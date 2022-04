Basel: Jean-Jacques Lebel im Museum Tinguely

Ausstellung Der Mann, der einen Tinguely ins Wasser warf Das Museum Tinguely dokumentiert Europas erstes Kunsthappening von 1960 – und stellt den damaligen Organisator Jean-Jacques Lebel vor. Christoph Dieffenbacher 12.04.2022, 19.31 Uhr

Jean-Jacques Lebel in der gleichnamigen Ausstellung im Museum Tinguely in Basel. Georgios Kefalas/Keystone

Es war eine feierliche Gedenkveranstaltung und zugleich eine Kunstaktion: Am 14. Juli 1960 warf der Künstler Jean-Jacques Lebel mit einem Begleiter eine Skulptur von Jean Tinguely in einen Kanal Venedigs. Die 50 bis 60 Anwesenden, geladene und meist dunkel gekleidete Gäste aus der Kunstwelt, waren in Gondeln gekommen. Zuvor gab es in einem Palazzo Lesungen, Ansprachen und Auftritte von drei Klagefrauen, bevor die verhüllte Skulptur rituell erdolcht und in einem Trauerzug zur Gondel getragen wurde.

«L’enterrement de la Chose de Tinguely», die Zeremonie, die mit dem langsamen Versinken des Werks in der Lagune endete, gilt als das erste Kunsthappening auf europäischem Boden – das Wort «Happening» wurde eben erst erfunden. Wie kam es dazu?

Initiant Lebel hatte kurz zuvor die Ausstellungsserie «Anti-Procès» mitbegründet, die sich gegen imperialistische Politik und den Krieg Frankreichs in Algerien einsetzte. Für Venedig, wo sich die etablierte Kunstwelt gleichzeitig zur Biennale traf, hatte Tinguely eine mittelgrosse Metallskulptur zur Verfügung gestellt. Falls das Werk, wie zu erwarten, nicht verkauft würde, habe er zu Lebel gesagt: «Wirf sie einfach in den Kanal».

Eine kleine Einladungskarte, Fotos und Berichte

Dann kam eines zum andern. In denselben Tagen wurde die junge venezianische Künstlerin Nina Thoeren in Los Angeles vergewaltigt und getötet. Als ihre Freunde zu Hause davon erfuhren, erlitten sie einen Schock. Lebel versuchte, ihm durch eine Aktion zu begegnen. Dafür liess er sich bei Tinguely noch einmal telefonisch bestätigen, ob er dafür die Skulptur tatsächlich verwenden dürfe. Die Antwort war «Bien sûr»: Künstlerkollege Jeannot bestätigte das zuvor eher scherzhaft geäusserte Angebot.

Wenn die Gondeln Tinguely tragen: Happening am Giudecca-Kanal. zvg/Museum Tinguely

Das Happening am Giudecca-Kanal, seine Umstände, Vorgeschichte und Nachwirkungen hat das Museum Tinguely in einer von Andres Pardey kuratierten Ausstellung nun sorgfältig rekonstruiert. Viel ist es zwar nicht, was übrig ist: einige Fotos, die kleine Einladungskarte und Berichte von Beteiligten. Ermöglicht wird aber ein Einblick in die Atmosphäre der damaligen Avantgardekunst Europas und der USA.

Übrigens: Als Tinguely 30 Jahre später berühmt war, wollten Kunsthändler die versenkte Skulptur wieder heben – ohne Erfolg. Lebel soll ihnen absichtlich einen falschen Ort im Kanal angegeben haben.

Lebel, der sich nicht nur als Künstler, sondern auch als Autor, Philosoph und Aktionist verstand, wirkt noch immer streitbar und lebhaft; seine Erinnerungen sind mit Engagement und feinem Humor angereichert. 1936 in Paris geboren, in einer Künstlerfamilie und zeitweise in den USA aufgewachsen, studierte Lebel zunächst Kunst in Florenz. Sein Werk war anfänglich von den Surrealisten geprägt, er gab zudem eine Lyrikzeitschrift heraus und übersetzte Texte von Kollegen und Beat-Grössen wie William S. Burroughs, Allen Ginsberg und Lawrence Ferlinghetti.

«Gegen die Löcher im Gedächtnis kämpfen»

Im Ganzen hat er über 80 Happenings und Aktionen veranstaltet und seine Werke in ganz Europa ausgestellt. «Wir Künstler waren damals alle Aussenseiter», sagt Lebel heute. «Es war eine bewegte, aufwühlende Zeit, vor allem die Grausamkeit der Kriege hat uns empört.»

Aufstand und Widerspruch waren die Parolen: Die Kunst sollte alle Normen brechen, die Missstände in der Gesellschaft kritisieren und sogar eine neue schaffen. «Wir müssen gegen die Löcher im Gedächtnis kämpfen, um wieder zum Leben zu finden», sagt er. Und:

«Gegen die drohenden globalen Entwicklungen können wir uns alle einsetzen.»

In der Ausstellung ebenfalls zu sehen sind Skulpturen, die Lebel als eine Art Porträts seiner Lieblingsphilosophen Bakunin, Dostojewski, Duchamp, Nietzsche und Spinoza geschaffen hat. Zu jedem Einzelnen von ihnen weiss er wortreich zu erzählen – und spielt mit Elementen seiner Nietzsche-Skulptur ein kleines improvisiertes Stück Musik vor. Nebenan ist Tinguely mit Arbeiten zu «seinen» favorisierten Autoren Kropotkin und Bergson vertreten.

Die Videoinstallation «Les Avatars de Vénus» von 2007 zählt zu den jüngsten Arbeiten des radikal gebliebenen 85-jährigen Künstlers. Tausende Abbildungen von Frauen aus verschiedenen Kulturen und Zeiten, die er während 30 Jahren gesammelt hat, sollen die Suche nach dem Archetypus der weiblichen Figur darstellen – das auf vier Bildschirme verteilte Werk ist heute unter dem Genderstern wohl nicht mehr ganz zeitgemäss. Immerhin plant Lebel noch eine «Adonis»-Serie mit dem männlichen Pendant.

Jean-Jacques Lebel

«La Chose» de Tinguely, quelques philosophes et «Les Avatars de Vénus». Museum Tinguely, Basel. Bis 18. September 2022. Geöffnet Dienstag bis Sonntag, 11–18 Uhr. www.museumtinguely.ch