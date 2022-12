Ausbau Kosten von 180 Millionen: Der Bahnhof SBB wird zur Grossbaustelle Die SBB wollen ab Januar bis Ende 2025 die Perronanlage im Bahnhof Basel SBB ausbauen. Das Projekt umfasst ein zusätzliches Perron auf der Südseite und eine neue, provisorische Passerelle. Andreas Möckli 21.12.2022, 16.45 Uhr

Die Visualisierung zeigt den künftigen Bahnhof SBB von der Südseite gesehen. Bild: zvg

Kaum sind die Perronhallen des Bahnhofs SBB fertig saniert, stehen schon die nächsten Bauarbeiten an. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das 180-Millionen-Franken-Projekt.

Der Bahnhof SBB ist während der Stosszeiten schon länger überfüllt. Dies zeigt sich vor allem auf der Passerelle und bei den Rolltreppen, die zu den Perrons führen, wo es oft zu Stau kommt. Ab Ende 2025 wird sich diese Situation noch verschärfen, wenn zwischen Basel und Liestal die S-Bahn im Viertelstundentakt verkehrt. Um die dafür nötigen Kapazitäten zu schaffen, investiert der Bund rund eine Milliarde Franken in die Bahninfrastruktur zwischen Basel und Liestal. Ein Teil davon ist auch der Bahnhof SBB.

Die Visualisierung zeigt die neue provisorische Passerelle (Höhe Westflügel) Richtung Gundeli. Dahinter liegt die Margarethenbrücke. Bild: zvg

Der Viertelstundentakt sorgt im Bahnhof SBB für mehr Züge. Hinzu kommt der Fernverkehrs-Halbstundentakt zwischen Basel, Delémont und Biel sowie der S-Bahn-Viertelstundentakt zwischen Basel und Aesch. Dazu sind zusätzliche Perrons nötig. Zudem wird es eine provisorische Passerelle geben. Die SBB sprechen von einer Überbrückungsmassnahme, bis weitere Querungen erstellt sind. Ab 2035 sollen die Passagierströme wieder vermehrt unter den Boden geführt werden. Hintergrund ist der geplante tiefgelegte Bahnhof für eine S-Bahn, die als sogenanntes Herzstück unter der Stadt hindurch zum Badischen Bahnhof führt.

Die Querung wird zwischen der bestehenden Passerelle und der Margarethenbrücke gebaut. Sie wird die Perrons zwischen den heutigen Gleisen 5/6 und den künftigen Gleisen 19/20 mit Treppen und Liften erschliessen. Die Hauptaufgänge der Passerelle befinden sich im Süden bei der Meret Oppenheim-Strasse sowie im Norden beim Elsässerbahnhof beim Gleis 30/31. Von dort gelangen die Passagiere über den Westflügel und die Schalterhalle auf den Bahnhofplatz.

Die Visualisierung zeigt, wie die provisorische Passerelle innen aussehen wird. Sie wird überdacht und rund 10 Meter breit sein. Bild: zvg

Die neuen, zusätzlichen Perrons werden sich auf der Südseite des Bahnhofs befinden, südlich des heutigen Durchfahrtgleises 19. Dazu seien umfangreiche Umbauten im Gleisfeld nötig, schreiben die SBB. Südlich des neuen Perrons soll das Gleis 20 entstehen, ein Wendegleis, das bis kurz vor die Margarethenbrücke reicht. Für dieses müsse zusätzlicher Platz nach Süden hin geschaffen werden.

Die bestehende Böschung von der höher gelegenen Meret Oppenheim-Strasse zum tiefer gelegenen Gleisfeld hin müsse darum abgetragen und mit einer rund 570 Meter langen, zwischen vier und sieben Meter hohen Stützmauer gesichert werden. Nördlich des Perrons werde das zu einem Haltegleis umgebaute Gleis 19 entstehen.

Die Visualisierung zeigt das neue, zusätzliche Perron an den Gleisen 19/20. Bild: zvg

Ja. Das heutige Gleis 17 wird zurückgebaut und das Perron hin zum Gleis 18 verbreitert. Auch dieses Gleis werde von einem Durchfahrtsgleis zu einem Haltegleis umgebaut. Das Perron wird somit vom Perron Gleis 16/17 neu zum Perron Gleis 16/18. Das Gleis 18 liegt jedoch tiefer als das Gleis 16. Deshalb sind für die unterschiedlich hohen Perronhälften Treppen und Rampen nötig.

Leider Nein. Rund die Hälfte der Gleisanlage am Bahnhof SBB muss angepasst werden. Die bestehenden Gleise 12 bis 19 müssen komplett neu gebaut und die Weichenverbindungen ergänzt und angepasst werden. Das heutige Stumpengleis 14, das kurz vor der Margarethenbrücke endet, wird mittels neuer Weichenverbindung zum Gleis 12 Richtung Westen durchgebunden.

Das heutige Durchfahrtsgleis 13 wird dagegen neu zu einem Abstellgleis umfunktioniert, mit einem Prellbock kurz vor der Margarethenbrücke. Diese Anpassungen an den Gleisen haben auch Anpassungen am Perron Gleis 14/15 sowie am südlichen Zugang zur Postpasserelle zur Folge. Letztere befindet sich beim Postreitergebäude und muss auf der Gundeldingerseite verlängert werden.

Grundsätzlich seien Nachtarbeiten nur nötig, wenn der Arbeitsbereich den fahrenden Zügen oder der Fahrleitung zu nahe komme, schreiben die SBB. Dann müssten aus Sicherheitsgründen Gleise gesperrt und Fahrleitungsabschnitte ausschaltet werden. Konkret wird zwischen Erdbeergrabenbrücke und Peter Merian-Brücke den ganzen Januar über nachts zwischen 21 und 7 Uhr gebaut. Zwischen Januar und 10. März wird zudem zwischen der Passerelle und der Peter Merian-Brücke nachts gebaut, aber nicht samstags und sonntags.

Die Grafik zeigt grob, in welchem Bereich die Arbeiten im Bahnhof SBB stattfinden. Bild: zvg

Erste Arbeiten beginnen bereits am 2. Januar und dauern bis Ende 2025. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 180 Millionen Franken. Davon beansprucht die Anpassungen der Gleisanlagen und der Perrons rund 130 Millionen Franken und die provisorische Passerelle rund 50 Millionen Franken.