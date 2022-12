Umstrittene Sieben-Meter-Mauer: WWF verbucht Teilerfolg

Ausbau Umstrittene Sieben-Meter-Mauer am Bahnhof SBB: WWF Basel erreicht mit Einsprache Teilerfolg Der Bahnhof SBB wird von 2023 bis 2025 ausgebaut. An der Bahnhofsüdseite wird eine sieben Meter hohe Stützmauer gebaut und die Meret Oppenheim-Strasse bis 2025 gesperrt. Der WWF Region Basel hat unter anderem gegen die Stützmauer Einsprache erhoben. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 22.12.2022, 19.01 Uhr

Blick von der Margarethenbrücke auf das Gelände des Bahnhof SBB. Rechts ist die Böschung zu sehen, welche abgetragen und mit einer Stützmauer versehen wird. Bild: Roland Schmid

Alles steht unter dem Namen Leistungssteigerung Bahnhof SBB. Der Bahnhof muss ausgebaut werden, es braucht mehr Platz, gerade wenn ab Ende 2025 die S-Bahn im Viertelstundentakt zwischen Basel und Liestal verkehrt. Diese Zeitung hat bereits im Detail darüber berichtet. Der Umbau zieht sich lange hin und hat Folgen für den Verkehr um den Bahnhof SBB und für das Gundeli-Quartier. Wie Recherchen der bz nun ergeben haben, sorgt einerseits die Sperrung der Meret Oppenheim-Strasse bei Vertretern des Quartiers für Unmut. Der WWF Basel stört sich an der Umsetzung der geplanten sieben Meter hohen Stützmauer.

Mehr Ersatzfläche für die Artenvielfalt

Das Einspracheschreiben des WWF Region Basel umfasst mehrere Anträge. Bei der Stützmauer fordert der Verein, dass die SBB nicht wie geplant eine Sichtbetonmauer bauen, sondern als Material Naturstein nutzen, damit das Gelände gerade für Kleintiere wie Reptilien als Lebensraum beibehalten wird. Die geplante Mauer sei ökologisch wertlos, schreibt Jost Müller Vernier, Geschäftsführer von WWF Region Basel, in der Einsprache.

Müller Vernier zeigt sich nun vorerst zufrieden mit der Antwort, die er vom zuständigen Bundesamt für Verkehr (BAV) erhalten hat. In verschiedenen geforderten Punkten hat der WWF Region Basel mit seiner Einsprache etwas erreicht: «Wir haben mehr Ersatzflächen für Artenvielfalt gefordert, davon wird es nun etwas zusätzlich geben und deren Unterhalt ist unbefristet sichergestellt.» Ebenfalls würden alle Baumfällungen, die im Rahmen des Ausbaus vorgenommen werden, publiziert und die Bäume auch in Absprache mit dem WWF Region Basel ersetzt.

Gestaltung der Mauer in Abstimmung mit Kanton und Denkmalpflege

Die Gestaltung der Stützmauer werde mit dem Kanton Basel-Stadt überarbeitet und dafür in Abstimmung mit der Denkmalpflege nach einer Lösung gesucht, zitiert Müller Vernier aus dem erhaltenen Schreiben des BAV. Der WWF Basel hat 30 Tage Zeit, Beschwerde zu erheben. Müller Vernier tendiert jedoch dazu, dass man beim Verein zufrieden sei mit der Antwort des BAV: «Mehr ist für die Natur wohl kaum zu erreichen.»

Die Visualisierung zeigt das neue, zusätzliche Perron an den Gleisen 19 und 20, sowie links das neue Perron an den Gleisen 16 und 18. Rechts ist die neue Stützmauer zu sehen. Bild: zvg

Das Bau- und Verkehrsdepartement Basel Stadt schreibt: «Die Mauer wurde in enger Abstimmung zwischen der SBB und dem Kanton, insbesondere der kantonalen Denkmalpflege und der Stadtbildkommission, entworfen.» Die SBB schreiben, dass sich das Bundesamt für Umwelt (Bafu) im Rahmen des Bewilligungsverfahrens mit der Gestaltung einverstanden erklärt habe. Bezüglich des Materials handle es sich um eine Betonstützmauer mit Bruchsteinmauerverkleidung, sagt ein Sprecher der SBB.

Bundesamt für Verkehr hat die aufschiebende Wirkung entzogen

«Die Plangenehmigung für das Projekt wurde am 14. Dezember 2022 erteilt,» schreibt das BAV. Aufgrund der Dringlichkeits des Projekts, beziehungsweise zur Sicherstellung des Baubeginns Anfang Januar 2023, habe das BAV in der Verfügung einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzogen, schreibt der Mediensprecher des BAV, Michael Müller.

Das BAV sei zum Ergebnis gelangt, dass die Anliegen des WWF mit entsprechenden Massnahmen ausreichend berücksichtigt worden seien. Es stehe dem Verein offen, gegen die Plangenehmigung oder den darin verfügten Entzug der aufschiebenden Wirkung Beschwerde zu führen, schreibt Müller weiter.

Stützmauer wird nicht schön, bedeutet jedoch keinen Nachteil fürs Gundeli

Die sieben Meter hohe und 570 Meter lange Stützmauer unterhalb der Meret Oppenheim-Strasse sei bisher im Quartierverein noch nicht intensiv diskutiert worden, sagt Fausi Marti, Präsident des Neutralen Quartiervereins Gundeldingen. Diese soll den Hang stützen, da die bestehende Böschung von der höher gelegenen Meret Oppenheim-Strasse zum tiefer gelegenen Gleisfeld hin abgetragen wird.

Wenn man sich die neu gebaute, sehr hohe Mauer am Bahnhof Liestal anschaut, wird man wohl am Bahnhof SBB nicht mit einer Augenweide rechnen können. «Die Mauer wird vor allem den Zugfahrenden auffallen, vom Quartier her wird sie kaum sichtbar sein, daher stören wir uns nicht gross daran. Schön wird sie aber sicher nicht aussehen», sagt Marti.

Sperrung der Meret Oppenheim-Strasse sorgt für Unmut im Quartier

Einschneidend für den Quartierverein Gundeldingen ist vor allem die Sperrung der Meret Oppenheim-Strasse. Ab dem 3. Januar 2023 wird sie nur noch eingeschränkt befahrbar sein. Der Abschnitt Passerelle Bahnhof SBB / Margarethenbrücke wird für den motorisierten Verkehr bis 2025 gesperrt. Für Aufruhr im Quartier sorgten vor kurzem orange Tafeln, die über die Sperrung informierten, jedoch ohne Enddatum.

Ab Januar 2023 nur noch für Zubringer offen: der Abschnitt der Meret Oppenheim-Strasse zwischen Margarethenbrücke und Passerelle Bahnhof SBB. Bild: zvg

«Wir bemängeln, dass die SBB nicht aktiver das Gespräch mit den Anwohnenden suchen und Bedürfnisse abholen, gerade wenn so eine wichtige Strasse wie die Meret Oppenheim-Strasse gesperrt wird», sagt Marti. Das Gundeli werde in den nächsten Jahren von vielen Grossprojekten betroffen sein, und es sei ein Wunsch der Anwohnenden, stärker einbezogen zu werden.

Aufhebung der Kurzzeitparkplätze und Verlegung der Carparkplätze

Ebenfalls werden ab Januar 2023 bis Ende 2025 die Kurzzeitparkplätze östlich der Passerelle aufgehoben. Die SBB verweisen hier auf die Alternativen Parkhaus Bahnhof Süd, sowie das Centralparking an der Gartenstrasse. Die Carparkplätze entlang der Meret Oppenheim-Strasse werden von ihrem Standort westlich der Passerelle gegen Osten verlegt.

Grund für die Sperrungen und temporären Aufhebungen sind die Arbeiten für die Stützmauer entlang des neuen Gleis 20. Dieses Gleisfeld muss gegen Süden hin verbreitert werden, um genügend Platz für die erweiterte Perron- und Gleisanlage zu schaffen.

Die Carparkplätze werden verlegt. Bild: zvg

Auch Veloabstellplätze müssen weichen

Die Veloabstellanlagen unter der Passerelle und bei der Margarethenbrücke werden Mitte Januar 2023 aufgehoben. Als Ersatz stehen laut SBB beim Meret Oppenheim-Platz Veloabstellplätze zur Verfügung. Weitere Abstellplätze seien in der Velostation Centralbahnplatz zu finden. Die SBB schreiben, dass ab dem 16. Januar 2023 abgestellte Velos dort weggeräumt würden.

Die Grafik zeigt die aufgehobenen und neuen Veloabstellplätze ab Mitte Januar 2023. Bild: zvg

Die Abstellplätze müssen weichen, weil unter der Passerelle ein Installationsplatz für die Baulogistik eingerichtet wird. Die Abstellplätze bei der Margarethenbrücke fallen wegen des Baus der Stützmauer weg.

