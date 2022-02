Ausstellung in der Basler Unibibliothek zu Schweizer Kommunisten

Ausstellung Von der Schweiz in die Sowjetunion: Die Basler Unibibliothek widmet sich einem der bekanntesten Kommunisten der Schweiz Fritz Platten starb 1942 als Opfer von Stalins Terrorregime. Eine Ausstellung in der Unibibliothek Basel erinnert an den Schweizer Kommunisten. Martin Stohler Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Fritz Platten spricht während eines Besuchs in der Schweiz 1931 an einer Veranstaltung in Zürich. Foto: E. Acklin, AFB / Gretlers Panoptikum

Kriege und revolutionäre Erschütterungen gehörten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den prägenden Erfahrungen vieler Menschen. Für den Schweizer Sozialisten und späteren Kommunisten Fritz Platten waren dies insbesondere die revolutionären Erhebungen, die zum Sturz des Zaren und zum Sieg der Bolschewiki um Lenin führten. Eine Ausstellung zeichnet nun sein bewegtes Leben nach.

Platten wurde 1883 als Sohn eines Arbeiters und einer Bauerntochter in Tablat (SG) geboren. Nach Abschluss der Schule absolvierte er eine Lehre als Schlosser in der Zürcher Metallindustrie. In Zürich trat er dem Arbeiterbildungsverein Eintracht bei, wo er die Bekanntschaft mit russischen Emigranten machte. Als sich der russische Zar in den Jahren 1905 und 1906 mit einer revolutionären Erhebung konfrontiert sah, zog es Platten an den Ort des Geschehens. Im Mai 1907 wurde er in Riga verhaftet und im Jahr darauf gegen Kaution aus der Haft entlassen.

Fritz Platten, undatiert und ohne Angabe des Fotografen. UB Basel

Zurück in der Schweiz nahm er verschiedene Führungsaufgaben innerhalb der Arbeiterbewegung wahr. Dazu gehörte seine zentrale Rolle beim Zürcher Generalstreik von 1912 und beim Landesstreik von 1918. Innerhalb der Schweizer Sozialdemokratie befand sich Platten auf dem linken Flügel der Partei und vertrat eine internationalistische, antimilitaristische Position. 1917 wurde er für die SP in den Nationalrat gewählt. Im selben Jahr organisierte Platten auch die Zugfahrt Lenins von Zürich nach Russland. Für die Eisenbahnfahrt durch Deutschland brauchte Lenin die Genehmigung der deutschen Regierung. Platten beschaffte Lenin, der darauf brannte, die Genossen vor Ort auf seinen Kurs zu bringen, die ersehnte Genehmigung und begleitete ihn bis zur schwedisch-russischen Grenze.

Von der SP zur neu gegründeten KPS

Den russischen Revolutionären blieb Platten auch weiterhin verbunden. 1919 war er an der Gründung der Kommunistischen Internationale beteiligt. Nach der Abspaltung des linken Flügels der SPS trat Platten 1921 der neu gegründeten Kommunistischen Partei der Schweiz (KPS) bei und wurde deren Sekretär.

1923 wanderte Platten in die Sowjetunion aus und gründete dort mit einer Gruppe von Schweizer Kommunisten eine landwirtschaftliche Genossenschaft. Das Unternehmen scheiterte aber an den harschen klimatischen Bedingungen, und Platten nahm in Moskau Wohnsitz, wo er ab 1931 am Internationalen Agrarinstitut und am Staatlichen Pädagogischen Institut für Fremdsprachen arbeitete.

Ab 1936 liess Stalin, um seine Macht zu festigen, eine Reihe von Schauprozessen inszenieren, denen die alte Garde der Bolschewiki zum Opfer fiel. Zudem wurden Partei und Wirtschaft von «Schädlingen gereinigt». Im Rahmen dieser «Säuberungen» wurde 1937 Plattens damalige Ehefrau Berta Zimmermann verhaftet und noch am gleichen Tag erschossen. Platten selbst wurde 1938 verhaftet und nach 19 Monaten Untersuchungshaft im Oktober 1939 wegen «illegalen Waffenbesitzes» zu vier Jahren Lagerhaft verurteilt. Am 22. April 1942 starb er unter ungeklärten Umständen in einem Arbeitslager. 1956 erfolgte seine posthume Rehabilitierung in der UdSSR.

Nachforschungen durch den Sohn

Die «Suche nach Fritz Platten» – so der Titel der materialreichen Ausstellung in der Universitätsbibliothek Basel – trieb auch seinen Sohn Fritz Nicolaus Platten (1918–2004) ein halbes Leben lang um. Da sich dessen Mutter kurz nach der Geburt umgebracht hatte, wuchs Fritz Nicolaus bei kommunistischen Pflegeeltern in der Schweiz auf. Wie manche andere Kommunisten zweifelte Nicolaus zunächst nicht an der Rechtmässigkeit der Moskauer Prozesse. An seinen Pflegevater schrieb er damals: «Wenn sich herausstellen sollte, dass mein Vater ein Trotzkist ist, sollte man ihn erschiessen.» Diese Äusserung bereute er später zutiefst.

Der Ausstellungsflyer. Screenshot UB

Nach dem Zweiten Weltkrieg distanzierte er sich allmählich vom Kommunismus. 1947 trat er aus der Partei der Arbeit (PdA) aus und trieb Nachforschungen über das Schicksal seines Vaters. Dabei stand er ab Mitte der 1970er-Jahre auch mit Elena Druschinina und Olga Swenzizkaja in Kontakt, die zu den treibenden Kräften der Erinnerung an Fritz Platten in der UdSSR gehörten. Mit dem sowjetischen Platten-Kult, der in den 1970ern und 1980ern um seinen Vater betrieben wurde, war Fritz Nicolaus Platten nicht einverstanden.

Die Ausstellung gibt einen facettenreichen Einblick in die politische und private Biografie Fritz Plattens. Dabei stellt sie seinen Sohn Fritz Nicolaus an seine Seite, für den der Vater in der Sowjetunion zunächst vor allem als Teil des kommunistischen Narrativs präsent war. Die Suche nach dem verschollenen Vater veränderte schliesslich sein Vaterbild und liess ihn mit der kommunistischen Bewegung brechen.

Nachdem Fritz Platten während des Zweiten Weltkriegs in Vergessenheit geraten war, wurde nach seiner Rehabilitierung die Erinnerung an ihn nicht nur in der Schweiz, sondern auch in der Sowjetunion wiederbelebt. Hierzu sind an der sehenswerten Ausstellung einige Raritäten zu entdecken.

Auf der Suche nach Fritz Platten.

Universitätsbibliothek Basel, Mo–Fr 8–20 Uhr, Sa 12–17 Uhr. Bis 23. Februar 2022.

https://ub.unibas.ch/de/aktuell/ausstellungen/fritz-platten/

