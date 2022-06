Kunst des Restaurierens: Zu Besuch im Basler Museum der Kulturen

Ausstellung Schauwerkstatt im Museum der Kulturen: Besuchende können den Restauratorinnen und Konservatoren über die Schulter schauen In der aktuellen Ausstellung «Stückwerk: geflickte Krüge, Patchwork, Kraftfiguren» können die Besuchenden den Restauratorinnen bei der Arbeit über die Schulter blicken. Das Museum der Kulturen will einen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen gewähren. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

In der Schauwerkstatt dürfen die Museumsgäste die Arbeit der Restauratorinnen beobachten. Kenneth Nars

Die Krippe ist umstellt: Zur Linken flankiert von römischen Soldaten, sie tragen rote Helmen, eiserne Harnische – Schwerter und Schilde erhoben zur Verteidigung oder zum Angriff. Rechts, entlang der Böschung, harren weitere Männer in Habachtstellung. Dazwischen herrscht buntes Treiben. Menschen steigen den Hügel herab, musizieren, beten, tragen Geschenke. Im Zentrum das Jesuskind.

Die Krippenszene wirft viele Fragen auf: Woher stammt sie? Wann wurde sie hergestellt? Was soll sie erzählen? Doch die Restauratorin Rie Suzuki beschäftigt vor allem, wie sie den weiteren Verfall der abblätternden Farbe möglichst wenig invasiv aufhalten kann. Suzuki beugt sich über die bunt bemalten Pappfiguren, das runde Gesicht ist zur Hälfte verdeckt durch eine grosse Lupenbrille. Ihre Kollegin Judith Huber erklärt:

«Durch die Lupe betrachtet, sieht die Malschicht aus wie ein Blätterteig. Rie versucht, die Stellen, die abstehen, zurückzukleben.»

Minutiöse Kleinstarbeit im Museum

Suzuki tunkt einen schmalen Pinsel in ein winziges Gläschen, das mit Celluloseether, auch «Fischkleister» genannt, gefüllt ist, und trägt diesen vorsichtig in gezielten, tupfenden Bewegungen auf einzelne Stellen auf. Minutiöse Kleinstarbeit, die viel Geduld und eine ruhige Hand erfordert. An diesem Mittwochnachmittag ist Schauwerkstatt im Museum der Kulturen: Eine junge Frau im gestreiften Hosenkleid lehnt sich behutsam über die Schulter der Restauratorin, eine ältere Dame beobachtet zurückhaltender aus der Distanz.

Die Ausstellung «Stückwerk» ist noch bis im Januar 2023 im Museum der Kulturen zu sehen. Nicole Nars-Zimmer

Judith Huber – gross, schlank, die grauen, langen Haare zusammengesteckt – wirkt angespannt, spricht viel und schnell. Die Restauratorinnen bleiben mit ihrer Arbeit in der Regel im Hintergrund. Mit der Schauwerkstatt, die im Rahmen der aktuellen Ausstellung «Stückwerk: geflickte Krüge, Patchwork, Kraftfiguren» mehrmals veranstaltet wird, stehen die Frauen plötzlich im Rampenlicht. Doch die Besucherinnen machen es ihnen leicht, hören aufmerksam zu und stellen interessierte Fragen, die Huber mit Begeisterung beantwortet.

Nicht alles kann geflickt werden

Vor jeder Ausstellung muss das Team der Konservierung und Restaurierung sich damit auseinandersetzen, welche Objekte im Lagerungszustand ausgestellt werden können oder überarbeitet werden müssen. Diese Entscheidungen bleiben vor dem Publikum meist verborgen, sind für die Restauratorinnen jedoch zentral: Soll Rost oder Schmutz entfernt werden? Wann wird geklebt oder genäht? Wie sichtbar soll der Eingriff sein?

Julia Huber führt durch die Ausstellung und zeigt anhand restaurierter Objekte auf, wie sie die Entscheidungen fällt. An einem braunen Hemd sind zur Verzierung Kaurimuscheln aufgenäht. An einigen Stellen hängen lose Fäden herab. Huber erklärt: «Wir nähen keine neuen Muscheln an, die bereits abgefallen sind, aber Kaurischnecken, die sich lösen, befestigen wir wieder.»

Ein weiteres Hemd ist mit Metallplättchen dekoriert. Diese mussten aufwendig mit Pinsel und Handstaubsauger gereinigt werden, weil die Korrosion den Stoff angreift. Ein Lederhemd, das reich mit eisernen Glöckchen, Ringen und Stäben verziert ist, können die Restauratorinnen hingegen nur noch behelfsmässig erhalten. Das erstarrte, teilweise verformte Leder lässt sich nicht mehr biegen, ohne zu brechen.

Mit UV-Licht können etwa alte Klebereste sichtbar gemacht werden. Kenneth Nars

Vermessen, fotografieren, restaurieren

«Nicht alle Materialien lassen sich gleich gut restaurieren.»

Das weiss Huber. «Wenn es eine Pflanzenfaser ist, kann ich mit Wasser arbeiten.» Vor ihr, auf dem improvisierten Arbeitstisch liegt ein Hut aus Manilahanf. Er ist zusammengefaltet und droht entlang der Knickstelle zu brechen – ein Lagerschaden. Huber wird den Hut sorgfältig auffalten, vermessen, fotografieren und seinen Zustand beschreiben. Sie dokumentiert ausserdem, welche Eingriffe vorgenommen werden, hinterlässt ihren Namen und ein Datum. Dann wird sie den Hut stundenlang Stelle für Stelle vorsichtig mit Wasserdampf erweichen und behutsam in Kopfform zurückversetzen.

Den Restauratorinnen geht es weniger darum, die Funktionalität eines Objekts wiederherzustellen, als dafür zu sorgen, dass es möglichst lange in seiner materiellen Form erhalten bleibt. «Wie weit verändere ich das Objekt mit meiner Interpretation? Was ist der Gewinn eines Eingriffs und was nehme ich dafür in Kauf?»: Das sind Fragen, mit denen sich Huber, Suzuki und ihre Kolleginnen und Kollegen immer wieder bei ihrer Arbeit stellen.

Ein schmaler Grat zwischen Reparieren und Beschädigen

Der Beruf hat sich seit den 90er-Jahren zunehmend professionalisiert. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts unterschieden sich Restaurierungen kaum von handwerklichen Eingriffen. Der Grat zwischen Reparieren, Restaurieren, Erhalten und Beschädigen ist oft schmal, doch hinter den Entscheidungen für Erhalt, Reparatur oder Zerfall stecken oft komplexe kulturelle Praktiken und Überzeugungen. Das macht diese Ausstellung deutlich.

In der Zwischenzeit haben immer mehr Museumsgäste zur Schauwerkstatt gefunden. Sie lauschen gebannt den Beschreibungen und Erklärungen Suzukis und Hubers und lassen sich von den Geschichten der Objekte in andere Kulturräume und Zeiten tragen.

Die Ausstellung «Stückwerk: geflickte Krüge, Patchwork, Kraftfiguren» im Museum der Kulturen läuft noch bis zum 22. Januar 2023. Eintritt: 16 Franken. Die nächste Schauwerkstatt findet am 26. Juni von 15 bis 17 Uhr statt. Weitere Informationen unter: www.mkb.ch.

