Ausstellung Das Who's who der Basler Kunstszene: Galerie Mueller lädt zum Klassentreffen der Roaring Eighties Die Galerie Mueller versammelt Basler Künstlerinnen und Künstler, die in den 1980er-Jahren in der Kunsthalle für Aufbruchstimmung standen.

Fotografien von Rut Himmelsbach neben Werner von Mutzenbechers «Gekreuzte Wände». zvg/Gina Folly

Auf den ersten Blick passt da nichts zusammen in der aktuellen Ausstellung in der Galerie Mueller: Ein in strengen geometrischen Linien gemaltes dreidimensionales Kreuz in schwarz-weiss hängt einer grossformatigen Farbfotografie eines kauernden Mannes gegenüber; grossformatige Farbkompositionen auf Leinwand treffen ums Eck auf eine mit Kohle auf einen Papierbogen gebrachte düstere Dschungellandschaft.

Hinter den Werken stecken Namen, die von Basel aus längst in die oberen Ligen der internationalen Szene aufgestiegen sind: Das Kreuz ist eines der bekannten Markenzeichen des Werks von Werner von Mutzenbecher (*1937), die Fotografie stammt von Alex Silber (*1950), die grossen Farbkompositionen sind Arbeiten von Vivian Suter (*1949) und die Landschaftszeichnung trägt die Handschrift von Miriam Cahn (*1949).

Das Who’s who der Schweizer Kunstszene

Bereits diese Aufzählung entspricht dem Who’s who der arrivierten Basler Szene – oder besser der Schweizer Szene, die aus der Talentschmiede Kunstgewerbeschule Basel herausgewachsen ist. Zu ihnen gesellen sich in der Ausstellung, die den etwas kryptischen Titel «May be it’s all a big mistake» trägt, noch drei weitere Künstlerinnen und Künstler, deren Namen ebenso wohlklingend sind: Silvia Bächli (*1956) mit witzig-minimalistischen figurativen Zeichnungen, Rut Himmelsbach (*1950) mit grossformatigen Schwarz-Weiss-Fotografien und Martin Disler (1949-1996) mit zwei seiner wilden neoexpressionistischen Malereien.

Diese Künstlerinnen und Künstler sind nun keineswegs in einer Gruppe mit einander verbunden, noch lassen sich augenfällige stilistische Verwandtschaften herauslesen. Hat sich der umtriebige Galerist Dominik Müller vom Namedropping leiten lassen? Wohl schon auch, aber bei weitem nicht nur.

Basel als Schmelztiegel der Schweizer Szene

Die Geschichte hinter der Ausstellung geht um einiges tiefer. Ausgangspunkt, so erzählt Müller, ist eine Ausstellung in der Kunsthalle Basel im Jahr 1981 – «mein Geburtsjahr», wie er schmunzelnd hinzufügt. Damals zeigte der drei Jahre zuvor angetretene Direktor Jean-Christophe Ammann (1939–2015) eine heute als legendär gehandelte Ausstellung mit dem banalen, aber letztlich doch vielsagenden Titel «6 Künstler aus Basel». Vier von ihnen, Cahn, Himmelsbach, Silber und Suter, werden nun in der Galerie Mueller erneut ausgestellt.

Dazu kommen die weiteren Künstlerinnen und Künstler, die ebenfalls im engen Zusammenhang mit Ammanns Wirken an der Kunsthalle eine zeitliche Klammer um den damals weitum beachteten Durchbruch der zeitgenössischen lokalen Szene abgeben: Von Mutzenbecher hatte ebenfalls im Jahr 1981 einen Einzelauftritt in der Kunsthalle und ein paar Jahre zuvor massgeblich zur Wahl Ammanns als deren Direktor beigetragen. Disler konnte sich 1980 mit einer aufrüttelnden Einzelausstellung in die internationale Szene katapultieren, und Bächli legte etwas später in den 1980er-Jahren an ebendiesem Ort den Grundstein zu ihrer internationalen Karriere.

Doppelseite aus einem grossformatigen Zeichnungsbuch von Miriam Cahn. zvg/Gina Folly

Unter Ammann avancierte Basel in den frühen 1980er-Jahren zum Schmelztiegel der zeitgenössischen Kunstszene. Der Name des neuen Kunsthalle-Direktors hatte eine grosse Anziehungskraft; Schweizer Künstlerinnen und Künstler zogen nach Basel. «Das wirkte ein wenig wie Schlangestehen für eine Ausstellung, hatte jedoch den Effekt, dass die halblahme Szene in Bewegung geriet», lässt sich Alex Silber in der Broschüre zur Ausstellung zitieren.

Wie dynamisch und nachhaltig die Kunst damals in Bewegung geriet, lässt sich nun in der Ausstellung in der Galerie Mueller nachvollziehen. Es sind Werke, die kein Mikrogramm Staub angesetzt haben und noch immer ansprechen. Das zeigt sich auch im Verkaufserfolg: Bereits kurz nach Vernissage war ein Grossteil der Werke verkauft.

«May be it’s all a big mistake»

Galerie Mueller, Basel, bis 9.4.

www.galeriemueller.com