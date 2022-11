Dreiländermuseum: Drei nationale Perspektiven auf den Rhein

Ausstellung Drei nationale Perspektiven auf den Rhein Im Lörracher Dreiländermuseum ist ab Samstag eine grosse Überblicksausstellung zum Thema Rhein zu sehen. Peter Schenk 10.11.2022, 05.00 Uhr

Radierung von 1650 des damals österreichischen Laufenburg. 1801 wurde die Stadt durch Napoleons Neuordnung in einen Schweizer und einen deutschen Teil geteilt. zvg

«Der Rhein hat ein unendliches Potenzial an Themen», sagt Markus Moehring, Direktor des Lörracher Dreiländermuseums, am Dienstag auf der Medienkonferenz. 38 Museen nehmen am grossen Ausstellungsprojekt zum Fluss teil, bei dem der Lead beim Lörracher Dreiländermuseum liegt. Nun wird dort eine grosse Überblicksausstellung gezeigt.

Eine Landkarte wächst aus dem Boden

Als dominierende Farbe werden die Besucherinnen und Besucher vom Blau des Wassers begleitet. Eine Landkarte mit LED-Lichtern wächst aus dem Boden und zeigt den Verlauf des Flusses – rote fassförmige Behälter stehen für die wichtigsten Städte, deren Namen sich beim Hochheben der Deckel zeigen.

Am Anfang der Ausstellung geht es um die unterschiedlichen nationalen Perspektiven, mit denen Frankreich, die Schweiz und Deutschland auf den Fluss blicken. «In Frankreich ist der Rhein schon seit dem 18. Jahrhundert die natürliche Grenze, an dem wie in Huningue oder Neuf-Brisach Festungen gebaut wurden», erklärt Moehring. So sei die Marseillaise, die Nationalhymne, das Lied der Rheinarmee.

Beide Laufental sind auf Napoleon zurückzuführen

Für die Schweiz ist der Rhein der längste Fluss, der auch dort entspringt, und die Aare der wasserreichste Nebenfluss. Auf den Einfluss Napoleons ist es zurückzuführen, dass der Rhein mit Ausnahme von Basel und Schaffhausen die Nordgrenze der Schweiz wurde, wodurch auch die beiden Laufenburg und die beiden Rheinfelden entstanden. Für Deutschland wiederum wurde der «Vater Rhein», wie er genannt wird, mythisch überhöht. Das Lied «Die Wacht am Rhein», das die Verteidigung des deutschen Rheins besingt, wird während der Kaiserzeit zur inoffiziellen Nationalhymne.

Russisch-preussische-österreichische Truppen ziehen am 21.12. 1813 bei der Verfolgung von Napoleon über die Rheinbrücke in Basel Richtung Frankreich - erlaubt vom neutralen Basel Holzschnitt von Heinrich Heitz

Weiteres Thema ist die Geschichte des Flusses mit der Begradigung durch Tulla, der Bau des grossen Wasserkraftwerks im elsässischen Kembs, die Berufe, die es früher gab, sowie die Schifffahrt. Mit der Fisch-Artenvielfalt ist es aufgrund von Schadstoffen und der wirtschaftlichen Nutzung nicht mehr weit her, gezeigt wird aber auch die Fischaufzucht im Naturschutzgebiet Petite Camargue Alsacienne.

Eine Goldmünze aus Rheingold

Ab 1648 gehört der Rhein zu Frankreich. «In den folgenden Jahrhunderten sollte es deshalb immer wieder zu Kriegen kommen», kommentiert Moehring. Zu sehen sind etliche Propagandaplakate, auch welche der Nazis. Mit den verschiedenen Brücken thematisiert die Ausstellung auch das Verbindende. In der Abteilung Rheingold ist eine Münze zu sehen, die aus Gold geprägt wurde, das aus dem Rhein stammt – sie ist 4000 Euro wert.

Gleich daneben läuft auf einer grossen Leinwand ein halbstündiger Film, der das fliessende Wasser zwischen der Mittleren Brücke und dem Weiler Yachthafen zeigt. Am Schluss sind Werke aus Kunst, Literatur und Musik zum Rhein zu sehen und Rheinromantik wird ebenso wie Tote im Fluss thematisiert. Zur Ausstellung ist ein gut gemachter Katalog erschienen, eröffnet wird sie am Freitagabend unter der Schirmherrschaft des Basler Regierungspräsidenten Beat Jans.

«Der Rhein» Dreiländermuseum Lörrach, 12.11.22 – 2.7.23, tgl. ausser Mo 11–18 Uhr.

www.dreilaendermuseum.eu