persönlichen Kontakt schätze, jeden der Autobesitzer getroffen und kennen gelernt sowie sich mit den Fahrzeugen auseinandergesetzt habe: «Jedes Auto hat eine Geschichte. Das liebe ich an ihnen.»

Auch Formel-1-Fahrzeuge sind im Katalog zu finden. Roland Schmid

Die Fahrzeuge und Objekte, die am Samstag ab 15 Uhr versteigert werden, stehen am Donnerstag, Freitag und Samstagmorgen zur Besichtigung bereit. Im Angebot sind Autos mit Startpreisen zwischen 20'000 und 450'000 Franken, die Angebote für die Helme beginnen zwischen 400 und 2500 Franken. Nach der Auktion findet im Hotel ein Galadinner statt, für welches die Besuchenden Tickets kaufen können.

Nicht Job, sondern Hobby

Doch wie hat es die 36-Jährige geschafft, neben ihrem Beruf und als alleinerziehende Mutter ein Geschäft aufzubauen? «Das werde ich oft gefragt», sagt sie. Es sei eine Mischung aus Verständnis und unregelmässigen Arbeitszeiten beim Job, Unterstützung von Freunden und Familie sowie dem Fakt, dass es für sie keine Arbeit sei.

«Ich mache das so gerne, es ist eigentlich ein Hobby.»

Ganz ohne Stress ist das aber doch nicht möglich. Nun, einige Tage vor der Auktion, stehen die letzten Arbeiten an. «Eine unglaublich hektische Zeit», so Elias. Nachdem sie sich über Monate mit Bewilligungen, Verzollung und Dokumentation der Verkaufsobjekte auseinandergesetzt hat, sind es heute andere Arbeiten: Die Technik muss überprüft werden, die Autos werden ausgestellt und den Interessenten gezeigt.

Und danach? Nach der Veranstaltung werde gefeiert – «dann lassen wir es richtig krachen», sagt sie und lacht. Und anschliessend wird Elias eine Pause einlegen, bevor sie sich an die nächste Auktion macht.

