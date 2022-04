Ausstellung im Stadthaus Basler Fotografin spielt mit der Wahrnehmung von Realität und Fiktion Die Fotografin Aissa Tripodi zeigt im Basler Stadthaus mit der Porträtreihe «Warum hast du dich bewegt?» ihre erste Soloausstellung. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Aissa Tripodi ist «Head of Bildli» bei der SRF-Sendung «Deville». Nun eröffnet sie in Basel ihre erste Einzelausstellung. Kenneth Nars

Orecchiette mit Brokkoli, das Gemüse so weichgekocht, dass die grünen Röschen beim Untermischen zerfallen und mit Olivenöl und Parmesan ein cremiges Pesto ergeben. Dazu geröstete Pinienkerne. Das bedeutet Zugehörigkeit für die Basler Fotografin und Künstlerin Aissa Tripodi, die bis Ende September ihre erste Soloausstellung «Warum hast du dich bewegt?» rund ums Thema «Heimat» in der Eingangshalle des Basler Stadthauses präsentiert.

Tripodis Heimatbegriff fokussiert sich auf das Zwischenmenschliche – Beziehungen, durch die Verbundenheit entsteht. «Denke ich an gewisse Orte oder Gerichte, kommen mir bestimmte Menschen in den Sinn. Meine Mama hat immer Orecchiette mit Brokkoli für mich gekocht. Pasta zu machen, hatte ihr meine Nonna beigebracht. Wenn ich heute dieses Gericht zubereite, empfinde ich ein starkes Gefühl von Zugehörigkeit», erzählt die Fotografin.

«Ich will, dass den Betrachtenden bewusst wird, was sie denken»

Gegenüber den Steinstufen der geschwungenen Treppe, die ins Foyer des Stadthauses herabführt, hängt die Porträtreihe: Weisser Karton auf weisser Wand. Aissa Tripodi gekleidet in dunkler, weiter Jeans, schwarzer Chiffonbluse und schweren Dr. Martens-Boots, sticht heraus aus der spätbarocken, verschnörkelten Kulisse, ebenso wie ihre bunten Fotografien, die konfrontativ zurückblicken.

«Ich will, dass den Betrachtenden bewusst wird, was sie denken, wenn sie andere anblicken», erzählt Tripodi. Ihre Interpretationen behält sie daher bewusst für sich:

«Jede Person muss sich selbst überlegen, was die Bilder für sie bedeuten.»

So sollen die Besucherinnen und Besucher mit der eigenen Perspektive konfrontiert werden, die meist unbemerkt bleibt: «Du erhältst keine Antwort und stehst mit deinen Fragen, Schubladen und Vorurteilen allein da.»

zvg/Aissa Tripodi

Gezeigt werden Menschen verschiedener Generationen in privaten Wohnräumen. Von allen Bildern geht eine Spannung aus, die durch den Kontrast zwischen intimen Gesten und persönlichen Gegenständen einerseits und teilweise etwas steif wirkenden Inszenierungen professioneller Familienporträts andererseits hervorgerufen wird: Da lümmeln in einem Bild drei Jungen auf einem Sessel, dort posieren eine betagte und eine junge Frau vor einem vollgestellten Schrank aufrecht für die Fotografin – die Augen direkt auf die Kamera gerichtet.

Spiel mit der Wahrnehmung von Realität und Fiktion

Ein weiteres Porträt zeigt einen bärtigen Mann – rosa Pullover, rote Mütze –, der ein kleines Kind auf dem Schoss hält. Hinter ihm steht ein Herr mit strahlend weissen Haaren, die Hand besitzergreifend oder schützend auf der Schulter des jüngeren Mannes platziert. Ganz in Schwarz gekleidet und kaum ausgeleuchtet, wird der Weisshaarige in der Ecke nahezu verschluckt, unsicher, ob er tatsächlich dazugehört.

«Ich spiele mit der Anlehnung an klassische Familienfotos, um bestimmte Situationen darzustellen und mit ihnen zu brechen. Früher wollte ich zeigen, was ist, heute zeige ich lieber, wie es für mich ist», so Tripodi. Als Künstlerin steht ihr frei, das Abgebildete zu manipulieren, Mischformen aus Dokumentarischem und Fiktivem entstehen zu lassen.

zvg/Aissa Tripodi

So fotografierte Tripodi für die Ausstellung im Basler Stadthaus sowohl Freundinnen und Freunde als auch Unbekannte, die nach bestimmten Kriterien ausgesucht wurden. Aissa Tripodi erinnert sich: «Ich hatte Steckbriefe erstellt und mir überlegt, welche Leute ich zusammen ablichte. Als wir uns für die Porträts trafen, boten die vorgegebenen Rollen Sicherheit, denn viele dieser Menschen waren sich vorher nie begegnet.»

Fotografie? «Zu zweidimensional»

Wer tatsächlich miteinander in Beziehung steht und was inszeniert ist, will Tripodi nicht verraten. Das Spiel mit Realität und Fiktion wirft Fragen über die Grenzen des Mediums Fotografie als Wiedergabe der Wirklichkeit auf als auch über die eigene Wahrnehmung, die nur subjektive Wahrheiten schafft.

«Ich nutze in meiner Arbeit meist die Fotografie als Medium, aber sie regt mich auch manchmal auf», sagt Aissa Tripodi. Zu zweidimensional sei diese. Als gelernte Grafikerin und Fotografin setzt sich Tripodi in ihrer Kunst mit verschiedenen Medien auseinander, verbindet Fotografie mit Film.

Mit Erfolg: Mit der Fotoserie «Besetzt – Warten – Eintreten» war sie 2018 Finalistin für den Nachwuchsförderpreis der Schweizer Vereinigung fotografischer Gestalterinnen. Der Film «Being Sascha», bei dem Tripodi am Drehbuch und in der Regie mitarbeitete, lief 2020 und 2021 bei zahlreichen Festivals. Aktuell steckt sie als «Head of Bildli» mitten in der Produktion der nächsten Staffel der SRF-Late-Night-Show «Deville». Wir dürfen gespannt sein, wie es weitergeht!

Aissa Tripodi: «Warum hast du dich bewegt?»

Stadthaus Basel, Stadthausgasse 13. Bis 24.9.

www.bgbasel.ch/bewegt

