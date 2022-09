Basel: Parlament spricht Geld für soziale Städtepartnerschaft

Ausgabe Grosser Rat spricht halbe Million Franken für die erste soziale Städtepartnerschaft Bisher engagierte sich Basel-Stadt für Städtepartnerschaften, die wirtschaftlich und wissenschaftlich Vorteile einbrachten. Jetzt bewilligt das Parlament Gelder für eine soziale Städtepartnerschaft mit Abidjan an der Elfenbeinküste. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 21.09.2022, 16.37 Uhr

Ein Blick auf einen geschäftigen Markt in Abidjan an der Elfenbeinküste. Basel-Stadt will in dieser Stadt Geld in die Bereiche Bildung, Gesundheit, Kultur, Wirtschaft, Arbeitsmarkt und städtische Infrastruktur investieren. Legnan Koula / EPA

Was haben Massachusetts und Miami Beach in den USA, Schanghai in China, die Präfektur Toyama in Japan und Abidjan an der Elfenbeinküste gemeinsam? Die Städte sind allesamt Städtepartner von Basel.

Der neuste Partner, Abidjan und besonders der Stadtteil Yopougon, ist die erste soziale Städtepartnerschaft von Basel-Stadt. Laut Regierungspräsident Beat Jans (SP) liegt hier der Fokus auf einem sozialen Engagement – im Unterschied zu den anderen Städtepartnerschaften, in denen Basel jeweils wirtschaftlich, wissenschaftlich oder bildungstechnisch profitiert.

Kantine, Gesundheitszentrum und Opern-Projekt

Am Mittwoch sagte der Grosse Rat nun Ja zu den Geldern für diese andere Städtepartnerschaft mit der Millionenstadt an der Elfenbeinküste. Über eine halbe Million Franken will Basel-Stadt im Zeitraum von 2022 bis 2024 investieren. Zu den Projekten gehört der Ausbau einer Schule. Dort will man laut Bericht den Fokus auf eine Kantine legen, in der sich die Schülerinnen und Schüler kostenlos verpflegen können.

Weiter plant der Kanton mit den Behörden vor Ort ein Gesundheitszentrum. Dieses soll zusammen mit dem Swiss Tropical and Health Institute (Swiss TPH), swisspeace und dem Centre Suisse de Recherches Scienitifiques en Côte d’ivoire (CSRS) entstehen. Zuletzt will der Kanton mit dem Theater Basel ein Opern-Projekt anreissen. Laut Bericht soll zusammen mit einer lokalen Künstlergruppe eine Co-Produktion erarbeitet und Ende 2023 in Basel aufgeführt werden.

