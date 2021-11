Auszeichnung «Kreative contra Corona»: Deutscher Designpreis für bz-Serie Die bz-Serie «Kreative contra Corona» hat den German Design Award 2022 in der Kategorie «Excellent Communications Design Posters, Cards and Photography» gewonnen. Patrick Marcolli 18.11.2021, 05.00 Uhr

Kreative contra Corona Kreative contra Corona Büro Spreng Kreative contra Corona Büro Spreng Kreative contra Corona Büro Spreng Kreative contra Corona Büro Spreng Kreative contra Corona Céline Güttinger Kreative contra Corona Céline Güttinger Kreative contra Corona Céline Güttinger Kreative contra Corona Céline Güttinger Kreative contra Corona Chris Cueni Kreative contra Corona Christian Farronato Kreative contra Corona Tom Heinzer | brenneisen theiss Tom Heinzer Christian Farronato Kreative contra Corona Christian Mengelt Kreative contra Corona Christoph Gysin Kreative contra Corona maboart | bohren & magoni Kreative contra Corona OSW Kreative contra Corona Cosimo Wunderlin, Hans Peter Brugger und Philipp Buser Kreative contra Corona Cosimo Wunderlin, Hans Peter Brugger und Philipp Buser Kreative contra Corona CR Basel Kreative contra Corona Daniel Rohner Kreative contra Corona Daniel Rohner Kreative contra Corona Daniel Rohner Kreative contra Corona Nora Martin (Fotografie), Noah Drilling (Grafik), Nikolaj Jaberg (Grafik), David Fritsch (Grafik) Kreative contra Corona David Gobber Kreative contra Corona David Zumbrunn Kreative contra Corona Deborah Senn Kreative contra Corona desigersfactory Kreative contra Corona Diego Zengaffinen Kreative contra Corona Dominique Schlaepfer Kreative contra Corona Domo Löw Kreative contra Corona Dorothea Ghetti Kreative contra Corona Elisabeth Tschudin Kreative contra Corona Fabian Lavater Kreative contra Corona Felix Humm Kreative contra Corona Flavio Haener Kreative contra Corona Franz Hagmann Kreative contra Corona Gilberto Schaefer Kreative contra Corona Gottfried Keller Kreative contra Corona Gret Mengelt Kreative contra Corona Helene Yueksel Kreative contra Corona Iza Kaminski Kreative contra Corona Iza Kaminski Kreative contra Corona Jan Aebersold und Kathrin Scheller Kreative contra Corona Jean Benoit Levy Kreative contra Corona Jim Kuhn Kreative contra Corona Jean Jacques Schaffner Kreative contra Corona Jean Jacques Schaffner Kreative contra Corona Jean Jacques Schaffner Kreative contra Corona Juergen von Tomei Kreative contra Corona Julia Jenny Kreative contra Corona Julia Jenny Kreative contra Corona Julia Jenny Kreative contra Corona Julia Jenny Kreative contra Corona Julien Rondez Kreative contra Corona Kayla Bolsinger Kreative contra Corona Kayla Bolsinger Kreative contra Corona Kayla Bolsinger Kreative contra Corona Kim Mayenzet Kreative contra Corona Lena Bachmann Kreative contra Corona Linda Lunati Kreative contra Corona Lorenz Grieder Kreative contra Corona Lorenz Grieder Kreative contra Corona Lukas Ahmadi Kreative contra Corona Marc Véron Kreative contra Corona Marcos Cristian Sole Kreative contra Corona Markus Stöckli Kreative contra Corona Markus Stöckli Kreative contra Corona Markus Stöckli Kreative contra Corona Markus Stöckli Kreative contra Corona Markus Stöckli Kreative contra Corona Markus Urfer Kreative contra Corona Martin Sautter Kreative contra Corona Martin Wuelser Kreative contra Corona Mattia Jonathan Serra Kreative contra Corona Michael Malzach Kreative contra Corona Michel Capobianco Kreative contra Corona Michel Capobianco Kreative contra Corona Mike Peyton Kreative contra Corona Mike Peyton Kreative contra Corona Miriam Sterki Kreative contra Corona Nicole Schnetzler Kreative contra Corona Nils Baerfuss Kreative contra Corona Noëmi Bachmann Kreative contra Corona Noemi Bond Kreative contra Corona Noemi Bond Kreative contra Corona Oliver Theinert Kreative contra Corona Patrizia Stalder Kreative contra Corona Paula Estepa Kreative contra Corona Paula Estepa Kreative contra Corona Philipp Jeker Kreative contra Corona CREATIVCENTER / R. E. Singer, D. Hunziger Kreative contra Corona Raphael Aeschlimann Kreative contra Corona Reto Imhof Kreative contra Corona Richter Wyss Kreative contra Corona Richter Wyss Kreative contra Corona Richter Wyss Kreative contra Corona Robert Keller Kreative contra Corona Ruedi Pfirter Kreative contra Corona Sandra Veit Kreative contra Corona Sarah Martin und Jacqueline Mertz Kreative contra Corona Sascha Schindelholz Kreative contra Corona Sascha Schindelholz Kreative contra Corona MAKEYOURDAY Kreative contra Corona Seraina Oppliger Kreative contra Corona Severine Baumann Kreative contra Corona Silvana Conzelmann Kreative contra Corona Silvana Conzelmann Kreative contra Corona Silvana Conzelmann Kreative contra Corona Silvia Wolff Kreative contra Corona Silvia Wolff Kreative contra Corona Silvia Wolff Kreative contra Corona Simon Fuerstenberger Kreative contra Corona Siorin Kreative contra Corona Si-yue Steuber und Susanna Filep Kreative contra Corona Si-yue Steuber und Susanna Filep Kreative contra Corona Stephanie Kaplan Kreative contra Corona Susan Knapp Kreative contra Corona Susan Knapp Kreative contra Corona Tamara Fischer Kreative contra Corona Thomas Lutz Kreative contra Corona Tibor Rechsteiner Kreative contra Corona Ueli Pfister Kreative contra Corona Uli Schierle Kreative contra Corona Uli Schierle Kreative contra Corona Urs Plattner Kreative contra Corona Vanessa Moser Kreative contra Corona Thomas Lutz Kreative contra Corona kreisvier Kreative contra Corona Andreas Kreienbuhl Kreative contra Corona Anita Frei Kreative contra Corona Annick Yannick Kreative contra Corona Annik Troxler Kreative contra Corona Annik Troxler Kreative contra Corona Annik Troxler Kreative contra Corona Annik Troxler Kreative contra Corona Armin Vogt Kreative contra Corona Armin Vogt Kreative contra Corona Arthur McCulloch Kreative contra Corona Barbara Riederer Kreative contra Corona Bea Otto Kreative contra Corona bjb+ Beat Bruederlin Kreative contra Corona bjb+ Beat Bruederlin Kreative contra Corona Beat Keusch Kreative contra Corona Beat Keusch Kreative contra Corona Benjamin Kniel Kreative contra Corona Büro Spreng Kreative contra Corona Büro Spreng Kreative contra Corona

Die Jury des renommierten Preises würdigt damit den Aufruf dieser Zeitung an Grafikerinnen und Grafiker mit Wurzeln in der Region Basel, Plakate gegen die Pandemie zu gestalten - sie würdigt natürlich vor allem aber das Ergebnis dieses Aufrufs: 109 Kreative haben im Frühjahr 2020 insgesamt 170 Plakatentwürfe eingesandt (siehe Bildergalerie). Einige davon schafften es als Aushang in den öffentlichen Raum, viele wurden Teil einer speziellen Ausstellung im Basler Rappaz-Museum und alle wurden in der bz abgedruckt. Eine Würdigung und ein Dank ist der Preis auch für die Unterstützer dieser Aktion, welche ihr Gelingen erst möglich gemacht haben: Jean Jacques Schaffner (jjsscc), Pro Innerstadt, Merian Iselin Klinik, Clearchannel und Creapot AG.