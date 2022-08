Neues Museum zeigt die Geschichte der Basler Chemiearbeit

Ausstellung Ein neues Museum im Klybeck-Areal zeigt die Geschichte der Basler Chemie-Arbeit Wie sah der Arbeitsalltag in den Fabriken des Klybeck-Areals, der Wiege der Basler Chemie aus? Das zeigt eine Ausstellung in einer ehemaligen Produktionsstätte. Zara Zatti 19.08.2022, 17.21 Uhr

Organisator Hans-Gerorg Heimann in der Museumshalle. Hier arbeitete er schon in seiner Ausbildung zum Cheminist. Bild: Juri Junkov

Der 70-jährige Hans-Georg Heimann steht im ehemaligen Fabrikgebäude der Ciba (Chemische Industrie Basel) im Klybeck. Über 100 Jahre lang wurden im Klybeck-Areal synthetische Farbstoffe, chemische und später pharmazeutische Produkte hergestellt, abgefüllt, gelagert und weiterverarbeitet. Heimann kennt die Halle gut, einst absolvierte er hier die Lehre als Cheminist bei der Ciba. Heute ist er Präsident des Vereins Industrie- und Migrationsgeschichte der Region Basel und präsentiert die neue Dauerausstellung «Arbeitswelt Chemie».

Gegründet wurde der Verein im Sommer 2012 von einer kleinen Gruppe ehemaliger Chemiearbeiterinnen und -arbeiter, nachdem die letzte Fabrikationsstätte im Klybeck geschlossen wurde. 2007 verkaufte die Ciba die Farbproduktion an die amerikanische Firma Huntsman. Diese baute eine gleichwertige Firma für Textilfarben in Thailand und schloss den Betrieb im Klybeck 2011. Damit ging in Basel eine Ära der industriellen Fabrikarbeit zu Ende. Der Verein von Heimann hat es sich zum Ziel gesetzt, die Basler Chemiegeschichte zu bewahren.

Wenn die Farbe bis in die Poren dringt

Die Ausstellung kann ab dem 20. August bis im August 2024 jeden Mittwoch und jeden ersten Samstag im Monat im ehemaligen Fabrikationsgebäude WKL 314 an der Mauerstrasse 1 besichtigt werden. Im Gebäude, das dem Verein von der Swiss Life zur Verfügung gestellt wurde, erinnert noch ein Loch, das sich über die gesamten Geschosse des Gebäudes zieht, an die ehemalige Produktionsstätte. Die Öffnung beinhaltete damals einen riesigen Farbkessel.

Für die Ausstellung wurden die früheren Garderoben und das Waschbecken der Chemiearbeiterinnen und -arbeiter in die Halle geholt. Bild: Juri Junkov

Heimann erinnert sich noch gut an seine Zeit bei der Ciba. Irgendwann erreichten die Arbeiterinnen und Arbeiter, dass sie während der Arbeit duschen konnten. «Danach war man dann zwar sauber, doch wenn man in der Nacht schwitzte, drangen die Stoffe wieder aus den Poren heraus. Das Leintuch war jeweils ganz gelb.» Genau solche Erinnerungen stehen im Zentrum der Ausstellung, es soll um den Alltag der Chemiearbeiterinnen und -arbeiter gehen. Und dieser war nicht immer schön.

Schädliche Chemie

In einem Teil der Ausstellung geht es etwa um die Gesundheit in der chemischen Industrie. Gewisse Stoffe, die in der Farbstoffherstellung verwendet wurden, gelten heute als krebserregend. Benzidin etwa verursacht Blasenkrebs. «Zu Beginn glaubte man noch mit dem Trinken von Milch gegen die Blasenschädigungen vorzugehen», sagt Heimann. Später mussten die Mitarbeitenden regelmässig eine Blasenspiegelung durchführen lassen. Damit sollten Karzinome möglichst früh erkannt werden.

Der Verein führte zahlreiche Interviews mit Zeitzeugen, die in der Chemieindustrie tätig waren. Diese sind Teil der Ausstellung. Die Besuchenden erfahren mehr über die Herkunft und den Werdegang von Chemiearbeiterinnen und -arbeitern, über unerwartete Karrieren und die Produktionsarbeit. Und damit auch über ein Stück Basler Geschichte.