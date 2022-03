Bettingen: Stimmvolk soll über Zukunft von Dorfladen bestimmen

Ausserordentliche Gemeindeversammlung Bettinger Stimmvolk soll über Zukunft von Dorfladen-Projekt entscheiden Der Gemeinderat von Bettingen will den Dorfladen inklusive Bistro eigentlich diesen Sommer eröffnen. Einwohnerinnen und Einwohner sammeln nun aber Unterschriften: Das Stimmvolk soll entscheiden, wie es mit dem Projekt weitergeht. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 14.03.2022, 16.53 Uhr

Peter Hablützel lanciert diese Woche eine Unterschriftensammlung. An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung soll über die Zukunft des Bettinger Dorfladens abgestimmt werden. Nicole Nars-Zimmer

Eigentlich soll der neue Dorfladen inklusive Bistro und Postagentur noch diesen Sommer eröffnen. Das Lokal wäre der neue Treffpunkt für die Bettingerinnen und Bettinger. Obwohl die Betreibergesellschaft TriaPura Co. GmbH im Januar abgesprungen ist, blieb der Gemeinderat optimistisch.

Nun lanciert der Bettinger Peter Hablützel eine Unterschriftensammlung. Er will, dass das Stimmvolk über die Zukunft des Dorfladens entscheidet. Dass die TriaPura Co. GmbH aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Projekt ausgetreten ist, macht Hablützel nachdenklich. Das Unternehmen betreibe drei Gastronomiebetriebe – unter anderem das Restaurant Baslerhof in Bettingen. «Wie soll ein anderer Betreiber mit diesem Konzept über die Runden kommen?», fragt Hablützel in einer Mitteilung. Das eine Million Franken teure Projekt müsse dringend überarbeitet werden.

Ist der Gemeinde die Investition wert?

Ab Montag läuft deshalb die Unterschriftensammlung für eine ausserordentliche Gemeindeversammlung. An dieser sollen die Bettingerinnen und Bettinger bestimmen, ob ihnen der Dorfladen die Investition wert ist.

Peter Hablützel hat den Gemeinderat bereits mehrfach für das Projekt kritisiert. Seine Beschwerde wurde vom Appellationsgericht jedoch abgewiesen. Gleichzeitig stützte die Gesamtbevölkerung das Vorhaben an Informationsveranstaltungen und Gemeindeversammlung deutlich.

Eine neue Betreibergesellschaft für den Dorfladen wurde noch nicht gefunden. Gemeindepräsident Patrick Götsch teilt auf Anfrage mit, dass der Ausschreibungsprozess noch laufe. Zudem steht auch die Baubewilligung für den Umbau des Lokals noch aus.

