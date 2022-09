Basel: Werner von Mutzenbecher spielt mit geometrischen Formen

Ausstellungen Der Basler Künstler Werner von Mutzenbecher spielt mit geometrischen Formen Werner von Mutzenbecher liess sich nie in ein formalistisches Konzept zwängen und hat viel experimentiert. Dominant sind aber seine Schwarz-Weiss-Kontraste. Dominique Spirgi 10.09.2022, 05.00 Uhr

Schwarz-Weiss-Kontraste, Rot und Blau dominieren bei Werner von Mutzenbecher. Mischfarben meidet er. Kenneth Nars

Der Ausstellung im Kunsthaus Baselland ist anzumerken, dass der Künstler ein gewichtiges Wort mitgeredet hat. «Ich habe mich erfolgreich gegen eine Retrospektive gewehrt», sagt Werner von Mutzenbecher mit einem charmanten Lächeln in Richtung der Kunsthaus-Direktorin Ines Goldbach. Das hat zur Folge, dass bei der «Überblicksausstellung», so Goldbach, gewisse Werkgruppen und -phasen aus von Mutzenbechers Schaffen von den späten 1950ern bis heute ganz fehlen, während andere nur ganz am Rande abgehandelt werden.

1937 als Sohn eines deutschen Chemikers und einer Schweizer Musikerin in Frankfurt geboren, kam von Mutzenbecher 1942, nachdem sein Vater im Krieg gefallen war, zu seinen Grosseltern nach Riehen. Nach seiner Matura am damaligen Humanistischen Gymnasium und zwei Semestern Studium der Philosophie und Germanistik an der Universität Basel besuchte er von 1957 bis 1960 die Kunstgewerbeschule, an der er später auch unterrichtete.

Von Mutzenbecher hat sich als Maler, Zeichner, Filmemacher, Lehrer und Autor einen wichtigen Platz in der Basler Kunstszene geschaffen. Und auch als Kurator: 1977 leitete er nach dem Tod von Carlo Huber zusammen mit der Kunstkritikerin Maria Netter die Kunsthalle Basel.

Grosses Vorbild war Arnold Böcklin

Zeichnen und Malen standen bei ihm aber stets und bereits früh im Vordergrund. Er sagt:

«Während andere Jungs sich bei den Pfadis austobten, war ich mit dem Zeichenstift unterwegs.»

Arnold Böcklin war sein grosses Vorbild, Dostojewski einer seiner Lieblingsautoren. Beeinflusst von diesen, entstanden 1958 in düsteren, dunklen Tönen gestaltete Serien von «Schlachtenbildern» und «Totenzimmern», die nicht zuletzt auch von seiner von Schicksalsschlägen geprägten Kindheit zeugen.

Eine kleine Reihe dieser frühen figurativen Bilder ist in der Ausstellung zu sehen. Von Mutzenbecher präsentiert sich im Kunsthaus Baselland aber vornehmlich als Maler der geometrischen Abstraktion. Damit hat er sich über die Grenzen der Basler Kunstszene einen wohlklingenden Namen schaffen können.

Das Schaffen eines Werks sei eine Performance

Die Ausstellung zeigt aber auch, dass sich der Künstler nie in ein formalistisches Korsett hat zwängen lassen. In seinen Werken offenbart er sich als Spieler mit geometrischen Formen. In den früheren Schaffensphasen durchbricht er die in schwarzer Farbe dargestellten Formen vexierbildhaft mit rot-weissen Linien oder Schachbrettmustern. In seinen jüngsten Werken wurden die Muster flächiger. Aber wie in den früheren Bildern entwickeln sie beim genaueren Betrachten eine räumliche Dimension, zuweilen schimmert da und dort auch etwas Figürliches durch.

Von Mutzenbecher beschreibt seine Hinwendung zur geometrischen Abstraktion als «Befreiung vom Figurativen». Es sei aber nie eine Befreiung vom emotionalen Moment gewesen, betont er. «Malen ist bei mir stets ein psychomotorischer Akt», sagt er. Das Schaffen eines Werks beschreibt er als Performance, die durchaus ein Ende hat und die er auch beruhigt weglegen könne.

Action-Painting, Experimentalfilme und popartige Auseinandersetzungen

Weggelegt hat von Mutzenbecher zum Beispiel seinen Abstecher in die Gefilde des Action-Paintings in den frühen 1960er-Jahren. Aus den mit schwarzer Farbe gemalten Werken von damals begannen durch stetige Übermalung kubische Formen zu dominieren, sodass man eigentlich von einem fliessenden Übergang vom Figurativen zur Abstraktion sprechen könnte.

Von Mutzenbecher hat das Figürliche aber nie ganz aufgegeben. In seinen Fotografien, aber vor allem auch in den Experimentalfilmen, tritt er meistens selber als Hauptdarsteller auf.

Von der Dauerhaftigkeit des Figürlichen zeugt auch eine Werkserie, die ab 2007 entstanden ist. Es handelt sich um eine hintersinnige, popartige oder comichafte Auseinandersetzung mit epochalen Kunstwerken der Geschichte: mit ägyptischen Malereien, griechischen Vasenbildern, japanischen Holzschnitten sowie mit berühmten Werken von Tizian bis Böcklin. «Ich musste mich zwischenzeitlich vom Geometrischen befreien», sagt er. Aber im Moment sei er mit sich und der Rückkehr zur geometrischen Abstraktion sehr zufrieden.

In allen Werken dominieren die Schwarz-Weiss-Kontraste sowie die Grundfarben Rot und Blau. Mischfarben meidet er. Von Mutzenbecher scherzt:

«Ich bin wohl zu faul geworden, Farben zu mischen.»

In Wirklichkeit aber geht es ihm um die farblichen Kontraste.

Eine Retrospektive will die Ausstellung im Kunsthaus Baselland nicht sein. Das wird aber in Buchform nachgeholt: Am 6. Oktober erscheint eine ausführliche Monografie zum Schaffen von Werner von Mutzenbecher. Zudem stellt er auch in der Galerie Gisèle Linder aus, die ebenfalls eine Sonderedition plant.

Überblicksausstellung zu Werner von Mutzenbecher

Kunsthaus Baselland. Bis 13. November. www.kunsthausbaselland.ch

Galerie Gisèle Linder: «Volée», neue Werke von Werner von Mutzenbecher. Bis 15. Oktober. www.galerielinder.ch