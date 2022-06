Zubringer Bachgraben: Kanton will weiter kämpfen

Bachgraben Nicole Nüssli zur Bachgraben-Pleite: «Müssen jetzt auf die Hinterbeine stehen» Die Allschwiler Gemeindepräsidentin kann sich nicht erklären, warum der Bund den Zubringer und das Tram Bachgraben auf die lange Bank schieben will – ebenso nicht nachvollziehbar ist die Rückstufung für die Baselbieter Baudirektion. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 13.06.2022, 19.05 Uhr

So rasch wird hier kein Tram fahren: Der Hegenheimermattweg im Bachgraben-Gebiet, bei der Grenze Basel-Allschwil. niz/bz-Archiv

«Wir sind masslos enttäuscht», sagt Nicole Nüssli. «Und wir hätten das auch nicht erwartet.» Die Allschwiler Gemeindepräsidentin ist nicht alleine mit ihrem Frust. Die Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) schreibt auf Anfrage: «Die Entscheidung des Bundes ist schwierig nachvollziehbar.»

Am vergangenen Freitag wurde die Vernehmlassungsvorlage für das Agglomerationsprogramm der 4. Generation publik gemacht. Aus ihr geht hervor, dass für den Bund weder der Zubringer Bachgraben-Allschwil (Zuba), noch die Tramverlängerung zum Bachgraben Priorität geniessen.

Doch damit nicht genug. Die zwei Massnahmen schaffen es auch nicht auf die B-Liste, die sie für ein späteres Programm qualifizieren würde. Sie landeten auf der C-Liste – sind aus Sicht des Bundes also gar nicht wirklich notwendig.

Was das Problem ist, wissen die Kantone noch nicht

Dem würde die BUD vehement widersprechen. Es handle sich beim Bachgraben, schreibt sie, um ein Entwicklungsgebiet, das «aus wirtschaftlicher Sicht nicht nur für unsere Region, sondern für die gesamte Schweiz eine grosse Bedeutung hat». Der Zuba entspreche «dem Geist des Agglomerationsprogramms».

Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement schliesst sich der Einschätzung aus Liestal an. Es schreibt:

«Die ganze Region steht hinter dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Bachgrabengebiet.»

Mit dem Autobahnzubringer und der geplanten Tramverbindung würden auch neue Velo- und Fussgängerverbindungen einhergehen.

Der Zuba soll zwischen 370 und 420 Millionen Franken kosten und das linksufrige Bachgrabengebiet per Tunnel unter Basel mit der A2 verknüpfen. Die Inbetriebnahme ist für 2030 vorgesehen. Basel-Stadt hätte danach die Tramerschliessung in Angriff genommen. Den Zuba selber zu finanzieren, ist für Baselland derzeit kein Thema.

Baselland will Prüfbericht abwarten

Allschwils Sorge ist, dass beide Basel den Bachgraben aus den Augen verlieren, weil andere Massnahmen in der Region den Segen des Bundes erhalten. «Bern» will sich mit total 226 Millionen Franken an Verkehrsprojekten beteiligen; das entspräche 40 Prozent der Investitionssummen.

Der Bund verknüpft eine Mitfinanzierung an Bedarf, Baureife und Nutzen-Kosten-Verhältnis eines Vorhabens. Wo es klemmt bei den Bachgrabenprojekten, ist noch nicht bekannt. Sobald der Prüfbericht vorliege, schreibt die BUD, werde man ihn analysieren und zur Vernehmlassung, die am 10. September 2022 endet, eine Stellungnahme ausarbeiten, zusammen mit den Partnern. Nicole Nüssli adressiert schon ihre Erwartungen:

«Wichtig ist, dass wir jetzt auf die Hinterbeine stehen.»

