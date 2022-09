Austausch Basler Regierung löst Taskforce Nachtkultur nach Ende der Pandemie auf Da die Lokale des Nachtlebens kaum eine Lobby in Basel hatten, wurde Mitte 2020 die Taskforce Nachtkultur ins Leben gerufen. Nach zwei Jahren soll nun aber wieder Schluss sein. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 26.09.2022, 18.11 Uhr

Während der Coronapandemie mussten Nachtclubs wie etwa der «Balz-Club» schliessen. Die Taskforce Nachtkultur setzte sich für Lösungen für die Branche ein. Juri Junkov

Die Coronapandemie brachte für das Basler Nachtleben etliche Probleme mit sich. Einige Clubs schlossen ihre Türen ganz, andere versuchten mit neuem Angebot die Baslerinnen und Basler anzulocken. Die Abstandsregeln, die Begrenzung auf nur 300 Eintritte pro Abend sowie die Polizeistunde um Mitternacht vermiesten den Lokalen jedoch das Geschäft.

Im Juni 2020 setzte die Basler Regierung deshalb die Taskforce Nachtkultur ein. Vorgeschlagen hatte diese Massnahme der damalige Grossrat Sebastian Kölliker (SP) in einer Motion. Doch nun, zwei Jahre nach deren Einführung, soll bald Schluss sein, wie die Regierung in einem Beschluss schreibt.

«Nach Ende der Pandemie, sobald also die Taskforce Nachtkultur ihren Sinn und Zweck als Austauschgefäss erfüllt hat, wird der Regierungsrat sie auflösen.»

Die Regierung geht dabei vom Frühjahr 2023 aus. Diesen Winter hindurch will man den direkten Austausch, der dank der Taskforce möglich sei, noch erhalten.

Austausch auf Augenhöhe

Jo Vergeat vertritt «Kulturstadt Jetzt» in der Taskforce. Kenneth Nars

Für Taskforce-Mitglied Jo Vergeat ist es verständlich, dass die Gruppe in der jetzigen Form nicht ewig bestehen bleiben könne. Sie war Delegierte des Komitees «Kulturstadt Jetzt». Die Erfolge der Taskforce würden nicht in konkreten Produkten bestehen, sondern im Austausch. «Sie gab den Leuten aus der Branche die Möglichkeit, die Verantwortlichen in der Verwaltung direkt anzusprechen. Und umgekehrt», sagt Vergeat, die derzeit den Grossen Rat präsidiert.

Und das soll beibehalten werden. Dafür seien alle Beteiligten gefragt, also sowohl diejenigen aus der Branche als auch Verwaltungs- und Regierungsmitglieder. «Gerade jetzt, wo viele Fragezeichen im Zusammenhang mit der Energiekrise im Raum stehen, braucht es den Austausch auf Augenhöhe zwischen der Branche und dem Kanton», sagt Vergeat.

Wer übernimmt den Lead?

Mathias F. Böhm von «Stadtkonzept Basel» wünscht sich weiterhin einen direkten Austausch. Nicole Nars-Zimmer

Mathias F. Böhm vertritt die Organisation Stadtkonzept Basel in der Taskforce Nachtkultur. Er sagt, er habe die offene Kommunikation innerhalb der Gruppe geschätzt. Böhm:

«Es gab keine Positionierungsspiele oder politisches Hickhack. Niemand war aus Zwang dabei, sondern wir wollten zusammen Lösungen suchen.»

Zudem hätten dank des Mitwirkens des Kantons stets die richtigen Fachpersonen aus den Departementen hinzugeholt werden können.

Wie Vergeat wünscht sich auch Böhm, dass der Austausch beibehalten wird. Dafür brauche es aber jemanden, der oder die den Lead übernehmen würde, da dies ohne Taskforce-Auftrag nicht mehr gegeben ist.

Die Basler Regierung sieht die Lösung für die Zukunft bei der Trinkgeld-Initiative. Durch die Umsetzung der Vorlage soll längerfristig die Club- und Nachtkultur in Basel gestärkt werden, schreibt sie im Beschluss.

