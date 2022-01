Ausstellung Von der Strasse ins Basler Museum: Diese Plakate machten Picasso bekannt Eine Ausstellung der Kulturstiftung Basel H. Geiger zeigt die frühen Werke des jungen Picasso. Christoph Dieffenbacher Jetzt kommentieren 07.01.2022, 05.00 Uhr

Ikonen der modernen Kunst: 55 Picasso-Plakate sind momentan in Basel zu sehen. zvg/Kulturstiftung Basel H. Geiger

Stierkämpfe, südfranzösische Landschaftsidyllen, Friedenstauben – wie kaum ein anderer Künstler wurde Pablo Picasso durch seine Plakate und Drucke weltweit bekannt. Sie hängen in unzähligen Wohnräumen und Schlafzimmern, vielfach in Grossformat, sauber gerahmt und hinter Glas. In einfacher, verständlicher Formensprache und auf rasche Wirkung ausgerichtet, gehören sie wohl zu den weit verbreitetsten Ikonen der modernen Kunst.

Der Stierkampf war eines der Lieblingsmotive Picassos: «Toros en Vallauris», 1955. Zvg/Kulturstiftung Basel H. Geiger

Doch werden diese Plakate dem Jahrhundertkünstler mit seiner eigenen Kreativität und unverwechselbaren Gestaltungslust gerecht? Sind die stereotyp festgefrorenen Stier- und Taubenmotive denn charakteristisch für den vielseitigen und stets offenen Picasso? Selten habe er sich doch mit dem Erreichten zufriedengegeben, heisst es, sondern immer wieder Neues gesucht und gefunden.

Sommerausstellungen im Töpferstädtchen

«Künstler geben in ihren Plakaten ihr Bestes, sie wollen auf der Strasse von ihrer stärksten Seite wahrgenommen werden», sagt dagegen Werner Röthlisberger. Mit rund 250 Werken besitzt der Basler Galerist und Sammler eine der beiden weltweit umfassendsten Kollektionen von Originalplakaten Picassos; das heisst, sie entstanden mindestens in dessen Auftrag und Mitwirkung. Daraus zeigt die Kulturstiftung Basel H. Geiger jetzt eine Auswahl von 55 Exemplaren – samt einer funktionierenden Lithografiepresse.

Seine ersten Plakate entwarf der 17-jährige Picasso in Barcelona für Wettbewerbe unter Künstlerkollegen. Dafür interessierte er sich erst ab 1948 stärker, als er ins südfranzösische Töpferstädtchen Vallauris zog, um sich der Keramik zu widmen. Er nahm auch an den Sommerausstellungen des örtlichen Gewerbes teil und schuf dafür Originalgrafiken für Plakate. Diese Art von Werbung förderte nebenbei auch den Tourismus und verhalf dem verarmten Ort im Hinterland von Cannes zu etwas Wohlstand.

Erste Druckplatten eigenhändig bearbeitet

«Meist überliess Picasso den Veranstaltern kostenlos eine oder mehrere Grafiken, etwa einen Linolschnitt oder eine Zeichnung, um sie zu unterstützen», erzählt Röthlisberger. Er habe sich dabei immer sehr grosszügig gezeigt. Die ersten Druckplatten bearbeitete der handwerklich begabte Picasso noch eigenhändig, dann übernahm sie der Lithograf Fernand Mourlot in Paris. Schon bald hingen die Plakate nicht mehr an Mauern und Wänden, sondern wanderten in die Sammlungen des Kunsthandels.

Auch in seinem Plakatwerk blieb der Jahrhundertkünstler formal nicht stehen, wie sich in der Ausstellung zeigt. Seit Ende der 1950er-Jahre verfeinerte er seine Kompositionen auf Papier und begann mit der Gestaltung zu experimentieren. Ebenso setzte er die Schrift, oft seine eigene Handschrift, immer freier und spielerischer ein. «Ohne Rücksicht auf tradierte Regeln», schreibt der erfahrene Sammler und Plakatkenner Röthlisberger im Katalog.

Stiere und Toreros auf dem Schulhausplatz

Einen Grossteil der Plakate entwarf Picasso für die Töpfer und Keramikerinnen von Vallauris. Zu Ehren des leidenschaftlichen Stierkampf-Fans wurden in einer Holzarena auf dem Schulhausplatz «Corridas» mit Stieren und Toreros veranstaltet – auch dafür warb der Spanier mit Linolschnitten. Gleichzeitig entstanden die Friedenstauben, die der politisch engagierte Picasso, eben in die Kommunistische Partei Frankreichs eingetreten, für Kongresse entwarf. Im Kalten Krieg wurden die weissen Vögel von Ost wie West als Symbole für den Frieden vereinnahmt.

Das Friedensplakat «Congrès Mondial pour le Désarmement Général et la Paix», 1962. Zvg/Kulturstiftung H. Geiger

Auch für Kataloge und Ausstellungen, eigene wie auch von Freunden, schuf Picasso gross- wie auch kleinformatige Affichen. Von manchen sind nur noch wenige Exemplare, von anderen gar keine mehr erhalten. Manchmal zitierte sich der Künstler selbst – zum Beispiel, indem er auf Ausstellungsplakaten ein Bild aus der frühen blauen Periode oder seine berühmten und umstrittenen «Demoiselles d'Avignon» von 1907 wiederverwendete, das als erstes Bild des Frühkubismus gilt.

Von Ölbildern über Grafiken bis zu Plastiken und Keramiken – Picasso, der sehr viel von Kinderzeichnungen hielt, wollte immer ein grosses Publikum erreichen. So wäre für ihn die immense Vervielfältigung seines Werks in Form von Plakaten und Drucken wohl kein Problem gewesen. Auch «unter den Menschen», soll er einmal gesagt haben, «gibt es viel mehr Kopien als Originale».

Pablo Picasso. Seine Plakate.

Kulturstiftung Basel H. Geiger, Basel, bis 13. Februar 2022. Täglich (ausser Di) 11 bis 18 Uhr. Eintritt und Katalog kostenlos.

www.kbhg.ch

