Das «Palazzo» in Liestal zeigt regionale Kunstresten

Ausstellung Fragmente, aufbewahrt oder vergessen: Das «Palazzo» in Liestal zeigt Kunstresten In der Kunsthalle Palazzo in Liestal widmen sich fünf Künstlerinnen und Künstler dem Unfertigen – direkt oder auf Umwegen. 15.02.2022

Eine optische Täuschung: «Practice does the Master» von David Berweger. zvg/Michael Babics

Fragmente, Partikel, Bruchstücke: Das können Überbleibsel eines grösseren Gebildes sein, das kaputt ging oder zerstört wurde. Oder dann sind es Teile eines noch nicht abgeschlossenen Ganzen, das auf dem Weg seiner Vollendung steckengeblieben ist, sei es aus Zufall oder Absicht.

Fragmente nennt man auch unfertige Kunstwerke in der Literatur oder der Musik. Der Bruchteile, Einzelstücke und Überreste, des Unvollendeten und des Zerstörten bedienen sich viele Positionen in der zeitgenössischen Kunst – das klassisch perfekte, unberührte Ganze zeigt sich nur noch selten.

Mit dem Fragmentarischen und Unfertigen befassen sich in der Kunsthalle Palazzo in Liestal fünf Künstlerinnen und Künstler, die meist in der Region leben und arbeiten; daneben stellt eine Klasse des Gymnasiums Bäumlihof Arbeiten aus. Im Ganzen nehmen die Objekte, Bilder, Fotografien und Installationen unterschiedlich Bezug auf das Thema Fragment: Diese inhaltliche Klammer verschwindet in einzelnen Werken zuweilen aus dem Blickfeld – und muss erst mit viel Fantasie erahnt werden.

Wächserne Körperteile in Holzkisten

Ein Grossteil der Arbeiten entstand eigens für die Ausstellung, einige wurden aus bestehenden Werken weiterentwickelt, wie Kurator Michael Babics beim Rundgang sagt. Deutlich werde damit, dass ein Kunstwerk – wie auch eine ganze Ausstellung – oft erst im Verlauf eines langen Prozesses entsteht, der niemals ganz zu Ende geht. Der Kurator wünscht sich aber, dass «sich im besten Fall die ausgestellten Fragmente wieder zu einer neu gebildeten Einheit formen».

Einzelstücke können sorgfältig aufbewahrt werden oder auch einfach herumliegen und vergessen gehen. So etwa in der rätselhaft entrückt wirkenden Werkgruppe von Paulo Wirz (*1990), die der Künstler von einer früheren Arbeit ausgebaut hat; sie war wegen Corona kaum zu sehen. Zwei liegende Holzkisten sind mit roten, spiegelnden Glasplatten bedeckt, auf denen Weinflaschen stehen.

Im Innern der Kisten finden sich wie Reliquien einzelne Körperteile, die der Künstler von sich in Wachs giessen liess. Eine dritte enthält ausser Spiegeln trockene Gräser, Glasmurmeln und Spuren von Dreck und Staub, die wie zufällig übrig geblieben sind.

Rätselhaft: die Werkgruppe von Paulo Wirz. zvg/Michael Babics

Von Ziegeln bis zur komplexen Wohnsiedlung

An ruinenartige Überbleibsel aus fernen Zeiten, vielleicht einer versunkenen Hochkultur, erinnert die Arbeit von Selina Baumann (*1988): Längliche Ziegel aus rötlichem Ton, die Abnutzungsspuren aufweisen, sind zu einer Art unregelmässigem Fundament gereiht und gestapelt. Als ob sie eben ausgegraben wurden, erscheinen sie wie Reste eines Baus, der längst zerfallen ist.

Ebenfalls mit einem Gebäudekomplex beschäftigt sich die mehrteilige Fotoarbeit von Marcel Scheible (*1974), nämlich mit der neoklassizistischen Wohnsiedlung des katalanischen Architekten Ricardo Bofill in Montpellier. Sein Interesse richtet sich dabei weniger auf die monumentale Bauanlage als auf Details wie Säulen, Türen und Durchgänge.

Erinnert an Ruinen: Selina Baumanns «Tantive I». zvg/Michael Babics

Einer expressiven, plakativen Formensprache bedienen sich dagegen Anna Shirin Schneider (*1992) und David Berweger (*1982) im grossen Ausstellungsraum. Die beiden bewegen sich vom Fragmentarischen am weitesten weg. Während die grossformatigen Leinwände Schneiders fantastische Landschaften, brennende Feuer und organische Strukturen andeuten, operiert Berwegers ebenso raumgreifende Installation vor hellgrünem Wänden mit den Mitteln der Täuschung.

Seine scheinbar mächtigen, dunklen Holzbalken sind aus leichtem Kunststoff gefertigt; auch die groben Axtspuren darauf sind nicht echt. Schliesslich stösst man am Boden noch einmal auf Körperfragmente: auf zwei abgeschnittene künstliche Knie, offenbar Übungsobjekte für angehende Tätowierende.

«frag°ment»

Kunsthalle Palazzo, Liestal. Bis 3. April 2022, Mi–Fr 14–18 Uhr, Sa–So 13–17 Uhr.

www.palazzo.ch

