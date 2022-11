Basel-Stadt und Riehen passen

Ausbau Kanton lenkt ein und prüft mit Riehen einen Tunnel für die Wiesentalbahn Weil der Riehener Gemeinderat einen Doppelspurausbau der Wiesentalbahn ablehnte, will die Gemeinde nun zusammen mit dem Kanton Basel-Stadt eine unterirdische Lösung prüfen. Mehr als 6 Millionen Franken kostet allein die Vorstudie. Zara Zatti Jetzt kommentieren 22.11.2022, 19.14 Uhr

Ein Viertelstundentakt würde zu noch mehr Einschränkungen führen, befürchtet Riehen. Kenneth Nars / Archiv

Die S-Bahnlinie 6 von Basel nach Zell im Wiesental soll künftig im 15-Minuten-Takt verkehren. Schon heute sind die Züge während der Stosszeiten stark besetzt, die Nachfrage wird voraussichtlich noch steigen.

Für den neuen Fahrplan ist auf drei Abschnitten ein Doppelspurausbau notwendig. Zwei der geplanten Doppelspuren liegen auf deutschem Boden, einer in der Schweiz zwischen Riehen und Lörrach. Und dieser führte in Riehen zu Widerstand. Dies, weil er mitten durch den Dorfkern führt. Der Gemeinderat wehrte sich in der Folge gegen den zweigleisigen oberirdischen Ausbau.

«Schon heute wird das Dorf durch die Bahnschranken durchschnitten. Bei einem Doppelspurausbau und einem Viertelstundentakt würde das noch viel schlimmer», sagt Gemeinderat Daniel Hettich. Auch würden verschiedene Buslinien den Bahnübergang queren.

Angst vor Enteignung

Der Platz zwischen der Bettingerstrasse und Inzlingerstrasse in Riehen ist ausserdem begrenzt. Das aktuell einspurige Bahntrassee führt mitten durch Häuserzeilen und entlang von Velo- und Fussgängerwegen. Der damalige Gemeindepräsident Hansjörg Wilde (parteilos) warnte vor einem Jahr:

«Bei einem Doppelspurausbau müssten sogar Private Eigentum an den Bahnausbau abgeben.»

Gleich zwei Petitionen – eine von der Riehener FDP, die andere von der lokalen EVP – forderten den Verzicht auf den oberirdischen Doppelspurausbau und die Prüfung von Alternativen. Darunter auch die Tunnellösung. Mit Erfolg. Wie der Kanton und die Gemeinde Riehen am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung bekanntgaben, wollen sie nun eine unterirdische Lösung prüfen.

Die Idee: Zwischen der Inzlinger- und der Bettingerstrasse soll das doppelspurige Gleis auf der Länge von einem Kilometer im Tunnel verschwinden. Die oberirdischen Gleise, die jetzt noch durchs Dorf führen, würden zurückgebaut. Eine Verbesserung, auch zum Status quo, findet Hettich. Mitten im vorgesehenen Tunnelabschnitt liegt der Bahnhof Riehen. Auch dieser würde laut Hettich in den Untergrund verlegt werden.

6,1 Millionen Franken für Zusatzstudie und Testplanverfahren

Als Erstes soll eine Zusatzstudie für die unterirdische Variante in Auftrag gegeben werden. Weiter könnte ein Testplanverfahren aufzeigen, welche Auswirkungen ein ober- oder unterirdischer Doppelspurausbau auf den Siedlungs- und Grünraum sowie die Verkehrsabläufe in Riehen hätte. Kostenpunkt: rund 6,1 Millionen Franken. Der Betrag soll zwischen dem Kanton und Riehen aufgeteilt werden. Den Ausgaben muss sowohl der Basler Grosse Rat als auch der Einwohnerrat von Riehen zustimmen.

Der Bund wird sich nicht an den Planungskosten für die Zusatzstudie beteiligen. In dessen Entwicklungsprogramm ist eine unterirdische Variante weder enthalten noch zur Finanzierung vorgesehen, da ein Tunnel aus bahnbetrieblicher Sicht als nicht notwendig erachtet wird. Die technische Machbarkeit einer Tunnellösung sei bereits bestätigt worden, heisst es in der Medienmitteilung.

Zwar gehe es erst um eine Planung der unterirdischen Variante mit der oberirdischen zusammen, doch Hettich zeigt sich zufrieden: «Es war ein Prozess. Dass sich der Kanton nun an den Kosten der Zusatzstudie beteiligt, sehe ich als Erfolg.»

Ein Tunnel ist technisch machbar

Beide Vorstudien – zur oberirdischen wie auch zur unterirdischen Variante – soll die Deutsche Bahn ausarbeiten. Diese sollen bis 2025 abgeschlossen sein. Erst danach würden die konkreten Infrastrukturmassnahmen mit genaueren Kosten zur Einführung des Viertelstundentaktes vorliegen, heisst es in der Mitteilung.

Laut einer früheren Schätzung des Basler Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) liegen die Kosten für eine tatsächliche Umsetzung einer Tieferlegung «im dreistelligen Millionenbereich» und damit um ein Mehrfaches höher als jene eines Doppelspurausbaus an der Oberfläche. Bis zum Jahr 2035 soll das Projekt fertig sein.

