Basel: Kanton verdreifacht «Kündigungsstrafe» bei der Polizei

Ausbildung Wenn der Wechsel unbezahlbar wird: Bei frühzeitiger Kündigung zahlen Basler Polizisten neu bis zu 100'000 Franken 350'000 Franken kostet den Kanton Basel-Stadt die vierjährige Polizeiausbildung. Danach verpflichten sich die Absolventinnen und Absolventen für weitere vier Jahre im Korps. Sonst kann es neu sehr teuer werden.

Der Basler Polizei läuft schon seit einiger Zeit das Personal davon. Zumindest ein frühzeitiger Wechsel dürfte nun schwieriger werden. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Die Ausbildung zur Basler Polizistin oder zum Basler Polizisten ist teuer: 350’000 Franken kostet die vierjährige Ausbildung den Kanton Basel-Stadt pro Person. Zum Vergleich: Ein sechsjähriges Medizinstudium kostet in der Schweiz durchschnittlich 642’000 Franken. Was passiert, wenn eine Absolventin, ein Absolvent nach der Ausbildung vom Basler Korps in ein anderes wechselt – der Kanton seine Investition also verliert –, war bisher im kantonalen Polizeigesetz geregelt.

«Bei Übertritt in andere Polizei- oder Sicherheitsdienste innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Grundausbildung ist ein Anteil der Ausbildungskosten zurückzuerstatten», heisst es dort. In der zugehörigen Verordnung war die maximale Rückerstattungssumme auf 30’000 Franken begrenzt. Mit jedem geleisteten Dienstjahr reduzierte sich der Betrag um einen Drittel. Wollte man im letzten Verpflichtungsjahr also das Korps wechseln, musste man noch 10’000 Franken der Ausbildungskosten zurückbezahlen.

Basler Polizei kämpft mit Personalmangel

Per 2023 werden die Bedingungen für die Rückzahlung der Kosten nur noch auf Verordnungsebene geregelt. Neu wird die Verpflichtungsdauer nach der Grundausbildung von drei auf vier Jahre erhöht.

Eine zweite Anpassung hat es in sich: So beträgt die Rückerstattungssumme für Polizistinnen und Polizisten bei einer Kündigung innerhalb dieser Zeit neu 100’000 Franken. Sicherheitsassistentinnen und Sicherheitsassistenten müssen 20’000 Franken zurückbezahlen. Der zurückzuerstattende Betrag reduziert sich mit der verbleibenden Verpflichtungsdauer jeden Monat um einen bestimmten Betrag, heisst es weiter.

Brechen die angehenden Polizistinnen und Polizisten die Grundausbildung ab, so müssen sie die bis dahin entstandenen Kosten, maximal aber 100’000 Franken, zurückbezahlen.

Will man mit höheren Kosten weitere Abgänge verhindern?

Die Basler Polizei hat seit längerer Zeit massiv zu wenig Personal. Und die Situation verschlechtert sich zunehmend. Waren im Juni dieses Jahres noch 90 Stellen unbesetzt, sind es mittlerweile bereits 100 – das teilte das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) vor kurzem mit. Für den zusätzlichen Unterbestand seien hauptsächlich weitere Kündigungen verantwortlich.

Wie die bz berichtete, ist die Unzufriedenheit im Korps gross. Ursachen für die Kündigungen sind nicht zuletzt besonders belastende Einsätze an Hochrisikofussballspielen und Demonstrationen, zumeist an Wochenenden, sowie kurzfristige Aufgebote.

Wollte man mit der Erhöhung der Rückerstattungssumme junge Polizistinnen und Polizisten davon abhalten, das Korps gleich zu Beginn wieder zu verlassen? Die Erhöhung trage dem Umstand Rechnung, dass die Ausbildungskosten für die neue Zweijahresausbildung wesentlich höher seien, schreibt das JSD auf Anfrage. Die Grundausbildung wurde im Jahr 2020 schweizweit von einem auf zwei Jahre erhöht.

Im interkantonalen Vergleich sei die Rückerstattungssumme der Kantonspolizei Basel-Stadt mit 30’000 Franken bis dato sehr tief gewesen. Und: «Die neue Rückerstattungsregelung trägt nach wie vor dem Umstand Rechnung, dass eine Rückzahlung des gesamten Betrages nicht zumutbar wäre», schreibt das JSD weiter.

Grosse kantonale Unterschiede

Die zweijährige Grundausbildung absolvieren Basler Polizistinnen und Polizisten an der Polizeischule Hitzkirch, Kanton Luzern. Zusammen mit Korps von elf weiteren Kantonen. Dazu gehören etwa Baselland oder Bern. Vergleicht man die Rückzahlungsbestimmungen, zeigen sich grosse Unterschiede. Im Baselbiet können während der Polizeischule und im ersten Dienstjahr 75 Prozent der Kosten zurückgefordert werden, im dritten Dienstjahr sind es noch maximal 33 Prozent.

Während Ausbildungsabbrecher im Baselbiet damit nicht bessergestellt sein dürften als in der Stadt, haben die Berner Polizistinnen und Polizisten deutlich weniger harte Bestimmungen. Bis zum dritten Monat der Ausbildung müssen sie gar nichts zurückbezahlen, ab dem vierten Monat sind 4000 Franken fällig, pro weiteren Monat kommen 1000 Franken hinzu. Maximal darf der Kanton aber 18’000 Franken zurückverlangen, auch während der Verpflichtungsdauer nach der Ausbildung.

Auf die Frage, wieso die Ausbildung für den Basler Polizeidienst eigentlich so teuer ist, schreibt die Kantonspolizei: «Ob der Betrag dafür hoch ist, ist darum Ansichtssache. Sicher ist, dass die Polizeiausbildung anspruchsvoll und mit viel Aufwand verbunden ist und darum entsprechend viele finanzielle Ressourcen benötigt.»

