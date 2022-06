800'000 Franken für Forscherin am Unispital Basel

Award 800'000 Franken für Krebsforscherin am Unispital Basel Die Stiftung Krebsforschung Schweiz vergibt anlässlich ihres Jubiläums einen Award in der Höhe von 800'000 Franken. Der Award geht an eine Chirurgin am Universitätsspital Basel, die mit ihrem Forschungsprojekt überzeugt hat. Lea Meister 21.06.2022, 09.39 Uhr

Elisabeth Artemis Kappos wird für ihre Forschung ausgezeichnet. zvg

Wie die Stiftung Krebsforschung Schweiz am Dienstag mitteilt, geht der Jubilee Award an Elisabeth Artemis Kappos, eine rekonstruktive Chirurgin am Universitätsspital Basel. Sie befasst sich in ihrem Forschungsprojekt mit der Verbesserung der Behandlung von brustkrebsbedingtem Lymphödem.